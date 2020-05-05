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苦戀人妻、寫詩損友！日本文豪佐藤春夫四角戀與愁腸

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《晶子曼陀羅：佐藤春夫經典作品選》 作者：佐藤春夫 出版社：聯合文學 出版時間：2020年4月20日
書名：《晶子曼陀羅：佐藤春夫經典作品選》
作者：佐藤春夫
出版社：聯合文學
出版時間：2020年4月20日

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韓劇《夫婦的世界》風靡全球，掀起一陣「婚外情」、「劈腿」、「出軌」等議題正夯，談及此類創作就不能繞過1920年代的佐藤春夫的作品。 也許臺灣讀者對佐藤春夫不是很熟悉，但在日本，他可是與谷崎潤一郎、芥川龍之介齊名，其現代文學地位就不言而喻。

《晶子曼陀羅》本書收錄佐藤春夫他的多篇經典作品，唯美派文風有不少創作包含詩、小說、評論等，目前於國立臺灣文學館內也正展覽著他的手稿與相關史料文件，而其中更有不少創作，以自己與谷崎、谷崎夫人之間複雜的三角關係與「讓妻事件」緊密相連，直言快語讀來大膽恣意，又相當引人入勝。本篇摘選經典詩作，並加上鑽研日本文學的翻譯大家林水福為詩作背景、人物及事件補充說明。

（延伸閱讀：百年前日本文豪如何旅行臺灣？ 與臺文館重回1920年

文／佐藤春夫

《我的一九二二年》詩文集選譯

秋刀魚之歌

佐藤春夫親筆所繪的自畫像。（圖／國立臺灣文學館　提供）
佐藤春夫親筆所繪的自畫像。（圖／國立臺灣文學館　提供）

啊，哀——

秋風呀

如果有情請傳個話哪

就說：有一男子

今天晚餐　獨自

吃秋刀魚

陷入沉思。

秋刀魚、秋刀魚

滴上幾滴青橘子汁吃秋刀魚

是那男子家鄉的習慣。

女人覺得那習慣奇怪又懷念

不知多少次晚餐時摘了青橘。

哀啊，快被拋棄的人妻與

被妻子背叛的男子共進晚餐，

父愛淺薄的女孩

拿著小筷子猶豫著要不要

對不是父親的男子說：給我秋刀魚的內臟好嗎？

哀……啊

秋風呀

請你注意看

這世上不常見的團圓。

秋風呀

請務必見證

那短暫的團圓不是夢。

秋風呀

如果有情請傳個話吧！

傳給失去丈夫的妻子與

失去父親的幼兒哪！

就說：有一個男子

今天晚餐　獨自

吃秋刀魚

流淚。

秋刀魚、秋刀魚

是秋刀魚苦？還是鹽巴鹹？

滴上幾滴熱淚

吃秋刀魚是哪個村子的習慣？

我真想問看看、有趣哪！

譯者附記：

這首詩最初發表於《人間》（一九二一年十一月）並無第三小節，第四小節除了開頭有「經過一年秋天到了」，字句有小幅度差異，營造故事性的意圖更為明顯。

這首詩的背景與谷崎潤一郎有密切關係。

谷崎潤一郎二十九歲時為一九一五年，與石川千代結婚。千代貌美、賢淑，周遭人視為「理想女性」；然而與谷崎感情不睦，遭到冷待。千代曾經問谷崎「我究竟哪裡不好？」問題出在谷崎的個性！

谷崎風流成性，二十一歲時與寄宿家庭北村的女僕談戀愛，被發現後遭逐出北村家。後來，發表〈刺青〉、〈麒麟〉、〈幫間〉、〈秘密〉、〈惡魔〉等小說，受永井荷風激賞，在《三田文學》發表〈谷崎潤一郎氏的作品〉奠定谷崎在文壇的地位，文壇名氣與時俱增。

一九一七年三月，谷崎從神奈川縣遷居東京本鄉區（今之文京區）曙町，與住在附近駒込神明町的佐藤春夫開始親密交往。同年十二月谷崎搬到神奈川縣小田原市。千代的妹妹聖子（Seiko），個性開朗活潑，熱情奔放。谷崎不愛妻子，卻愛上小姨子聖子，兩人同進同出，亦不避千代子眼光。（《痴人之愛》主角即以聖子為模特兒。）

