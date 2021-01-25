嚴長壽／借鏡「不老部落」的經營之道

文／嚴長壽

被動的形成與主動的規劃

面對台灣島內這種暴起暴跌的市場，對於任何一個經營者來說，都是很難的事。要能管控成長，必須先區分兩個截然不同的概念：「被動的形成」和「主動的規劃」。過去十多年在偏鄉互動扎根，給我這兩種強烈的感受。這是完全不同的論述方向，以下稍作解釋：

第一、「被動的形成」：也就是沒有看到自己的特點，只看短效，只會摘取最低的果子，例如，忽然看到需求湧現，立刻隨波逐流，如心理學實驗中被現況制約的「刺激與反應」，整個情勢迫於形勢而發展，不僅沒有能展現自己最珍貴的特色，反而只是做為旅遊資源的被動提供者，直到濫用殆盡之後被遺棄。

第二、「主動的規劃」：亦即主事者有規劃、有遠見、內心有一張藍圖，清楚掌握什麼要存、什麼要廢、什麼要擋、什麼要加強，方方面面充分的考慮到才能夠有意識的「掌控成長」。

所有市場都有其極限，有它可容受的最大飽和度，從旅遊的推廣者、當地的供應者，再到當地人的生活品質，這些沒有一個不需要規劃。若是不擇手段開放，一旦超過了飽和與極限之後，便會降低品質，甚至同時提升價格，如前所述，這無異是「質低價高」式的殺雞取卵自殺行為。

放大到更宏觀的區域來看，一架飛機有多少機位、一個城市有多少飯店、房間、床組⋯⋯，都有飽和容量，風景區以及旅遊景點也一樣，總量是有限的。其他還包括交通、停車場、餐飲服務品質，無一不需要規劃，而且要考量淡旺季的不同，根據自己最適的容量來平衡。但是，我們的都市規劃者、掌握決策的人，卻忘了或是忽略不計，從來都沒有正視問題，甚至不認為以上所有這些面向都是有限的，業者更期待生意愈多愈好，這種心態才是最大的危機。英文有句名言：「managing the growth」，亦即面對市場必須要懂得「管控成長」，不合理的成長絕對不是好現象，反而是警訊。

「不老部落」堅持管控成長，細水長流

位於宜蘭縣寒溪村的不老部落是個值得借鑑的例子，即使經營這麼多年，聲名遠播，但他們全村都沒有被利益沖昏頭，或想方設法賺更多錢，即使在旺季日日客滿的情況下，他們最多還是只收納三十位來客，再怎麼關說、求情，也只有三十個人。同時他們也慢慢改變遊客的習慣，配合部落最好、最適宜的供給，不會妥協勉強自己，拚命搶客，把自己做爛。

總量管制好之後，村民剩餘的時間及精力可以專心致志維繫自己原住民的傳統文化，或是安排子女去念原根職校，復育地方生態等等。這是一種清明的堅持，因此不老部落可以不受任何疫情、淡旺季影響，持恆永續的發展，永遠不愁客源。相反的，我同時心痛的看到很多地方，能做的竟然只是最容易走的短視近利，跳不開「暴飲暴食」、「質低價高」的循環，永遠學不到教訓。

這幾年我在長濱，看到了一家名叫「分手巧克力」的民宿。它座落於極靠海的邊緣地區，從公路望去，因地勢低，隱身在芒草裡，外人根本看不到，有種與世隔絕的抽離感。業主是陶藝家高小姐，將民宿取名為「分手巧克力」其實別有用心，希望旅客一個人來這裡小住幾天，讓自己跟情人分手、跟工作分手、跟過去分手，體驗與日常舊事分手的孤獨感。走入裡面，清一色單人床、單人沙發、單人小廚具。空間用色大膽，深藍的木地板配上暗紅的窗簾與沙發，浴室或小廚房則將過火磚與磨石子櫃體檯面運用自如，有種室內外交錯延伸與厚實的穩定感，平衡了空間中許多斜角、斜牆的不穩定張力。

隱身在芒草裡的民宿分手巧克力，它的每一間房間都是單人房，並且面對大海，這樣特殊的設計，即是希望旅客享受獨處的時光，過上幾天屬於自己的日子，讓心靈得以放鬆、沉澱。（圖／天下文化出版 提供）

全部民宿僅有五個房間，每一間都面對大海，這種空間安排是希望旅客享受一個人獨處的時光。房間裡可以聽到海聲，如果颱風來時更好，可以在面對太平洋的屋內或到小陽台近觀滔天大浪，感受那種海浪洶湧的衝擊與震撼。一個人面對大海時，往往也是與自我對話的時候。這種新型態獨創的經營模式，印證我一直主張的，台東不需要「阿曼」。阿曼飯店一次要開四十間Villa 的量體，需要四百位人員提供貼身服務，台東沒有這麼大片的土地，也沒有這麼多可以招攬的員工。相對的，「分手巧克力」只要一位管家就足夠，旅人來了，鑰匙交給他，提供隔天簡單的食物外，附近就有小店可以採買簡單的生活用品，過上幾天屬於自己的日子，這即是一種新的生活哲學。

書名：《我所嚮往的生活》作者： 嚴長壽出版社：天下文化出版時間：2021年1月1日

有了以上的啟發，近來我跟長濱民宿夥伴聚會，想建議業者將來可以更自信大膽對部分旅客要求：盡量不接待一日住宿客，並為了環保，對住兩天的旅客提供不換床單的建議，若住三天還可進一步提供優惠。讓旅客了解來我這裡必須慢慢玩，如果匆匆來去，第二天一早就走，不但感覺不到當地的精采，下次也不會再來。可以先從鼓勵開始，讓大家體認到這是個好方式。

例如，近年來歐洲許多地方正在推行「小鎮文化」，一方面對應於小鎮人口數，進行總量控管，一方面要求外來客慢遊，建立一定的指標，達標者可以獲得認證，而很多有心人反而刻意避開熱門的旅遊景點，鍾情於尋找這樣的城鎮。所以我一再強調「管控成長」，期待旅客飛來一趟就要多待幾天，因為要多待幾天，業者要學習更多功課，懂得經營與包裝，若旅客只去一些拍照打卡地點，到此一遊而已，下回他們也不會再來了。而且不只是旺季，而是四季都必須運用到這個優勢，也就是不能只有第一階段的客人，而要深耕文化，留住第二期、甚至第三期的客人。

●本文摘選自天下文化出版之《我所嚮往的生活》。想看更多「嚴長壽」的著作：立即查閱