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2年來首波寒流報到！後天起乾冷4天 最冷下探8度

表姑媽別再追問！其實剩男勝女單身原因只是不願放下這個

2020-01-27 19:15聯合新聞網 讀.書.人

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過年期間免不了與親戚們齊聚寒暄，觀念較傳統的長輩，若是看見適婚年齡仍然單身，或者有對象仍未婚的人，可能忍不住開始各種「關心」與「介紹」。但是「剩下來」的從來都不是所謂的劣等品。

《妳那麼獨立，一定受了不少委屈吧》書中收錄男人13種渣法與真正想法，並且字字句句直戳人心。就照這本書為自己辯答吧，如果還是躲不開親戚們追問也沒關係，至少有它伴你度過這段感情徬徨期。

文／你喵姐

剩男剩女不可怕，可怕的是將就

可能我們都到了一個非常尷尬的年齡。有人說，一旦過了二十五歲，就視同快三十歲了，於是，父母、親戚們個個見縫插針，開始討論你的婚姻大事。每逢過年回家，這種感受尤為深刻。

我不知道你爸媽催你結婚了沒，反正我有個朋友是遇到了。她好不容易從大城市辛苦打拚幾年回家鄉，想舒舒服服過幾年屬於自己的小日子，卻硬是被親媽安排一天見一個相親對象，今天王五，明天趙六，後天田七。唉，要是長得好看點或是有點氣質，還能當朋友聊聊，可朋友說照片看一眼，就知道不是那個對的人啊，還指望聊什麼呢？

我朋友啊，相親去了兩次，差點就向她親媽跪了，和她媽說：「媽，我求妳了，別再幫我找對象了，我自己找好不好？」

她媽也是急啊，和她說：「女兒，妳都二十七、八了，妳看妳自己找的，有哪個靠得住？妳要是自己能找到，我還費什麼心啊！」

大概在我們這個年代所有老一輩眼裡，兩個人一開始沒感覺很正常，多接觸接觸就好了。總之先結婚再戀愛，感情是可以培養的。妳這面都不見一下，飯都不湊合著吃一口，就拒絕對方了，多不好啊。

說實在的，我也曾讓我媽幫我介紹對象，然後我媽就真的萬分努力按著我的標準幫我找，可她老說我標準高。

我的標準怎麼樣高了？不就是看得順眼、有感覺、聊得來。

我媽就說：「我到哪去替妳找聊得來的？結婚不就是找個人一起過日子嗎？兩人還算處得來不就可以了？以後一樣可以生孩子、帶孩子，感情什麼的，其實也沒那麼重要……。」

身邊的親戚也會說：

「日子是平淡的，婚姻無非是找個人陪妳過平淡日子。」

「快點結婚吧，女生年紀越大越沒價值，男人就像那食堂的飯菜一樣，去得早的才有好菜，去晚了連渣都沒有。」

「年紀不小了，妳今年就什麼事都不要做，專心找對象吧。」

書名：《妳那麼獨立，一定受了不少委屈吧：男人最常使的13種「渣」法。殺不死妳的，...
書名：《妳那麼獨立，一定受了不少委屈吧：男人最常使的13種「渣」法。殺不死妳的，會讓妳更強。》
作者：你喵姐
出版社：任性出版／大是文化
出版時間：2019年11月26日
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面對這些壓力，一部分女性被漸漸攻下；剩下的女性同胞們仍堅守在崗位上，堅守心中的理想，一定要找到真心喜歡的人，戀愛絕不將就，婚姻更不能湊合。

我曾經問過三十歲還不結婚的女人，她對於婚姻的看法。

原本以為會聽來一陣措辭激烈的話語，沒想到，她非常平靜的說：「我覺得婚姻就像一條沒有水的河道，到了對的時候，河水自然而然就滿溢流動了。」沒有該結婚的年齡，只有該結婚的感情。婚姻，就是水到渠成的過程。

「我現在還沒遇到那個讓我流動的人。」不知道為什麼，她說起這些的時候，我的內心除了平靜，還有欣喜。我很高興她依然堅持著自己最初的想法：不是想找個人結婚過日子，而是遇到了那個對的人，才想跟他結婚，兩人一起生活。

中國首檔說話達人（辯論）選秀節目《奇葩說》第四季的一期，胡漸彪（按：馬來西亞辯論界的佼佼者，曾任新聞主播和主持人）老師說過一段話：「再過幾個月我就要度過我單身的第四十年，可能很多人不了解我們這些『剩男剩女』心中堅持的到底是什麼，其實之所以單身這麼多年，就是不願意放棄始終堅持的標準。」就是這段話，讓我不禁流淚。

對我而言，這個堅持的標準不是「他抽不抽菸」、「喝不喝酒」、「是不是高富帥」……我的標準是能夠真正包容我過去的經歷，並且由衷的接受和理解我。

就像歌手黃小琥在〈沒那麼簡單〉裡唱的：「沒那麼簡單，就能找到一個聊得來的伴。」如果聊不來，豈非同床異夢、貌合神離？

「一個人孤獨終老很可怕，但更可怕的是兩個人一起孤獨終老。」在網路上看到這句話時，我差點哭了。大概這就是我們很多人的心聲。如果只是為了結婚而結婚，找到一個人一起生活，可這個他不了解、不包容我的過去，無法帶我走到未來，那麼我們只是湊在一起吃飯、睡覺；這些，我一個人也可以做好，我一個人也可以生活。如果只是這樣，為何要兩個人在一起？

相比一個人的孤獨，我更怕和一個沒有心靈交流的人共同生活。對我來說，那才是最大的折磨。

其實如果能遇到合適的、聊得來又有默契的人，誰不願意談戀愛？誰又不願意和對方結婚，一生相伴？只是哪有那麼容易遇到。

●本文摘自任性出版／大是文化出版之《妳那麼獨立，一定受了不少委屈吧：男人最常使的13種「渣」法。殺不死妳的，會讓妳更強。》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

你喵姐

《人民日報》、《青年文摘》、讀書分享自媒體平臺「十點讀書」、微博大號「思想聚焦」超人氣寫手，百萬粉絲大號HUGO的前主編，山區志願美術教師，自媒體人，「90後」獨立女性的代言人。

亦是時間管理踐行者，拒絕得過且過，堅信做自己、靠自己，便可以擁有完美人生。寫毒辣雞湯文，也寫動人情話。


結婚婚姻相親馬來西亞

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