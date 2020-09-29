年近30歲正處在人生混亂期？轉大人應該要明白25個道理

文/Know Yourself主創們

我們面臨的情形則完全不同—近半個多世紀以來，都市化讓婚姻和生育年齡普遍推遲到了二十五歲以後。在校讀書的時間增長，也是近幾十年來發生的社會變化之一，大學畢業後受更高等教育越來越普遍。成人期該做出的許多承諾和責任都被推遲，而從青春期開始的、人們對於自身角色的探索和實驗則持續開展。

對這世代來說，在成年初顯期，我們對於自身角色的探索要比青春期更加劇烈。十八至三十歲，尤其是十八至二十五歲這個階段，變成了獨特的、與其他階段有著顯著差異的生命階段。

頻繁的變化、對人生可能性的探索，是這個階段最顯著的特徵。到這時期的末端，也就是臨近三十歲時，大部分人都已經做出了對一生有重大影響的人生選擇。研究顯示，當成年人回顧一生中發生哪些最重要的事件時，他們經常追溯到在這個時期的事。

十八至二十五歲既不是青春期，也不是成年早期。在這個階段，人們已經開始擺脫完全的依附狀態，但又還沒有完全承擔起成年人應該承擔的責任。人生許多未知都還在發生，幾乎沒有什麼是確定的，對於自己人生獨立探索的程度之廣闊，是其他階段無法企及的。

心理學家肯尼斯．金尼斯頓（Kenneth Keniston）這樣描述這段時間：這個階段的年輕人身上，存在自我和社會之間的張力，以及對於被完全社會化的拒絕。

一生中最混亂的階段

一九九七年，美國人口普查局的資料顯示，在十二到十七歲，有超過九十五％的人和父母一起居住，超過九十八％的人沒有結婚，只有少於十％的人有孩子，超過九十五％的人在上學，這是十八歲以前的標準化生活模式。而到了三十歲，另一種標準化的生活模式又會出現：在三十歲以上的人中，超過七十五％的人已經結婚，大約七十五％已經成為父母，只有不到十％的人還在上學（現在的情況可能已經發生了一些改變）。

在這兩個人生階段之間，尤其是十八至二十五歲，一個人很難從年齡推論出他的狀態。他可能結婚了，也可能沒有；可能還在上學，也可能沒有。這種難以預測展現了這個階段的實驗性特徵。

心理學家傑佛瑞．阿奈特（Jeffrey Jensen Arnett）引用了另一位學者帕森斯（Talcott Parsons）在一九四二年提出的概念：「the roleless role」（完全沒有找到角色的身分）來描述人在成年初顯期的狀態。這個階段裡，他們比較少受到丈夫／妻子、父親／母親這樣的角色身分的限制。

而這種無限制的狀態，加深了他們生活狀態的難以預測。

在這個階段，每個人的生活狀態、角色身分是不穩定且混亂的。美國的資料顯示，有大約三分之一的人在高中畢業後進入大學讀書，在大學讀書的這幾年裡，他們過著獨立生活以及繼續依賴父母兩方面狀態混合在一起的生活。

例如，他們有時在宿舍或租處裡居住，有時又回家居住。這種狀態被社會學家們稱為「半自治狀態」，因為他們承擔部分獨立生活的責任，同時把另外一些責任留給父母和其他成年人。

在成年初顯期，人們離開父母家獨自居住的原因，主要是全職工作和與戀人同居，只有不到十％的男性和三十％的女性一直到婚前都住在家裡。這是搬家次數最頻繁的人生階段。這些變化顯然和這個階段的探索性特徵有關，通常發生在一個階段的探索結束，另一階段探索開始之前（比如結束學業，開始新工作等）。

到了接近三十歲的那幾年，也就是成年初顯期（emerging adulthood）向成年早期（young adulthood）過渡的幾年裡，這種混亂、不穩定的狀態才會緩解。人們通常在二十五至三十歲間，做出對一生有持續影響的決定，比如選擇伴侶、事業等等。

什麼因素能讓人感到自己是成年人

書名：《長大以後就會變好嗎？》作者：Know Yourself主創們 出版社：今周刊出版社出版時間：2020年9月24日

研究顯示，處於成年初顯期的人，主觀感受上也會覺得自己沒有完全成為成年人。甚至到了二十八、九歲和三十一、二歲，還有接近三分之一的人感覺自己沒有完全進入成年期。大部分人覺得自己在一些方面進入成年期，另一方面還沒有。覺得自己既不像處於青春期，也不像是成年人，他們處於兩者之間。

我們可能會以為，人們覺得自己沒有完全成年，是受到了前文那些不穩定因素的影響。對年輕人來說，要讓他們在獲得穩定的住所、完成學業、找到事業發展的道路以及結婚（或者至少有一段長期穩定的戀人關係）之前，他們很難覺得自己完全成年。

事實上，這些因素和年輕人的自我認知關係很小。究竟是什麼因素，能夠讓我們覺得我們真正成年了呢？

研究發現，以下三個特質對我們認為自己是否成年有著最為重要的影響：

1.接受自己對自己該負起的責任

2.獨立地做出決定

3.實現經濟獨立

這反映出在成年初顯期的發展重點，成為一個自給自足的人（a self-sufficient）。只有實現這點之後，才會有主觀感受上的改變。

成為父母雖然在成年初顯期不太常見，但年輕人一旦成為父母，就會劇烈影響到他們的主觀體驗，各種探索會立刻被父母的身分所限制。因為成為父母之後，他們關注重點會從為自己負責，轉向為孩子負責。這個因素大幅縮短年輕人探索、實驗的時間，快速實現主體感覺上的完全成年。

●本文摘自今周出版社所出版之《長大以後就會變好嗎？》