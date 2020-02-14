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總在曖昧期鬼打牆？趁情人節讓心理師教你這樣斷、捨、離

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《戒斷曖昧：心理師透視40個愛不了、分不開的偽愛迷思》
作者：隼人（心理師）
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年2月11日

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每個人都經歷過「友達以上，戀人未滿」的階段， 有人說「曖昧是戀愛中最甜蜜時刻」，也有人說「曖昧讓人受盡委屈」，到底為什麼曖昧期總是跨不出那一步？又為何與前任分手總是剪不斷、理不還亂呢？

心理諮商師隼人的新書《戒斷曖昧》，它將帶領你一步步釐清關係，喚醒正在當「工具人」、「備胎」的偽戀人，更要告誡你留意那些讓人分不開的偽愛迷思，避開玩世不恭的「玩咖情人」，再也不要在曖昧中鬼打牆！推薦給仍在曖昧中迷惘的你！

（圖／Unsplash）

文／隼人（心理師）

付出愛的一方，怎樣離開曖昧？

●確認心意，直接開口是最好的方法

雖然曖昧初期是甜蜜的，讓雙方都心如鹿撞，幸福感滿滿，但如果曖昧期拖得太久，其中一方動心了，想再進一步，另一方卻往後退而未確認彼此的關係，那麼有意發展的一方就要深思一下：眼前這個人，到底是否真有心想與你交往？

最好的方法，當然是直接表白、詢問啊！

不過，直接詢問也要看時機，你起碼要感覺到對方也有意思、表現得也很正面，雙方關係只差一步就能變為戀人。若是如此，不妨鼓起勇氣向對方表白，不要因為錯過了機會，日後令自己後悔。假如對方拒絕，也就是讓你夢醒的時候，從此不用為這段沒結果的曖昧關係而苦惱。

如果你不能接受對方這種拖拉的態度，不想再繼續，你又可以怎樣抽離這段曖昧？

●抽離曖昧，「遠離」是最有效的方法

◎像分手一樣，讓他從你的生活中消失

如果你還懷疑對方是否有心與你交往，彼此的曖昧使你覺得煩惱多於甜蜜，想要擺脫，第一步就是：讓他從你的生活中消失。

在生活上，請避免再接觸你的曖昧對象。如果對方是同事，那麼請你除了辦公時間及公事外，一律不要與他交流，減少雙方互動的機會。

這個過程如分手一樣，也必須避免去你們曾經一起去過的地方，以免觸景傷情。

◎轉移注意力，讓你對他的感覺逐漸淡去

接著，就是把注意力轉移到其他地方，例如你的工作、興趣、運動，以及與其他朋友的社交活動等等。讓對方在你心中的形象及感覺漸漸淡化，以使自己能逐漸抽離這段曖昧關係。

明知沒希望卻離不開，怎麼辦？

◎你是否無法接受，投入的一切全都放水流？

然而，能果決地做到這點的朋友不多，明知「遠離」是最有效的方法，偏偏怎樣都做不到。

這是因為雖然我們內心渴望脫離曖昧，卻不願意放棄沉沒成本。

什麼是「沉沒成本」？這是一個經濟學的概念，意思是指已經付出且無法收回的成本。

而所謂的「沉沒成本效應」，就是即使你明知沒希望了，不會回本的，也甘願繼續投資，合理化自己的付出，因為你擔憂一旦面對現實，接受「失敗」這個事實，那麼一直以來所付出的就完全浪費掉了。

在兩性關係裡，所投入的種種心思、精神、感情和愛，也可算是沉沒成本吧，這些也都是收不回的成本，而我們寧可忍受痛苦也不願離開曖昧關係，同樣是因為不想放棄自己對於這段感情付出過的一切一切。

就是這個想法，使我們明知是錯的，卻仍然選擇繼續下去，困在曖昧的漩渦中。

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◎看他實際做了什麼，而不是聽他甜言蜜語

要擺脫這個枷鎖，只能靠自己「有意識地」自救：你需要為自己及對方的行為，做客觀的分析。

首先，拋開對方對你說的甜言蜜語，例如「跟你在一起很快樂」、「如果我們一起去旅行，一定會玩得很開心」等等。這些並不是客觀事實，只是一種感覺，無法去證明。

而事實則是他兩個星期都沒有約你見面了。從這個事實去想想：到底對方是否有意跟你發展下去？否則，為何他會這樣不置可否，對你倆的關係沒有任何實質行動？

花點時間去釐清眼前的「事實」，評估雙方的關係狀態，才能免於讓自己陷入不切實際的期待及幻想中。


●你為什麼讓自己被當成備胎呢？

◎先從小事拒絕對方，看他的反應

在曖昧關係中，我們或多或少會盡可能去迎合對方，滿足對方的要求。你可以試試找藉口拒絕對方的小請求，看他的反應如何。

如果他表現出不耐煩，甚至冷落你，那很明顯是個給你足夠理由走出這段曖昧關係的證明，因為一個喜歡你、在乎你的人，不會讓你變得這樣卑微，更不會只為滿足自己的欲望而為難你。

◎若繼續來往，要堅持守住「朋友」的界線

其次，與你的曖昧對象只能以朋友方式往來，超越範圍的舉動就不要做了。許多曖昧中的人會像戀人般約會，甚至牽手、擁抱，這些已超越朋友關係的行為就要停止。

當他見你態度有變，而他要是想進一步、怕失去你，你劃出界線的做法，反而會激起他追求及向你表白的勇氣。

●本文摘自寶瓶文化出版之《戒斷曖昧：心理師透視40個愛不了、分不開的偽愛迷思》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

隼人（心理師）

心理諮詢師（同台灣諮商心理師）。

香港人。大學主修心理學，擁有專業資格一級的中國高級心理諮詢師證照，美國國家催眠師公會（ National Guild of Hypnotists，NGH）註冊催眠治療師。 專長是聆聽，再為個案提供建議，讓他們找回希望及方向。

他曾在婚戀公司擔任感情顧問，而在心理師的專業工作之外，亦致力寫作。有感於諮商空間每次只是一對一地互動，希望透過寫作，能與諮商室外的大眾連結。以筆名「隼人」，在風傳媒、ETtoday健康雲、she.com等網站固定撰寫專欄。


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