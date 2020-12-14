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《大港的女兒》：以時代女性視角回望港都的百年歷史風雨

聯合新聞網 / 麥田出版社
書名：《大港的女兒》 作者：陳柔縉 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2020年12月03日
書名：《大港的女兒》
作者：陳柔縉
出版社：麥田出版／城邦文化
出版時間：2020年12月03日

文／麥田編輯部

虛構與歷史的交融

　　著有《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《一個木匠和他的台灣博覽會》等多本膾炙人口作品、熟稔日本時代台灣庶民大小事的作家陳柔縉，耗費五年時間完成了她第一次嘗試以時代小說形式創作的新書《大港的女兒》，已於今年（2020年）12月3日出版上市。

　　在這本新書中，陳柔縉藉由書寫一位出生於一九二八年日治台灣時代、高雄苓雅的女子孫愛雪一生的曲折故事，引領我們回到一個令人魂牽夢縈，卻又處處傷痕的歷史大時代。小說主角孫愛雪，其人物原型真有所本，她就是曾任「在日台灣婦女會會長」的（郭）孫雪娥女士。她的父親跟丈夫在國民黨政府來台初期，為了躲避白色恐怖迫害而先後逃離台灣，遠走香港跟日本。而在丈夫赴日五年後，孫女士才帶著幼女前去日本跟先生全家團聚。

　　為了撰寫這部作品，陳柔縉兩度到東京，訪談超過十次，費時五年才完成了她第一部時代小說，信手拈來，書中人物的情和意躍然紙上，書中場景的轉折如在眼前。在現實世界中，孫雪娥女士跟夫婿郭榮桔先生，在日本長年資助台灣獨立建國運動並幫助過許許多多的海外台籍學子，備受敬重。而在這部小說裡面，人物與故事情節虛實兼具，陳柔縉這麼形容：

　　「孫雪娥雖為小說主角的原型，但因虛構的血肉也粘塑不少，孫愛雪並不等於孫雪娥。為了描繪更廣大的歷史背景，讓讀者更抓住台灣近代社會演變，本書雖夾有真實歷史人物與事跡，卻也加入更大量像是海王商會王家的虛構，因此，本質仍是虛構的時代小說。⋯⋯雖說虛構，也多本於我認識的真實歷史而構思的、具時代合理性的情節。所以，如果將這本小說解讀為能夠感受台灣百年歷史風雨與情緒的書寫，也無不可。」


《大港的女兒》本書附錄：圖中後排最高者為小說原型人物孫雪娥。前排正中的女孩為孫雪英，照片由其保存與提供。
《大港的女兒》本書附錄：圖中後排最高者為小說原型人物孫雪娥。前排正中的女孩為孫雪英，照片由其保存與提供。

●以下擷取陳柔縉著《大港的女兒》部分試閱內容：

故事的開始：我們的台灣島，我們的高雄川

　　孫仁貴右腳一踏上講台，像按了觸控式面板，台下的男童聲亮起來，「起立」、「敬禮」、「坐下」。

　　形式很禮貌，孫老師也面帶微笑，男學生卻沒打算嚴肅。幾個站起、坐下的動作弄 得桌椅碰來撞去，像劇場開演前的小觀眾等看戲，靜不下來。

　　孫仁貴食指直貼嘴脣，交錯成十字架。非關神聖，但全班迅即靜悄悄。他使了一個 神祕的笑，拿起白粉筆，轉身向黑板。

　　粉筆白線在黑色板上左拐右鑽，圍成一個不方不圓的長型。

　　孫仁貴轉身回來，問台下這群十歲上下的男孩子，「各位同學，你們看這像什麼?」 一個爆破大聲搶答，「大肚魚！」，另一個聲音害羞而小，「有娠的查某」(台語，懷孕的女人)。孫仁貴沒有馬上公布答案，反而先糾正說，「不可以講台灣話喔！」

　　其實，孫仁貴一直以日語上課。

　　「你們在家講台語，也不要用『查某』。有受教育、有念書的男孩子，長大要當紳士， 紳士講話文雅，會用『女史』或『女性』、『婦人』。」孫仁貴眼光射回發言的男孩子，男孩眯眯憨笑，一邊摸了自己的平頭。

　　孫仁貴撐開左手掌放回黑板，「這是我們住的島，台灣。」右手拿粉筆往台灣島圖的南方一點，再轉幾圈把點畫大，「我們高雄州高雄第二公學校在這裡。」再以白點為圓心，畫一個大圓圈，「學校四周都屬於苓雅寮。苓雅寮南邊看到大海，西邊看見高雄川。」孫仁貴邊說邊從圓圈旁，由南往北快速畫了一條所謂的高雄川。

　　河流的名字既高且雄的，頗為豪邁。不過，二次世界大戰後被一個甜滋滋的名字取代了，也就是今天高雄市的「愛河」。

　　男孩們喜歡的戲來了。孫仁貴把全班趕到外頭操場，分成六組，一組六人，每組都在黃泥土上畫一個台灣。他也畫一個，然後要學生跟著做。他挖沙放進台灣裡，男孩子們學著更拚命挖。不一會兒，島中央高高尖尖攏起，像一顆剛被巨人捏好放進盤子的水餃。

　　依台灣的俗話，小孩子的屁股向來有蟲，擾得他們永遠坐不住。等孫仁貴叫大家去提水來時，一群男孩更興奮了，轟地跑向教室走廊盡頭的洗手台，轉開水龍頭，水打得鋁桶子嘩嘩響。

　　孫仁貴輕提起水桶，沿著地上大水餃捏合的稜線澆水。「水都往哪邊流?」

「兩邊流！」、「左邊、右邊！」、「東邊、西邊！」

「都對！台灣的河流多半就是這樣來的。雨從天空落下來，沖向高山頂，沖成東西向的河流。」孫仁貴加重了語調，「不過，我們的高雄川與眾不同，它從北往南流！還不會帶著山上的砂石入海，很酷吧 ？！」

《大港的女兒》本書收錄：《高雄港勢展覽會誌》 昭和六年『高雄鳥瞰圖』。陳柔縉提供
《大港的女兒》本書收錄：《高雄港勢展覽會誌》 昭和六年『高雄鳥瞰圖』。陳柔縉提供


日本 高雄港 麥田出版 閱讀風向球

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