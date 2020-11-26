【創藝基地】讓作品傳遞到更遠的地方──從村上春樹《棄貓》插畫出發
高妍vs.阿尼默 《棄貓》對談側記
時報出版為村上春樹新書《棄貓》特別策劃了「關於《棄貓》我想說的是──高妍原畫展」，並於展期規劃系列講座，本場特別邀請兩位插畫家高妍與阿尼默一以聊村上春樹也聊創作與機緣。
時間：9/25（五）20:00-21:30
對談：高妍 X 阿尼默
主題：村上春樹《棄貓》中的插畫作品
推薦好書：《棄貓 關於父親，我想說的事》
文／李璐（作家）
微涼的秋夜，高妍穿著一襲格子連身裙，戴著漁夫帽，談到興頭上時，便比劃著手勢；阿尼默也穿著長袖，打扮隨性又不失風格，兩人都是創作插畫和漫畫的創作者，也都為文學而作畫，講台底下的觀眾們引頸期盼，可以預期接下來的講座會激盪出許多火花。
阿尼默先開口，他在法國安古蘭的漫畫節認識高妍，當時每個藝術家都有一塊自己的展板，上面有自己的作品，他每天進到展間時，都會把高妍的畫仔仔細細地看一遍，感受一下高妍的畫的能量。
高妍很可愛地驚呼了一聲，阿尼默接著說，他認為高妍的畫有小說的質地，像是在訴說故事，背後有深沉的意涵。從安古蘭之後，他就成為了高妍的粉絲。
高妍笑著說：「我也是阿尼默的粉絲噢。」
阿尼默不好意思地抓抓頭，接著說：「我好奇的是，怎麼和村上春樹這樣的小說家合作？《刺殺騎士團長》中的主角是一名畫家，我本來以為我會很難進入這樣的作品，但總覺得村上春樹洞察了我的內心，他知道我在作畫時考慮過什麼，又是怎樣作畫的，簡直看見了我的內在，也穿透了我的生活，我認為這是小說家非常特別的天賦之一，很好奇村上春樹是怎麼做功課的。高妍和村上春樹的合作是怎麼進行的呢？」
高妍回答，村上春樹雖然身為小說家，但卻沒有什麼小說家的朋友，他的朋友都是藝術和音樂相關的人士，如安西水丸、佐佐木MAKI等等，他也對美學相關的事情非常在乎，可以說是一種長期的浸潤吧。
「高妍和村上春樹的合作是怎麼開始的呢？尤其是你的畫風和安西水丸等人差距如此之大？」阿尼默問，高妍緊張地笑了一下：「我認為這也是村上春樹很了不起的地方，明明視覺的印象已經定型，大家已經習慣不同的類別以不同的風格呈現時，村上春樹還願意翻轉眾人對其視覺上的記憶性，我想這是村上春樹對作品有很敏銳的感官所致吧。」
「那麼，」阿尼默問：「高妍有沒有特別喜歡的創作者呢？」
「我不會讓自己特別喜歡某一位插畫家，」高妍回答：「如果太喜歡某個人，可能就會想要讓自己變成那個人的樣子。」
高妍接著說，自己一直在等待接到文學作品的機會，沒想到第一個居然是村上春樹，像是作夢一樣。之前有時候也會妄想自己如果可以跟誰合作就好了，但村上是連想都沒有想過的存在。對高妍來說，村上是非常重要的作家，不僅令人放鬆，還會在那放鬆中被導入村上春樹世界的核心。高妍笑說，她有時甚至不覺得村上春樹是真實存在的人，而懷疑是虛幻的產生稿紙的機器。
高妍談到《棄貓》，表情就變得豐富起來。《棄貓》是散文，不同於小說，直擊情感的核心，描述村上春樹從出生到七十歲的人生故事，充滿了重量感，也提到許多關於戰爭的事。
阿尼默提到「父親」這個關鍵字，父親是直接影響村上春樹不想要有後代的人，因為他總覺得自己有著二戰的所謂迫害者的基因。但明明《棄貓》這本書受到了村上春樹父親參與的戰爭的強烈影響，但高妍在本書的畫作中，並未描繪戰爭的景象，這是為什麼呢？
「基於不代言父親的角度，村上春樹先生希望不要出現戰爭的畫面。」高妍說。
「有戰爭場面的話，無論如何都會更煽情也更好賣的吧。」阿尼默說。
「我覺得這是村上春樹先生很溫柔的地方，不要代言死者，在不代言父親的這件事情上，不逾越分際，也不參與、賣弄，因為父親不是在戰爭中被迫害，必須客觀描述。」高妍說完，阿尼默接著問：「這種旁觀與抽離，不將情感作為賣點，某個層面上是村上春樹文學的起點。我通常在畫圖時，讀了作品的一部分，畫面就會自己浮現，高妍也是嗎？高妍是如何在閱讀中產生畫面的呢？」
「一開始《棄貓》這本書是在《文藝春秋》雜誌上連載，有十七個章節，但成書之後部分的章節小標有拿掉了，總之我一開始是拿到這個有小標的版本，便選擇了十三個章節，讓讀者可以平均地看到圖和文字。」高妍也說，喜歡畫海、植物和防風林，也許是一種習慣導向，因為她是臺灣人，對這些事物熟悉。接著高妍半抗議地說：「不要再說我很日系了！根本沒有所謂的日系，因為我就是臺灣人，畫出來的都是臺灣！」
阿尼默問道：「那作畫的順序會有差別嗎？比方說喜歡的先畫？」
