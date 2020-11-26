【創藝基地】讓作品傳遞到更遠的地方──從村上春樹《棄貓》插畫出發

文／李璐（作家）

微涼的秋夜，高妍穿著一襲格子連身裙，戴著漁夫帽，談到興頭上時，便比劃著手勢；阿尼默也穿著長袖，打扮隨性又不失風格，兩人都是創作插畫和漫畫的創作者，也都為文學而作畫，講台底下的觀眾們引頸期盼，可以預期接下來的講座會激盪出許多火花。

阿尼默先開口，他在法國安古蘭的漫畫節認識高妍，當時每個藝術家都有一塊自己的展板，上面有自己的作品，他每天進到展間時，都會把高妍的畫仔仔細細地看一遍，感受一下高妍的畫的能量。

高妍很可愛地驚呼了一聲，阿尼默接著說，他認為高妍的畫有小說的質地，像是在訴說故事，背後有深沉的意涵。從安古蘭之後，他就成為了高妍的粉絲。

高妍笑著說：「我也是阿尼默的粉絲噢。」

阿尼默不好意思地抓抓頭，接著說：「我好奇的是，怎麼和村上春樹這樣的小說家合作？《刺殺騎士團長》中的主角是一名畫家，我本來以為我會很難進入這樣的作品，但總覺得村上春樹洞察了我的內心，他知道我在作畫時考慮過什麼，又是怎樣作畫的，簡直看見了我的內在，也穿透了我的生活，我認為這是小說家非常特別的天賦之一，很好奇村上春樹是怎麼做功課的。高妍和村上春樹的合作是怎麼進行的呢？」

高妍回答，村上春樹雖然身為小說家，但卻沒有什麼小說家的朋友，他的朋友都是藝術和音樂相關的人士，如安西水丸、佐佐木MAKI等等，他也對美學相關的事情非常在乎，可以說是一種長期的浸潤吧。

「高妍和村上春樹的合作是怎麼開始的呢？尤其是你的畫風和安西水丸等人差距如此之大？」阿尼默問，高妍緊張地笑了一下：「我認為這也是村上春樹很了不起的地方，明明視覺的印象已經定型，大家已經習慣不同的類別以不同的風格呈現時，村上春樹還願意翻轉眾人對其視覺上的記憶性，我想這是村上春樹對作品有很敏銳的感官所致吧。」

「那麼，」阿尼默問：「高妍有沒有特別喜歡的創作者呢？」

「我不會讓自己特別喜歡某一位插畫家，」高妍回答：「如果太喜歡某個人，可能就會想要讓自己變成那個人的樣子。」

高妍接著說，自己一直在等待接到文學作品的機會，沒想到第一個居然是村上春樹，像是作夢一樣。之前有時候也會妄想自己如果可以跟誰合作就好了，但村上是連想都沒有想過的存在。對高妍來說，村上是非常重要的作家，不僅令人放鬆，還會在那放鬆中被導入村上春樹世界的核心。高妍笑說，她有時甚至不覺得村上春樹是真實存在的人，而懷疑是虛幻的產生稿紙的機器。

（最前排左起）時報出版董事長趙政岷、高妍及阿尼默在對談現場與讀者們一起合影。（圖／時報出版提供）

高妍談到《棄貓》，表情就變得豐富起來。《棄貓》是散文，不同於小說，直擊情感的核心，描述村上春樹從出生到七十歲的人生故事，充滿了重量感，也提到許多關於戰爭的事。

阿尼默提到「父親」這個關鍵字，父親是直接影響村上春樹不想要有後代的人，因為他總覺得自己有著二戰的所謂迫害者的基因。但明明《棄貓》這本書受到了村上春樹父親參與的戰爭的強烈影響，但高妍在本書的畫作中，並未描繪戰爭的景象，這是為什麼呢？

「基於不代言父親的角度，村上春樹先生希望不要出現戰爭的畫面。」高妍說。

「有戰爭場面的話，無論如何都會更煽情也更好賣的吧。」阿尼默說。

「我覺得這是村上春樹先生很溫柔的地方，不要代言死者，在不代言父親的這件事情上，不逾越分際，也不參與、賣弄，因為父親不是在戰爭中被迫害，必須客觀描述。」高妍說完，阿尼默接著問：「這種旁觀與抽離，不將情感作為賣點，某個層面上是村上春樹文學的起點。我通常在畫圖時，讀了作品的一部分，畫面就會自己浮現，高妍也是嗎？高妍是如何在閱讀中產生畫面的呢？」

「一開始《棄貓》這本書是在《文藝春秋》雜誌上連載，有十七個章節，但成書之後部分的章節小標有拿掉了，總之我一開始是拿到這個有小標的版本，便選擇了十三個章節，讓讀者可以平均地看到圖和文字。」高妍也說，喜歡畫海、植物和防風林，也許是一種習慣導向，因為她是臺灣人，對這些事物熟悉。接著高妍半抗議地說：「不要再說我很日系了！根本沒有所謂的日系，因為我就是臺灣人，畫出來的都是臺灣！」

