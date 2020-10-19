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【臺下十年功】馮翊綱／謝什麼幕：掌聲愈微弱，顯得此人愈紅

聯合新聞網 / 聯經出版
馮翊綱。記者林澔一攝影（圖／聯合報系新聞資料照）
馮翊綱。記者林澔一攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

聯經出版10月初甫出版的劇本書《謊然大誤》是臺灣當代最富盛名的劇作家、劇場表演家──馮翊綱的最新力作！

書中收錄〈謊然大誤〉、〈雞都下蛋了〉兩篇原創劇本，其中〈謊然大誤〉更是奪得臺灣文學獎劇本創作金典獎得獎作品，被評審讚評：「帶有奇幻色彩的三段愛情故事，文中文、戲中戲的佈局，建構多重敘述和寓言的層次，觸及美學想像。行雲流水的台詞，增加閱讀樂趣。」深得評審青睞。另外一篇〈雞都下蛋了〉則是相聲瓦舍近期全臺巡演的爆笑劇目，無法前往劇場觀看朋友，或者想回味的資深相聲迷，絕不能錯過。(編按)

謝什麼幕（節選）

文／馮翊綱

　　江湖上，懷抱著「觀眾是大爺、是衣食父母」觀念的前輩不少。尤其是熱切宣傳、愛惜公關、重視票房的同仁，更是把觀眾視為至上，無一絲可冒犯。這麼一來，不以平等對待觀眾，欠缺良善的雙向溝通，觀眾被錯捧成大爺，並未因參加藝文活動而提升氣質，損失不小。

　　例如，劇場鬼域，極其陰寒，但請不要穿有強力螢光反射的外套。觀眾席黑暗，所以請不要在演出過程中看平板、滑手機，一支手機便會映照出一張鬼臉，從臺上看下去，好清楚。電子報時功能，在八點、九點、十點……有些功能更強大的，在「半點」的時候也會「嗶嗶」，一屋子千把人，有那麼百兒八十個非要電子報時的，每三十分鐘，就如鬼哭神嚎。不要穿拖鞋，劇場座位底下有鬼，催動人看戲的浪漫，但專愛咬露出的腳趾頭。

　　這些都是應當和觀眾溝通的，理性、追求氣質提升的觀眾，是能理解、願執行的。走下臺去看別人演戲的時候，也是觀眾，將心比心，一切都配合。

　　謝幕的關鍵心思，在於演員的自我定位。是來上臺過戲癮的？接案子賺錢的？還是認真呈現作品、追尋藝術境界的？是玩票？戲子？還是藝術家？我曾經現場經歷，一位訪臺的京劇大師，「站立宮門叫小番」，「軋調」沒有唱翻上去，觀眾席傳出幾聲「哎呀……」。到了謝幕，「楊四郎」硬是不上來，是羞愧？怨憤？還是介意觀眾的倒采？

　　回憶所學，觀眾悠然欣賞了作品，以掌聲向表現專業的演員表達「辛苦了！謝謝你今晚的表演！」演員在臺上還禮，意為「哪裡哪裡，您過獎了。」

　　所以，是品味的禮貌交流，而非對購票或掌聲的致謝。演員在臺上謝幕的心態，若是「有了你的掌聲，我就有了堅持下去的勇氣。」「感謝您的購票，我一家溫飽靠您、下月前妻贍養、房屋貸款也有著落了。」此番德行，像話嗎？此等思維演員演出這樣的戲，看來有什麼滋味？

　　掌聲，不是觀眾表達品鑑分數，是禮數、是道義，是完善整晚藝術生活的必要儀式。不然演員的責任只到「劇終」、「幕落」，戲演完了，卸妝脫褲子，從後臺狗洞滾蛋！假惺惺謝什麼幕？

　　《寶島一村》演了超過十年，也是我藝術生涯中，單一作品演出場次魁首。某日，特別感受到一個現象。

　　掌聲稀稀落落……

　　導演有一次小發火，認為是演員精神不濟，步履遲緩，拖開了掌聲節奏。但導演自己沒發現，他上來時，掌聲也是大有問題？

　　我特別注意觀察這個現象，是的，掌聲遲滯，有點滴哩搭拉，越到後端越明顯，我與屈中恆、宋少卿，三大家長向前！立正！觀眾鼓掌呀？懷疑什麼？我有哪一場不是盡心盡力？哪一場不是窮極表演藝術家的心性？

書名：《謊然大誤》 作者：馮翊綱出版社：聯經出版 出版時間：2020年10月5日
書名：《謊然大誤》
作者：馮翊綱
出版社：聯經出版
出版時間：2020年10月5日

　　賴聲川導演上來了，掌聲更弱……說書人王偉忠那天興致好，也到場謝幕，掌聲快沒了……他們兩個怎麼了？過氣啦？我仔細、用力地盯看觀眾席……

　　照相。

　　他們在照相。手裡舉著手機（或其他高科技照相器材），沒手鼓掌。

　　好像大家有約好，劇場觀劇，是不照相的。或者，觀眾以為，戲已經結束，沒照劇情不算侵權，照個謝幕留念，貼上管他什麼的平臺，炫耀一下自己的消費水平、文化水平，曾與名角、名導共度一夜。當你在什麼平臺上看到這類照片時，就知道我在說誰。事情也不發生在臺灣、或香港、或新加坡、或歐美華人聚居大城。

　　剩下一半、或更少數量的觀眾，用力、使勁地狂拍手，彷彿想平反這筆連坐共業。

　　看了一晚戲，號稱這麼支持藝術、這麼捧角、這麼熱情……

　　但你沒手鼓掌了。

　　或許，容忍觀眾在謝幕時照相，是不可避免的趨勢，表演藝術家只好擅自更改對謝幕掌聲微弱的定義：掌聲愈微弱，代表觀眾對此人照片需求大，顯得此人愈紅！可謂新定義的「互動」。

●本文摘自 聯經出版新書《謊然大誤》。

《謊然大誤》新書分享會

.時間：11/27 20:00-21:30

.地點：誠品信義店3F 閱讀者書房

歡迎讀者參加：https://fb.me/e/1BIOQyGWL



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