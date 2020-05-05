苦戀人妻、寫詩損友！日本文豪佐藤春夫四角戀與愁腸
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韓劇《夫婦的世界》風靡全球，掀起一陣「婚外情」、「劈腿」、「出軌」等議題正夯，談及此類創作就不能繞過1920年代的佐藤春夫的作品。 也許臺灣讀者對佐藤春夫不是很熟悉，但在日本，他可是與谷崎潤一郎、芥川龍之介齊名，其現代文學地位就不言而喻。
《晶子曼陀羅》本書收錄佐藤春夫他的多篇經典作品，唯美派文風有不少創作包含詩、小說、評論等，目前於國立臺灣文學館內也正展覽著他的手稿與相關史料文件，而其中更有不少創作，以自己與谷崎、谷崎夫人之間複雜的三角關係與「讓妻事件」緊密相連，直言快語讀來大膽恣意，又相當引人入勝。本篇摘選經典詩作，並加上鑽研日本文學的翻譯大家林水福為詩作背景、人物及事件補充說明。
（延伸閱讀：百年前日本文豪如何旅行臺灣？ 與臺文館重回1920年）
文／佐藤春夫
《我的一九二二年》詩文集選譯
秋刀魚之歌
啊，哀——
秋風呀
如果有情請傳個話哪
就說：有一男子
今天晚餐 獨自
吃秋刀魚
陷入沉思。
秋刀魚、秋刀魚
滴上幾滴青橘子汁吃秋刀魚
是那男子家鄉的習慣。
女人覺得那習慣奇怪又懷念
不知多少次晚餐時摘了青橘。
哀啊，快被拋棄的人妻與
被妻子背叛的男子共進晚餐，
父愛淺薄的女孩
拿著小筷子猶豫著要不要
對不是父親的男子說：給我秋刀魚的內臟好嗎？
哀……啊
秋風呀
請你注意看
這世上不常見的團圓。
秋風呀
請務必見證
那短暫的團圓不是夢。
啊
秋風呀
如果有情請傳個話吧！
傳給失去丈夫的妻子與
失去父親的幼兒哪！
就說：有一個男子
今天晚餐 獨自
吃秋刀魚
流淚。
秋刀魚、秋刀魚
是秋刀魚苦？還是鹽巴鹹？
滴上幾滴熱淚
吃秋刀魚是哪個村子的習慣？
啊
我真想問看看、有趣哪！
譯者附記：
這首詩最初發表於《人間》（一九二一年十一月）並無第三小節，第四小節除了開頭有「經過一年秋天到了」，字句有小幅度差異，營造故事性的意圖更為明顯。
這首詩的背景與谷崎潤一郎有密切關係。
谷崎潤一郎二十九歲時為一九一五年，與石川千代結婚。千代貌美、賢淑，周遭人視為「理想女性」；然而與谷崎感情不睦，遭到冷待。千代曾經問谷崎「我究竟哪裡不好？」問題出在谷崎的個性！
谷崎風流成性，二十一歲時與寄宿家庭北村的女僕談戀愛，被發現後遭逐出北村家。後來，發表〈刺青〉、〈麒麟〉、〈幫間〉、〈秘密〉、〈惡魔〉等小說，受永井荷風激賞，在《三田文學》發表〈谷崎潤一郎氏的作品〉奠定谷崎在文壇的地位，文壇名氣與時俱增。
一九一七年三月，谷崎從神奈川縣遷居東京本鄉區（今之文京區）曙町，與住在附近駒込神明町的佐藤春夫開始親密交往。同年十二月谷崎搬到神奈川縣小田原市。千代的妹妹聖子（Seiko），個性開朗活潑，熱情奔放。谷崎不愛妻子，卻愛上小姨子聖子，兩人同進同出，亦不避千代子眼光。（《痴人之愛》主角即以聖子為模特兒。）
那時，谷崎除了小說，亦向電影及其他相關領域擴展，並且交遊廣闊，常不在家。這時節，佐藤春夫造訪谷崎家，不見主人潤一郎，只見千代夫人眉頭深鎖，獨守空閨，千代告知原由，佐藤深為同情。造訪次數一多，佐藤對千代的感情從同情逐漸轉為愛情。