阿尼默問道：「那作畫的順序會有差別嗎？比方說喜歡的先畫？」

兩位插畫家（左起）高妍與阿尼默在臺上侃侃而談背影。（圖／時報出版提供）

「對我來說好像畫是一起進行的，是上色順序會有差別。」高妍想了一想，說：「記得最後一幅插畫是第一個上色的，因為對那段話感觸很深，那段文字很美。」

「高妍在寫實的基底下令人感到觸動，因為背景的虛實調配得很好。不過，問題就來了，日文版的封面和中文特別版的封面不同，這是誰選擇，又是怎麼決定的呢？」阿尼默問。

高妍表示，她一開始是想要將現在看到的臺灣限量限定版插畫作為封面，畢竟那是全書開頭的故事，可以幫助讀者快速深入村上春樹與父親之間的關係，但這張圖的企圖心太強，元素也太多，因此最終日方編輯選擇了小男孩坐在沙灘紙箱的圖，比較有懸念，會讓人去猜想小男孩為何會在這裡。不過臺灣限定版因為有紀念價值，所以還是選了高妍最早選的這張圖作為封面。

高妍說她偷偷看了一些日方讀者的心得，圖中的彷彿棄貓般，孤獨坐在紙箱中的小男孩常被認為是村上春樹，但其實高妍私心覺得是村上之父。她的插畫來自於對文字直觀的想像，她通常不會設定人物是誰，留給讀者去思考、去想像。

但村上之父是被丟棄的。村上的祖父有五個孩子，有一些孩子被送去當養子，村上之父也是其中之一，但最後因為在養家身體出問題，才被送回本家去。也因此，在村上春樹和父親要去丟棄貓咪時，村上春樹形容貓咪最後比他們還早回到家，父親的表情從驚訝，到佩服，再到鬆了一口氣，可能也是覺得自己和貓咪的命運相同吧。

阿尼默問高妍：「為何你的人物都不太看向正面呢？這從你在同人誌或zine的時候就是這樣了，是有什麼樣的考量呢？」

「人物容易被標籤化，人的五官明確時，很容易被定義。」高妍自承是一個希望「去作者化」的創作者，除了《棄貓》中兩張按照編輯提供的照片作畫的作品以外，人物不太看向正前方。有一張是村上春樹和父親打棒球的照片，本來高妍在兩人的臉上畫了樹影，但村上春樹說：「可以不要讓這張照片這麼陰沉嗎？」因此高妍最後選擇讓這張畫作更明亮一些，她知道這張照片對村上春樹來說一定很重要，但村上春樹卻用這麼溫柔的話語去談這件事，讓她更加覺得村上春樹是一個溫柔的人。

「常常覺得喜歡時尚的人，往往畫出來的圖就很時尚。高妍的畫作中常有微妙的歷史感和充滿生活感的細節，但分寸拿捏得恰到好處，衣服增一分太多，減一分又太少，這些都是只有高妍才畫得出來的。高妍對於服裝的掌握大概是怎麼養成的呢？」阿尼默問。

「我並不特別注意怎麼畫衣服。」高妍回答，她只是想讓畫面舒服，有人物則會有故事，配色是人物直覺性的重點，也是視覺動向的主要目標，所以在色調淡雅的畫面中，她都會為人物配一些重點色。

「那麼，重點來了，你是怎麼樣開始和村上春樹的合作呢？」阿尼默問。

「我創作的漫畫《間隙》被日本出版社看見，刊登在雜誌上，而被《文藝春秋》的設計注意到，最後提出幾個人選給村上春樹先生選，最終被村上春樹選中。我其實從來沒想過這件事的，也許是一種『量子糾纏』吧。」高妍笑著說：「村上春樹特別把我的名字放在封面上，甚至在後記寫道：『高妍的畫給我一種懷念的感覺』，讓我感覺他是一個非常提攜後輩的、溫暖的人，這些事情他其實沒有必要做的，但他卻做了，讓我覺得非常驚喜與感動。」

高妍說，她想，她會給村上春樹這種懷念的感覺，也許是因為她喜愛海的關係吧，風景是不會變老的，五十年前的海，和現在的海是同一片海，這樣說起來也許自己和村上春樹也看過同一片海噢。

阿尼默問：「高妍對音樂也有獨特的見解，音樂之於你是什麼呢？」

2018年高妍畫出了《綠之歌》這部作品，《綠之歌》的綠是《挪威的森林》中小林綠的綠。既然有「私小說」這個文類，日本也出現了「私漫畫」，《綠之歌》就是高妍的私漫畫。也因為《綠之歌》這部作品，和日本的音樂家細野晴臣展開了忘年之交，也受邀去拍攝細野晴臣的五十年紀念紀錄片，高妍說：「絕對不要放棄創作！創作不但是紀錄你的痕跡，當你純粹、無欲求時，那樣的創作是誰都會被打動的。」

書名：《棄貓：關於父親，我想說的事》作者：村上春樹 譯者：賴明珠 繪者：高妍 出版社：時報文化出版 出版時間：2020年9月25日

「你說過，插畫已經無法表達你想表達的事情了，那為什麼是選擇漫畫呢？」阿尼默問。

「能帶給我純粹快樂的東西就是漫畫。之後將在日本連載的《綠之歌》長篇也會談到許多這樣的事情。」

阿尼默問：「那你有想推薦給大家的漫畫嗎？」

「2014年我去了公館的獨立書店Mangasick，在裡面看了非常多驚人的東西，讓我在腦中尖叫：『我現在就想畫畫！』」高妍說，那時她在學校學不到東西的低潮期，沒想到因為這個契機就開始了創作。創作的起點像是一種「報復」，有日本讀者看了《綠之歌》，留言給她：「我真希望這樣的作品是日本人畫出來的。」她說，她要去衝擊其他人的想法，讓作品傳遞到更遠的地方，這點不管是獨立出版還是商業出版都是一樣的。