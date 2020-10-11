謝依婷／獨自看診高二生：「我就是不知道要怎麼不亂想……」

文／謝依婷（成大醫院精神部兒童青少年精神科主治醫師）





編按： 從接受兒童青少年精神科專科醫師的受訓開始，就時常見到前輩、同儕們甚至學弟妹們面對這樣的兩難：一名青少年帶著滿腹的心事來找你，卻不願他的家人知情。 每位接受求助的醫師心中懷揣著想要助人的熱情；然而，另一面卻是可能會承受指責的恐懼。面對尚未有法律上完整行為能力的未成年孩子，醫師想給予協助，卻總是綁手綁腳，診間成了鋼索台。

兒心科門診偶爾還是會遇到這樣的孩子。

這個清湯掛麵的少女，讀前幾志願的高中二年級，說不到兩句，眼淚就潸潸而下，吸著鼻子啜泣，衛生紙用了一張又一張，幾乎很難把話完整說完。

她說，從高一下就開始莫名的情緒低落，心情好好壞壞已半年多了。她參加吉他社，升高二後還當上幹部，本來最喜歡抱著吉他彈彈唱唱，最近也提不起勁去團練。看著曾經最心愛的吉他縮在房間角落，染上了塵埃，她更無法控制地一直想著：我就是什麼都做不好。

最近一個月以來，她吃不下、睡不好，常常躲在房間裡，蒙著棉被哭泣，深怕家人聽見會擔心。

「我是美術班的，我很希望可以念國立的藝術大學，不要讓家裡負擔太重。可是我雖然術科很好，學科卻實在不太行。」她說著又哭起來。「最近心情這麼糟，書完全都念不下，考差了，心情又更糟糕，就這樣一直惡性循環……」

她的憂鬱症狀相當典型，且已持續一段時間，影響到社交功能與學業表現，「建議用藥」是我在評估過後，心中浮現的選項。

憂鬱症目前的治療分成藥物治療與心理治療兩種，也可以雙管齊下。但還在上學的孩子，尤其是高中生，每週請假接受心理治療實在不是一件容易的事。特別是憂鬱症狀較嚴重的孩子，藥物可以協助腦中的腦內啡穩定，修復失去功能的神經元，讓孩子能從憂鬱情緒中盡快恢復起來。

但問題是，她自己來。

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從接受兒童青少年精神科專科醫師的受訓開始，就時常見到前輩、同儕們甚至學弟妹們面對這樣的兩難：一名青少年帶著滿腹的心事來找你，卻不願他的家人知情。

每位接受求助的醫師心中懷揣著想要助人的熱情；然而，另一面卻是可能會承受指責的恐懼。面對尚未有法律上完整行為能力的未成年孩子，醫師想給予協助，卻總是綁手綁腳，診間成了鋼索台。

聽過其他兒心科醫師分享為未成年患者診療的經驗。

「我曾有一個個案，十七歲的高中女生，單獨前來就醫，在診間流著淚表示，單親母親得了癌症，自己因為擔心她的身體而吃不下、睡不著，取得了母親的同意，自己一個人前來就診。因為她的失眠情況嚴重，我開了一些安眠藥物，請她三天後再回診，並且告訴她，若母親情況許可，還是邀請母親最好一起過來。

「三天後，母親真的來了，孩子卻沒出現。這位母親情緒非常激動，她表示自己完全不知道孩子來看精神科門診。我試圖向這位母親解釋孩子當天的狀況，才發現母親根本沒有得癌症。她在診間對著我咆哮，『我的孩子很正常！你竟然沒經過我同意就開安眠藥給我女兒吃。她昨天跟我吵完架之後，一次把藥全吞了。我一定要告死你！』

「由於這位母親不停地干擾看診，院方甚至出動了駐警勸離。母親揚言提告，然後到醫院、衛生局、衛福部等機構，四處投訴我……」

同行最後淡淡下了註解，「以後沒有家長陪同，我再也不替未成年孩子看診了。」

有些前輩比較正向些，認為告知父母的結果不一定不好，可能反而是增進親子溝通的一個契機。

然而在診間，這些揣著祕密的青少年與希望一切公開、透明的醫師往往劍拔弩張。「你若告訴我爸媽，我離開這裡就馬上去死！」等令人心驚膽跳的話語，時有所聞。

這些無窮無盡的兩難，似是兒心科醫師的原罪。

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這些想法和前輩的諄諄叮嚀在心中轉過了一圈，我仍沒有答案。解鈴還需繫鈴人，我只得開口問：「你這麼難受，怎麼不請家人陪你來呢？」

「不想讓家人擔心。」清湯掛麵簡短回應，帶點決絕。

「你難過這麼久了，都沒找人聊過嗎？就這樣一個人悶著？」我問。

「沒有。」清湯掛麵遲疑了一下，又開口，「有時候會跟朋友說，他們都會叫我不要亂想，但我就是不知道要怎麼不要亂想……我也不想造成他們的麻煩。」

她又把臉埋進掌間哭泣。

這群壓抑的孩子很怕造成別人麻煩，因此，在來到精神科診間如此艱難的道路上，他們選擇風雪獨行。

但兒心科醫師也有愛莫能助的時刻。我確認了她的自殺風險高低，再解釋藥物作用的原理，以及為何我認為她需要藥物協助，但是，我不能開藥給她，因為尚未對她的家人解釋這一切。因為，她未成年。

