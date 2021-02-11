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那些關於名人與傭人之誼：英《彼得兔》作家碧雅翠絲‧波特

聯合新聞網 / 創意市集出版
碧雅翠絲．波特（Helen Beatrix Potter）與其名著《彼得兔的故事》。（組圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）
碧雅翠絲．波特（Helen Beatrix Potter）與其名著《彼得兔的故事》。（組圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）

孩子們的好朋友—碧雅翠絲．波特

　　碧雅翠絲．波特和許多出生於維多利亞時代家庭的孩子一樣，是由一個接著一個的保姆帶大，平時甚至很少見到自己的父母。

　　這位原名海倫．碧雅翠絲．波特（Helen Beatrix Potter）的作家生於一八六六年六月，是家中年紀最長的孩子，也是魯伯．威廉．波特（Rupert William Potter）和海倫．波特（HelenPotter）唯一的女兒。碧翠雅絲．波特的父親來自上流階級，雖是受過正式訓練的律師，卻幾乎每天都泡在紳士俱樂部（gentlemen’s club）悠閒過日子；波特的母親也從她棉花商人的父親那裡繼承了大筆遺產，是位社交名媛。

　　波特家的孩子和其他家庭的孩子一樣，都由育兒室的保姆和照護女傭負責照顧—孩子們不僅「有耳沒嘴」，甚至根本像是隱形人。孩子們一天通常只會見到父母一次：在「小孩時間」時，穿著整潔的服裝乖乖出現。

碧雅翠絲．波特十五歲時的照片。（圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）
碧雅翠絲．波特十五歲時的照片。（圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）

　　一八七一年人口普查時，波特四歲，家中住著五名傭人—男管家勞區先生（Mr Louch）、家廚羅伊太太（Mrs Lowe）、兩名打掃女傭莎拉（Sarah）和珍（Jane），還有波特的保姆安．麥肯錫（Ann Mackenzie）。波特早在這個時期就開始愛上了動物，她的第一隻寵物是隻老鼠，名叫「HuncaMunca」—據說是家裡的男管家發現後，抓來送她的。

　　波特是個獨來獨往的孩子，唯一的朋友只有小她五歲的弟弟華特．柏川（Walter Bertram）。柏川在八歲的時候被送出去上學，波特則在肯辛頓（Kensington）的家中，由一位接著一位的女家庭教師教她讀寫。

（圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）
（圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）

　　波特的第一位女家庭教師哈蒙德小姐（Miss Hammond）助長了波特對動物的喜愛，沒多久後，小女孩波特就有了自己的小型動物園，養著青蛙、蠑螈、雪貂，甚至還有隻寵物蝙蝠。波特還有兩隻兔子，分別叫做彼得（Peter）和班傑明（Benjamin），這兩隻兔子後來都出現在她的故事中，在世間永久流傳。波特上哪都帶著彼得，甚至會用牽繩帶他散步，晚上還會畫下彼得兔和其他小動物的素描。

（左圖）波特名著《彼得兔的故事》（The Tale of Petter Rabbit）較早期的版本（右圖）波特的故事書再她封筆後仍十分受歡迎，從這本一九二五年發行的版本就見得。（圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）
（左圖）波特名著《彼得兔的故事》（The Tale of Petter Rabbit）較早期的版本
（右圖）波特的故事書再她封筆後仍十分受歡迎，從這本一九二五年發行的版本就見得。
（圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）

　　波特十六歲的時候，父母替她請了最後一位女家庭教師，是十九歲的安妮．卡特（Anne Carter），負責教德文。兩個女孩成了好友，一直到卡特離職嫁給土木工程師艾德溫．莫耳（Edwin Moore）後，她們仍維持著彼此的友誼。

書名：《大英帝國一日上流史：走進第一次世界大戰前的貴族莊園，體驗日不落帝國最後的輝煌日常》作者：莎拉・華威（Sarah Warwick）譯者：高霈芬出版社：創意市集/城邦文化出版時間：2020年11月27日
書名：《大英帝國一日上流史：走進第一次世界大戰前的貴族莊園，體驗日不落帝國最後的輝煌日常》
作者：莎拉・華威（Sarah Warwick）
譯者：高霈芬
出版社：創意市集/城邦文化
出版時間：2020年11月27日

　　波特能成為暢銷童書作家，卡特功不可沒，她不但不斷支持、鼓勵波特寫作，也提供波特想法、聽她說故事。一八九三年，卡特五歲的兒子諾耶（Noël）患了風濕熱，波特寄了封信過去，隨信附上「小兔彼得與麥奎格先生的花園」（Tale of Peter Rabbit and Mr McGregor’s Garden）的故事插圖，替諾耶打氣。接下來的幾年，波特持續替莫耳家的孩子寫故事，很多故事後來都成了波特膾炙人口的圖畫書。

　　一九○一年十二月，波特送了本《格洛斯特的裁縫》（The Tailor of Gloucester）給卡特的女兒弗莉妲（Freda），在莫耳一家的鼓勵之下，波特於聖誕節時自己出版了《彼得兔》（Peter Rabbit），首刷兩百五十本，每本定價一先令，在兩週內就銷售一空。一九○二年六月時，市面上已經有三萬本《彼得兔》，從那時起一直到今天，《彼得兔》都不曾停刷。

　　雖然波特在一九二○年代因為視力退化而放棄了寫作，她仍與從傭人變成好友的安妮．莫耳．卡特保持著聯繫，成了一輩子的手帕交。

丘頂宅對外開放已超過六十年，每間房內都有一些波特書中出現的元素。（圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）
丘頂宅對外開放已超過六十年，每間房內都有一些波特書中出現的元素。（圖／擷取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）

●本文摘錄自 創意市集/城邦文化 出版之《大英帝國一日上流史》


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