谷崎有意娶聖子，聖子也答應了，而佐藤與千代之間的感情，谷崎似乎也察覺到了。因此，谷崎主動提出要佐藤娶千代，佐藤自是滿心歡喜，馬上答應。然而，事與願違，後來聖子改變心意，拒絕嫁給谷崎，谷崎不願落得兩頭空——沒了夫人又娶不到小姨子，因此對佐藤的承諾也毀約了，佐藤一氣之下跟谷崎絕交。那是一九二一年三月的事。
大約一九二○年前後，佐藤春夫因與同居的女友米谷香代子感情不睦，又和谷崎潤一郎的妻子千代發生情感糾葛，患了嚴重的神經衰弱症，而回到和歌縣新宮市。在故鄉養病期間巧遇中學時代友人，在高雄行醫的東熙市（一八九三至一九四五），應其邀請決定「自我放逐」到台灣、福建旅行，因此才有後來〈霧社〉、《女誡扇綺譚》等與台灣有關的作品誕生。
〈秋刀魚之歌〉是以這樣的背景寫成的。詩中「快被拋棄的人妻」指的是千代，而「被妻子背叛的男子」指的是佐藤春夫自己，女孩則是谷崎與千代生的鮎子。
給某人
昨夜只夢見妳兩次
卻夢見妳老公六次
夢中也無法跟妳閒聊
夢中卻跟那男子散步彼此開玩笑
即使夢的世界也刁難我 因此
我連來世也懷疑得不得了
夢見妳只一眼馬上醒過來
之後久久再也無法成眠
妳老公的夢卻持續久久
第二天我頭痛……
我告白 我希望能作
殺掉妳老公之後的夢
看看我會多後悔或怎樣
譯者附記：
「某人」指谷崎潤一郎夫人千代。本詩收入春夫《我的一九二一年》詩集。一九二一年谷崎反悔，不願讓妻子千代與春夫結婚。春夫憤而與谷崎絕交。「我告白」之後的內容起因於谷崎寫一長篇《神與人之間》，設定主角被妻子與其愛人毒殺。
●本文摘自聯合文學出版之《晶子曼陀羅：佐藤春夫經典作品選》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。
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作者簡介
佐藤春夫
1892年生於和歌山縣新宮市，卒於1964年，享年七十二歲。
1913年從慶應大學中退。中學畢業後，進入「新詩社」與堀口大學相識，成為終生摯友。從這時期受到與謝野鐵幹、晶子的指導，私淑森鷗外。仰慕永井荷風，入慶應大學。
1917年認識谷崎潤一郎，翌年得谷崎的推薦，〈李太白〉發表於《中央公論》，正式登上文壇。 1930年，谷崎潤一郎、千代子、佐藤春夫三人，聯名發表千代子與谷崎離婚，和佐藤結婚的所謂「細君讓渡事件」，成為日本文壇永遠的話題。
1960年獲文化勳章。
1961年新宮市名譽市民。
佐藤作品有小說、詩、評論、戲曲、翻譯，可說是全方位作家。著有《佐藤春夫全集》十二卷（講談社）。代表作有〈西班牙犬之家〉、〈秋刀魚之歌〉、《殉情詩集》、《田園的憂鬱》、《晶子曼陀羅》等。
譯者簡介
林水福 日本國立東北大學文學博士。曾任文化部派駐東京台北文化中心首任主任、國立高雄第一科技大學副校長、外語學院院長、輔仁大學外語學院院長、日本國立東北大學客座研究員、日本梅光女學院大學副教授、中國青年寫作協會理事長、中華民國日語教育學會理事長、台灣文學協會理事長。現任國際芥川學會理事兼台灣分會會長、國際石川啄木學會理事兼台灣啄木學會理事長。
著作：《讚岐典侍日記之研究》（日文）、《他山之石》、《日本現代文學掃描》、《日本文學導遊》、《源氏物語的女性》、《中外文學交流》（合著）、《日本不能直譯》、《關鍵字其來有自》、《讀日本文學的人》。
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