末了，我幫她約了下一回的門診時間。

「雖然我這次不能開藥給你，但我真的非常希望，你後天可以帶著你的家人來。如果你不希望我把事情告訴家人，只要不涉及你或別人的安危，我會儘可能地保密。但我會向他們解釋為什麼你需要用藥，爭取他們的理解。這樣可以嗎？」

我努力以柔和的語氣說，很擔心自己這樣的堅持，反而會失去一個幫助她的機會。

語畢，我慎重地把回診單交到她蒼白的手上，像是一個約定。

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兩天後，清湯掛麵來了。

清湯爸也來了。

清湯爸外形魁梧，豪邁地咀嚼著檳榔。他穿著白色吊嘎和沾滿油漆的短褲，粗壯的手臂上爬滿了刺青，龍呀鳳的熱鬧非凡，動物園似的。

他一屁股坐下來就把手指節扳得喀喀作響，說：「聽說醫生你叫我來喔？阿喜妹衝啥？」

我看向旁邊的女孩，她臉上的表情相當侷促不安。

「呃，我想瞭解一下……爸爸，你看清湯掛麵最近的狀況如何？」

「她喔，從小就很乖啊，也很認真讀書。最近也不知道怎麼了，每天一放學就縮在房間裡，都不出來，我本來以為是因為那個吉他，可是也都沒聽到她在彈。我也很忙啊，哪有時間管她那麼多。囝仔人應該就是不知道在假鬼假怪什麼吧。」

爸爸雖然嘴上並不溫柔，但仍可從他瞪大的眼中看出擔憂。

「你都說你很忙，可是我看你明明也都常待在家啊。」清湯掛麵小小聲地說。

清湯爸在工地工作，因為勤奮負責，加上做了二十幾年，在工地現場的地位頗高，已經是手下有一大班人的管理職。不料，他去年摔傷了腰，休息了好長一段時間，固執的他又不好好復健，現在願意找他的工地銳減，於是他有許多時間賦閒在家。

「那家裡的經濟還好嗎？」我問。

「家裡就我們兩個人，是還過得去啦。」

爸爸在過去幾年有些積蓄，目前經濟倒是不至於陷入危機。媽媽則是在清湯掛麵上幼稚園的時候，就車禍過世了。

「但是她要讀大學，我還是要存點錢，現在已經煩惱得要死了。啊結果她給我來看什麼精神科，又不是肖仔。」爸爸埋怨著說。

一旁的清湯掛麵的臉越來越垮，於是我明白了為何上次她自己來。

「叫你好好去做復健，你又不去！醫生都說你要趕快復健，以後才不會有後遺症，你都沒在聽！你這個有可能會不能走路欸，你不看醫生，只好我來看啊！」

清湯掛麵突然一次把心裡話全都爆發出來，爸爸的臉色頓時變得非常難看，顯然即將破口大罵。

「你想說的其實是，你很擔心爸爸，對吧？」我慢慢地說，劍拔弩張的兩人頓時軟化了些。

「都不好好照顧自己，我上大學以後，他怎麼辦……為什麼我這個年紀要擔心這些事情？別人都在追韓星、追什麼……」

女兒啜泣起來。爸爸愣在椅子上，不知道該說什麼。

「恁伯還沒死，你是在哭啥啦……」爸爸有點猶豫，但還是拙劣地拍了拍女兒的頭。

我和父女倆又談了一陣，最後，爸爸同意讓孩子來門診追蹤用藥一段時間，至少先讓情緒與睡眠穩定。

「醫學什麼的，我是不懂啦，反正就交給醫生你了。」

書名：《我們的孩子在呼救：一個兒少精神科醫師，與傷痕累累的孩子們》作者：謝依婷出版社：寶瓶文化出版日期：2020年9月28日

拿了批價單之後，父女倆本來出了診間門，但是爸爸又自己推門進來。

「醫生，就拜託你了。這孩子從小就沒有媽媽，我也沒再娶，她很貼心、很乖，從小都沒有讓我煩惱。我知道我不會講話，她有心事可能都悶著，來這裡有個出口，我想也好。反正就麻煩你了。」

「聽她說當然是沒問題，但對她來說，最重要的還是你噢。剛剛她希望你做的事，你也聽到了，她很擔心你的腰。」我又提醒爸爸。

「好啦好啦，就是做復健嘛。你們這些查某人都一樣囉嗦。」爸爸一邊擺手，一邊關上診間的門。

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過了一週，清湯掛麵又自己來了。

「爸爸呢？」我問。

「我們是一起來醫院的，他現在去復健科做復健。」

她回答，我們相視一笑。

「清明連假，我們要一起去看媽媽，爸爸說不能讓媽媽看到他身體這樣，可能會被託夢碎念。」

●本文摘自寶瓶文化出版之《我們的孩子在呼救：一個兒少精神科醫師，與傷痕累累的孩子們》。