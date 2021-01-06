一窺開千年京都茶道歷史 探尋日本侘寂陰翳美學的源頭

茶道是對「殘缺」的崇拜，是明知不可能完美的生命中， 為了成就某種可能的完美，所進行的溫柔試探。 ──日本美學思想家 岡倉天心

文／鄭亞拿

日本的庭園之美也是大家所認同的，其中內含許多茶庭的元素。早期枯山水茶庭是指草庵茶室外頭的露地，包含飛石、石燈籠、蹲踞、青苔及樹叢等。露地四周綠蔭蒼蒼，飛石排列不露雕琢痕跡，路旁的石燈籠上滿布著青苔，草木芬芳相迎。即使身處擾攘，於茶庭彷彿漫步在遠離塵世的幽谷，這是茶人所安排的境界，在露地間引人轉換至另一種情緒。枯山水庭園具有禪味象徵，隱含著物哀、空寂與幽玄的美意識。

千利休之後，茶庭不再那麼崇尚侘寂，而同時納入枯山水庭園與池泉迴遊。古田織部進化茶庭成迴遊式，含有內露地與外露地，形成隱約可見的空間。在此明暗疏密不斷地變化，時而隱蔽，時而豁然開朗，柳暗花明又一村，令人欲探究竟。

小堀遠州進化成坐觀式茶庭，坐在茶室裡欣賞庭園美景，無論是枯山水庭或池泉迴遊或現代自然庭園，都令人賞心悅目。如果把小堀遠州的美學化為文字，可以用「綺麗寂趣」來表示。

綜合書院式與草庵式優點的忘荃茶室（圖／暖暖書屋文化）

建仁寺東陽坊──倖存的北野大茶會茶室

建仁二年（一二○二）由幕府將軍源賴家所創設的建仁寺在日本茶道史上擁有不凡的地位，因為其開山祖即是日本茶道始祖榮西禪師。榮西禪師（一一四一—一二一五）曾經二度到中國留學，時值宋朝茶道盛行，隨後自中國引進茶樹及點茶法，撰寫日本最早茶書《喫茶養生記》，推廣飲茶的功效。京都建仁寺既是日本最古老禪寺，又是茶道的發祥地。雖然在平安時期日本已有茶會，但僅流傳於官宦貴族，也尚未產生飲茶的思想與流程。建仁寺至今仍保有紀念性茶園及茶碑，以彰顯榮西禪師對日本茶文化的貢獻。為了紀念榮西，每年四月二十日都會在此舉行古老的茶禮「四頭茶會」，由年輕僧侶持杓為每人的茶碗注入熱水，這也正是源自中國禪宗的點茶儀式。

建仁寺位於京都最繁華的祇園地帶，我們由茶室與料庭亭聚集的花見小路，一路踩著石板漫步前行，即可抵達。寺廟院區佔地廣闊，內有一座座的寺院，古松參天，楓樹茂盛，幽寂的環境隔絕了花街的塵囂。別以為建仁寺僅是如此，除了方丈與法堂，我們進園右轉氣勢宏偉的「庫裡」，空間挑高又極為寬廣，是僧人煮飯用餐的地方。

買好門票，進入寬敞的大廳，方知柳暗花明又一村，迴廊引領人們走過層層相連的廂房。因為沒有牆壁或紙門的阻隔，穿透的建物將內外空間串連起來，讓自己與庭園存在於同一空間，又能與建物合為一體。透過敞開的廂房，視野由廊道穿越廳堂眺望到後院，如框起來的一幅畫。在此有好幾座庭園，迴廊每轉個彎，就是截然不同的廳堂與庭園，別有洞天。

北野大茶會，在北野天滿宮舉行，由千利休主持。（圖／暖暖書屋文化）

方丈庭園係枯山水式，水波紋的白砂象徵大海，石塊小松好似人間，使人猶如進入一個冥想的世界。本坊的「潮音庭」是枯山水式庭園，可見青苔滿庭綠意盎然，迎面楓葉清秀，夏日亦覺絲絲涼風。望著庭中豎立的「三尊石」，令人感受一股與世隔絕的清靜，我們坐在榻榻米往外望，自然地安頓好心情，寂靜禪意油然而生。

建仁寺還存有一座重要的北野大茶會茶室「東陽坊」。北野大茶會是一八五七年由豐臣秀吉所舉辦，一場多達八百餘席的盛況史無前例，至今仍為茶人津津樂道，對於日後茶道推廣貢獻極大。東陽坊是千利休愛徒真如堂東陽坊住持長盛所建茶屋，用來參與北野大茶會，原本建於北野天滿宮紙屋川土手之處。我們下本坊的緣廊，沿著小徑即抵達東陽坊。

這間獨立的草庵茶室靜靜地置於院中不起眼的角落，瓦葺屋頂，室內二疊台目，是帶有利休風格的小茶室。室內有床之間、地爐、略彎的中柱及相連的袖壁，袖壁上有二重吊棚。茶室旁尚有一疊的合之間、二疊台目向板的控室及水屋等三個空間。控室也是一間茶室，內有丸爐與別緻的丸窗，由躪口進出。由控室間望去，光影幽微下可見室內光影變幻，極富設計上的巧思。東陽坊茶室在史上曾遷建多次，應已略為修改。

藏於孤篷庵的大名物—喜左衞門井戶（圖／暖暖書屋文化）

東陽坊露地尚置有豐臣秀吉所喜愛的烏帽石。茶室旁是有名的「建仁寺垣」，以縱向裁切的竹子緊密排列，屬遮蔽式圍牆，與鏤空的「金閣寺垣」或「光悅寺垣」截然不同。雖然建仁寺內終年遊客如織，但專程尋到東陽坊的卻不多，只有茶道中人才會特地到此朝聖。

如果加入「東陽坊保存會」，即有機會在此地喝茶。東陽坊距離市區不遠，到此可近距離欣賞經典茶室及日本茶道始祖榮西和尚、茶聖千利休、豐臣秀吉與北野大茶會，豐富的文化史蹟值得一訪。

書名：《京都茶室名庭巡禮》作者：鄭亞拿出版社：暖暖書屋出版時間：2016年12月14日

建仁寺資訊：

地址：京都市東山區大和大路通四條下小松町

交通：

京都巴士100「祇園」，徒步10分鐘。

京都巴士206「東山安井」，徒步5分鐘。

京阪電車「祇園四条駅」，徒步7分鐘。

門票：成人500日圓

●本文摘自 暖暖書屋文化出版之《京都茶室名庭巡禮》，請勿轉載。