「對我來說好像畫是一起進行的，是上色順序會有差別。」高妍想了一想，說：「記得最後一幅插畫是第一個上色的，因為對那段話感觸很深，那段文字很美。」
「高妍在寫實的基底下令人感到觸動，因為背景的虛實調配得很好。不過，問題就來了，日文版的封面和中文特別版的封面不同，這是誰選擇，又是怎麼決定的呢？」阿尼默問。
高妍表示，她一開始是想要將現在看到的臺灣限量限定版插畫作為封面，畢竟那是全書開頭的故事，可以幫助讀者快速深入村上春樹與父親之間的關係，但這張圖的企圖心太強，元素也太多，因此最終日方編輯選擇了小男孩坐在沙灘紙箱的圖，比較有懸念，會讓人去猜想小男孩為何會在這裡。不過臺灣限定版因為有紀念價值，所以還是選了高妍最早選的這張圖作為封面。
高妍說她偷偷看了一些日方讀者的心得，圖中的彷彿棄貓般，孤獨坐在紙箱中的小男孩常被認為是村上春樹，但其實高妍私心覺得是村上之父。她的插畫來自於對文字直觀的想像，她通常不會設定人物是誰，留給讀者去思考、去想像。
但村上之父是被丟棄的。村上的祖父有五個孩子，有一些孩子被送去當養子，村上之父也是其中之一，但最後因為在養家身體出問題，才被送回本家去。也因此，在村上春樹和父親要去丟棄貓咪時，村上春樹形容貓咪最後比他們還早回到家，父親的表情從驚訝，到佩服，再到鬆了一口氣，可能也是覺得自己和貓咪的命運相同吧。
阿尼默問高妍：「為何你的人物都不太看向正面呢？這從你在同人誌或zine的時候就是這樣了，是有什麼樣的考量呢？」
「人物容易被標籤化，人的五官明確時，很容易被定義。」高妍自承是一個希望「去作者化」的創作者，除了《棄貓》中兩張按照編輯提供的照片作畫的作品以外，人物不太看向正前方。有一張是村上春樹和父親打棒球的照片，本來高妍在兩人的臉上畫了樹影，但村上春樹說：「可以不要讓這張照片這麼陰沉嗎？」因此高妍最後選擇讓這張畫作更明亮一些，她知道這張照片對村上春樹來說一定很重要，但村上春樹卻用這麼溫柔的話語去談這件事，讓她更加覺得村上春樹是一個溫柔的人。
「常常覺得喜歡時尚的人，往往畫出來的圖就很時尚。高妍的畫作中常有微妙的歷史感和充滿生活感的細節，但分寸拿捏得恰到好處，衣服增一分太多，減一分又太少，這些都是只有高妍才畫得出來的。高妍對於服裝的掌握大概是怎麼養成的呢？」阿尼默問。
「我並不特別注意怎麼畫衣服。」高妍回答，她只是想讓畫面舒服，有人物則會有故事，配色是人物直覺性的重點，也是視覺動向的主要目標，所以在色調淡雅的畫面中，她都會為人物配一些重點色。
「那麼，重點來了，你是怎麼樣開始和村上春樹的合作呢？」阿尼默問。
「我創作的漫畫《間隙》被日本出版社看見，刊登在雜誌上，而被《文藝春秋》的設計注意到，最後提出幾個人選給村上春樹先生選，最終被村上春樹選中。我其實從來沒想過這件事的，也許是一種『量子糾纏』吧。」高妍笑著說：「村上春樹特別把我的名字放在封面上，甚至在後記寫道：『高妍的畫給我一種懷念的感覺』，讓我感覺他是一個非常提攜後輩的、溫暖的人，這些事情他其實沒有必要做的，但他卻做了，讓我覺得非常驚喜與感動。」
高妍說，她想，她會給村上春樹這種懷念的感覺，也許是因為她喜愛海的關係吧，風景是不會變老的，五十年前的海，和現在的海是同一片海，這樣說起來也許自己和村上春樹也看過同一片海噢。
阿尼默問：「高妍對音樂也有獨特的見解，音樂之於你是什麼呢？」
2018年高妍畫出了《綠之歌》這部作品，《綠之歌》的綠是《挪威的森林》中小林綠的綠。既然有「私小說」這個文類，日本也出現了「私漫畫」，《綠之歌》就是高妍的私漫畫。也因為《綠之歌》這部作品，和日本的音樂家細野晴臣展開了忘年之交，也受邀去拍攝細野晴臣的五十年紀念紀錄片，高妍說：「絕對不要放棄創作！創作不但是紀錄你的痕跡，當你純粹、無欲求時，那樣的創作是誰都會被打動的。」
「你說過，插畫已經無法表達你想表達的事情了，那為什麼是選擇漫畫呢？」阿尼默問。
「能帶給我純粹快樂的東西就是漫畫。之後將在日本連載的《綠之歌》長篇也會談到許多這樣的事情。」
阿尼默問：「那你有想推薦給大家的漫畫嗎？」
「2014年我去了公館的獨立書店Mangasick，在裡面看了非常多驚人的東西，讓我在腦中尖叫：『我現在就想畫畫！』」高妍說，那時她在學校學不到東西的低潮期，沒想到因為這個契機就開始了創作。創作的起點像是一種「報復」，有日本讀者看了《綠之歌》，留言給她：「我真希望這樣的作品是日本人畫出來的。」她說，她要去衝擊其他人的想法，讓作品傳遞到更遠的地方，這點不管是獨立出版還是商業出版都是一樣的。
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