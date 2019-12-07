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憤怒情緒損人傷己 100招正念瑜珈輕鬆舒緩身心靈

2019-12-07 10:09聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）
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2014年諾貝爾得獎者 Kailash Satyarthi，在TED演講《想帶來和平，請運用憤怒的力量》他提到，雖然他出身印度高階種性，但他看到印度社會種種不公平現象，憤怒的力量讓他解救了8萬3千名孩童脫離童工奴役的苦海，憤怒的力量也讓他獲得諾貝爾和平獎。

憤怒的情緒可能會傷已傷人，但覺察運用憤怒的能量也可能成為一種強大激勵自我的力量。

我在33歲買下房子，起因是在29歲時我借住在朋友家中，因故我們發生爭執，朋友告訴我：「滾出去，這裡不是妳家！」當下我感到羞恥、害怕與憤怒情緒，羞恥的是她說的是事實，這句話掀起我底層脆弱的安全感，憤怒的是我讓自己陷入這樣困境。在那時候，我告訴自己「我要在這一兩年擁有自己的房子」。就在33歲，我多數兄弟姐妹都沒有買房子時，我鼓起勇氣買下房子，起因是我對那個叫我滾出去她家的朋友感到憤怒的能量激起我買房子的勇氣。

那件事過了快十年，現在我非常感謝這位朋友。

*

美國哥倫比亞大學助理教授與臨床心理學家Erin Olivo，在2014年指出「當我們處理憤怒情緒時，多數人很自動化反應是逃離這樣的情緒感覺，然而最好的解藥卻是我們靜靜與自己同在並且完整經驗所有情緒。」

書名：《100個日常正念瑜珈》作者： 李怡如 出版社：零極限出版社出...
書名：《100個日常正念瑜珈》
作者： 李怡如
出版社：零極限出版社
出版日期：2019年11月11日
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暢銷書EQ作家Daniel Goleman，指出：「當我們生氣時，腦內負責情緒的杏仁核發出警報，啟動戰或逃反應，過於活躍的杏仁核也會暫時關閉通往前額葉皮質的神經通路。」而當我們做正念練習，以不加評判、細心覺察身心變化，這會讓前額葉與杏仁核的連結增加，當這個神經網路建立起來後當我們下次再產生憤怒的情緒，平日已建立的正念大腦神經網路，能協助我們的行為不被情緒綁架。

正念練習幫助憤怒減少，也在科學獲得實證！澳洲Charles Sturt University生物醫學科學系教授Nualnong博士，2015年，在《歐洲整合醫學期刊》發表，泰國技術學校曾使用過暴力的年輕人，在透過正念靜心（Mindfulness Meditation）改善暴力行為發生的次數，並減少負面情緒（憤怒與憂鬱）。

根據中醫理論，肝臟能量不平衡也會讓肝臟經絡經過身體的部份變得僵硬，最常見的是，常壓抑情緒、易怒情緒的人，大腿內側筋膜會很緊。當我們透過肝臟經絡瑜珈動作，那些過去憤怒事件所隱臟的情緒，情緒的氣結累積這些在大腿內側，產生了大腿內側筋僵硬與緊繃。當我們待在姿勢呼吸一段時間，好好感受與陪伴所浮現情緒，那些累積在身體內的憤怒情緒也會得到轉化與改變。也就是，當我們願意花時間正念覺察身體、情緒與所浮現過去的故事，我們會從身體中重建情緒與身體反應的模式。

下次再次遇到令自己感到憤怒人事物時，我們也不會那麼憤怒了。

練習時機

1. 當面對衝突的人事物，讓自己感到憤怒情緒。

2. 在衝突事件過後，憤怒情緒，依然揮之不去如影隨形。

3. 因為憤怒而造成自己失眠、精神不濟、情緒低落。

4. 知道自己是易怒個性、很容易情緒爆炸、被按到按鈕，想要改善易怒情緒。

5. 想要幫助自己容易入睡。

用雙腿大V動作，改變憤怒情緒以及大腦神經迴路的連結。（圖／摘選自零極限出版《10...
用雙腿大V動作，改變憤怒情緒以及大腦神經迴路的連結。（圖／摘選自零極限出版《100個日常正念瑜珈》書中圖片）
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練習步驟

1. 來到地板上，找到三份左右坐墊或有厚度的毛毯。

2. 讓自己的臀部放在坐墊上，把雙腳打開呈現大V字型。

3. 如果膝蓋無法打直，膝蓋彎曲很多，或膝蓋打直會不舒服的同學，用毛巾或坐墊放在膝蓋下方。

（※溫馨提醒：我們的目的是伸展大腿內側的經絡，所以無需讓自己的膝蓋感到太大的不適；或勉強自己做動作。）

4. 接著把雙手手指頭放在前方的地板。

5. 如果雙手能放在地板的同學，試著把手肘彎曲；如果雙手無法放在地板的同學，找到一個有高度的坐墊或毛毯，放在身體前方，雙手放在坐墊或毛毯。

6. 不論你是處於那個界線，待在界線呼吸感受身體浮現明顯的感覺。

7. 持續一分鐘，當你待在姿勢呼吸時，觀察是否有情緒浮現出來？如果有的話，允許情緒出來，好好陪伴所浮現的情緒。

8. 持續一分鐘後，慢慢用雙手推地板讓上半身打直。


練習小方塊

把剛剛練習的觀察寫下來：身體感覺變化（大腿內側肌肉的緊繃變化、呼吸節奏的變化、肩膀肌肉的變化等）情緒變化（從討厭做這個動作到享受這個動作，從混亂情緒到平靜）想法變化（反覆重播故事到想法的專注）。


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印度諾貝爾哥倫比亞失眠中醫

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