那時，谷崎除了小說，亦向電影及其他相關領域擴展，並且交遊廣闊，常不在家。這時節，佐藤春夫造訪谷崎家，不見主人潤一郎，只見千代夫人眉頭深鎖，獨守空閨，千代告知原由，佐藤深為同情。造訪次數一多，佐藤對千代的感情從同情逐漸轉為愛情。

谷崎有意娶聖子，聖子也答應了，而佐藤與千代之間的感情，谷崎似乎也察覺到了。因此，谷崎主動提出要佐藤娶千代，佐藤自是滿心歡喜，馬上答應。然而，事與願違，後來聖子改變心意，拒絕嫁給谷崎，谷崎不願落得兩頭空——沒了夫人又娶不到小姨子，因此對佐藤的承諾也毀約了，佐藤一氣之下跟谷崎絕交。那是一九二一年三月的事。

大約一九二○年前後，佐藤春夫因與同居的女友米谷香代子感情不睦，又和谷崎潤一郎的妻子千代發生情感糾葛，患了嚴重的神經衰弱症，而回到和歌縣新宮市。在故鄉養病期間巧遇中學時代友人，在高雄行醫的東熙市（一八九三至一九四五），應其邀請決定「自我放逐」到台灣、福建旅行，因此才有後來〈霧社〉、《女誡扇綺譚》等與台灣有關的作品誕生。

〈秋刀魚之歌〉是以這樣的背景寫成的。詩中「快被拋棄的人妻」指的是千代，而「被妻子背叛的男子」指的是佐藤春夫自己，女孩則是谷崎與千代生的鮎子。


給某人

昨夜只夢見妳兩次

卻夢見妳老公六次

夢中也無法跟妳閒聊

夢中卻跟那男子散步彼此開玩笑

即使夢的世界也刁難我　因此

我連來世也懷疑得不得了

夢見妳只一眼馬上醒過來

之後久久再也無法成眠

妳老公的夢卻持續久久

第二天我頭痛……

我告白　我希望能作

殺掉妳老公之後的夢

看看我會多後悔或怎樣

譯者附記：

「某人」指谷崎潤一郎夫人千代。本詩收入春夫《我的一九二一年》詩集。一九二一年谷崎反悔，不願讓妻子千代與春夫結婚。春夫憤而與谷崎絕交。「我告白」之後的內容起因於谷崎寫一長篇《神與人之間》，設定主角被妻子與其愛人毒殺。

●本文摘自聯合文學出版之《晶子曼陀羅：佐藤春夫經典作品選》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書

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作者簡介

佐藤春夫

1892年生於和歌山縣新宮市，卒於1964年，享年七十二歲。

1913年從慶應大學中退。中學畢業後，進入「新詩社」與堀口大學相識，成為終生摯友。從這時期受到與謝野鐵幹、晶子的指導，私淑森鷗外。仰慕永井荷風，入慶應大學。

1917年認識谷崎潤一郎，翌年得谷崎的推薦，〈李太白〉發表於《中央公論》，正式登上文壇。 1930年，谷崎潤一郎、千代子、佐藤春夫三人，聯名發表千代子與谷崎離婚，和佐藤結婚的所謂「細君讓渡事件」，成為日本文壇永遠的話題。

1960年獲文化勳章。

1961年新宮市名譽市民。

佐藤作品有小說、詩、評論、戲曲、翻譯，可說是全方位作家。著有《佐藤春夫全集》十二卷（講談社）。代表作有〈西班牙犬之家〉、〈秋刀魚之歌〉、《殉情詩集》、《田園的憂鬱》、《晶子曼陀羅》等。

譯者簡介

林水福 日本國立東北大學文學博士。曾任文化部派駐東京台北文化中心首任主任、國立高雄第一科技大學副校長、外語學院院長、輔仁大學外語學院院長、日本國立東北大學客座研究員、日本梅光女學院大學副教授、中國青年寫作協會理事長、中華民國日語教育學會理事長、台灣文學協會理事長。現任國際芥川學會理事兼台灣分會會長、國際石川啄木學會理事兼台灣啄木學會理事長。

著作：《讚岐典侍日記之研究》（日文）、《他山之石》、《日本現代文學掃描》、《日本文學導遊》、《源氏物語的女性》、《中外文學交流》（合著）、《日本不能直譯》、《關鍵字其來有自》、《讀日本文學的人》。


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