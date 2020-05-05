苦戀人妻、寫詩損友！日本文豪佐藤春夫四角戀與愁腸

閱讀小貼士

韓劇《夫婦的世界》風靡全球，掀起一陣「婚外情」、「劈腿」、「出軌」等議題正夯，談及此類創作就不能繞過1920年代的佐藤春夫的作品。 也許臺灣讀者對佐藤春夫不是很熟悉，但在日本，他可是與谷崎潤一郎、芥川龍之介齊名，其現代文學地位就不言而喻。

《晶子曼陀羅》本書收錄佐藤春夫他的多篇經典作品，唯美派文風有不少創作包含詩、小說、評論等，目前於國立臺灣文學館內也正展覽著他的手稿與相關史料文件，而其中更有不少創作，以自己與谷崎、谷崎夫人之間複雜的三角關係與「讓妻事件」緊密相連，直言快語讀來大膽恣意，又相當引人入勝。本篇摘選經典詩作，並加上鑽研日本文學的翻譯大家林水福為詩作背景、人物及事件補充說明。

（延伸閱讀：百年前日本文豪如何旅行臺灣？ 與臺文館重回1920年）

文／佐藤春夫

《我的一九二二年》詩文集選譯

秋刀魚之歌

佐藤春夫親筆所繪的自畫像。（圖／國立臺灣文學館 提供）

啊，哀——

秋風呀

如果有情請傳個話哪

就說：有一男子

今天晚餐 獨自

吃秋刀魚

陷入沉思。

秋刀魚、秋刀魚

滴上幾滴青橘子汁吃秋刀魚

是那男子家鄉的習慣。

女人覺得那習慣奇怪又懷念

不知多少次晚餐時摘了青橘。

哀啊，快被拋棄的人妻與

被妻子背叛的男子共進晚餐，

父愛淺薄的女孩

拿著小筷子猶豫著要不要

對不是父親的男子說：給我秋刀魚的內臟好嗎？

哀……啊

秋風呀

請你注意看

這世上不常見的團圓。

秋風呀

請務必見證

那短暫的團圓不是夢。

啊

秋風呀

如果有情請傳個話吧！

傳給失去丈夫的妻子與

失去父親的幼兒哪！

就說：有一個男子

今天晚餐 獨自

吃秋刀魚

流淚。

秋刀魚、秋刀魚

是秋刀魚苦？還是鹽巴鹹？

滴上幾滴熱淚

吃秋刀魚是哪個村子的習慣？

啊

我真想問看看、有趣哪！

譯者附記：

這首詩最初發表於《人間》（一九二一年十一月）並無第三小節，第四小節除了開頭有「經過一年秋天到了」，字句有小幅度差異，營造故事性的意圖更為明顯。

這首詩的背景與谷崎潤一郎有密切關係。

谷崎潤一郎二十九歲時為一九一五年，與石川千代結婚。千代貌美、賢淑，周遭人視為「理想女性」；然而與谷崎感情不睦，遭到冷待。千代曾經問谷崎「我究竟哪裡不好？」問題出在谷崎的個性！

谷崎風流成性，二十一歲時與寄宿家庭北村的女僕談戀愛，被發現後遭逐出北村家。後來，發表〈刺青〉、〈麒麟〉、〈幫間〉、〈秘密〉、〈惡魔〉等小說，受永井荷風激賞，在《三田文學》發表〈谷崎潤一郎氏的作品〉奠定谷崎在文壇的地位，文壇名氣與時俱增。

一九一七年三月，谷崎從神奈川縣遷居東京本鄉區（今之文京區）曙町，與住在附近駒込神明町的佐藤春夫開始親密交往。同年十二月谷崎搬到神奈川縣小田原市。千代的妹妹聖子（Seiko），個性開朗活潑，熱情奔放。谷崎不愛妻子，卻愛上小姨子聖子，兩人同進同出，亦不避千代子眼光。（《痴人之愛》主角即以聖子為模特兒。）

那時，谷崎除了小說，亦向電影及其他相關領域擴展，並且交遊廣闊，常不在家。這時節，佐藤春夫造訪谷崎家，不見主人潤一郎，只見千代夫人眉頭深鎖，獨守空閨，千代告知原由，佐藤深為同情。造訪次數一多，佐藤對千代的感情從同情逐漸轉為愛情。

谷崎有意娶聖子，聖子也答應了，而佐藤與千代之間的感情，谷崎似乎也察覺到了。因此，谷崎主動提出要佐藤娶千代，佐藤自是滿心歡喜，馬上答應。然而，事與願違，後來聖子改變心意，拒絕嫁給谷崎，谷崎不願落得兩頭空——沒了夫人又娶不到小姨子，因此對佐藤的承諾也毀約了，佐藤一氣之下跟谷崎絕交。那是一九二一年三月的事。

大約一九二○年前後，佐藤春夫因與同居的女友米谷香代子感情不睦，又和谷崎潤一郎的妻子千代發生情感糾葛，患了嚴重的神經衰弱症，而回到和歌縣新宮市。在故鄉養病期間巧遇中學時代友人，在高雄行醫的東熙市（一八九三至一九四五），應其邀請決定「自我放逐」到台灣、福建旅行，因此才有後來〈霧社〉、《女誡扇綺譚》等與台灣有關的作品誕生。

〈秋刀魚之歌〉是以這樣的背景寫成的。詩中「快被拋棄的人妻」指的是千代，而「被妻子背叛的男子」指的是佐藤春夫自己，女孩則是谷崎與千代生的鮎子。