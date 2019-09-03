九三軍人節向軍人致敬！勿忘歷史的教訓

2019-09-03 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



蔡英文總統（中）8月30日上午在臺北出席108年軍人節表揚大會，親手頒獎給獲獎者。記者林伯東／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

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蔡英文總統於8月30日出席軍人節暨全民國防教育日表揚活動，表揚不少國軍人才，今日「九三軍人節」也有不少慶祝活動展開，但你知道為何訂立「九三軍人節」嗎？ 民國44年(1955)前，各軍種均定有不同的節日，像是「八一四」是空軍節，「雙十二」則是憲兵節，「七七」是陸軍節等。國防部認為各軍種雖各有其傳統及不同的歷史背景，但因為確立「軍人節」的定位，幾經思索並以八年抗戰勝利榮耀與奮鬥精神為考量，遂制定9月3日抗戰勝利紀念日為「軍人節」。

2015年聯合報出版的《被遺忘的戰士：抗戰勝利七十年 增訂版》，書中收錄50位老軍人的故事，藉此呈現這段客觀的抗戰史，記載這段中華民族的苦難歷程，並拼湊史料、還原史實，讓這群「被遺忘的戰士」在生命餘暉中，也能得到應有的尊嚴。

文／陳言喬、賴錦宏

兩岸塵封史料 何時能重見天日

抗戰老兵、行政院前院長郝柏村近年走訪大陸抗戰遺址或紀念館時，常當場指正錯誤，弄得場面尷尬不已。

二○一四年，他到北京中國人民抗日戰爭紀念館時就質問「抗戰是誰打的？」「產黨的共赴國難宣言，怎不見你們展出？」還有一次他到上海淞滬抗戰紀念館，看到國軍抗戰資料少得可憐，不斷訓斥在場人員。

書名：《被遺忘的戰士：抗戰勝利七十年 增訂版》作者：聯合報新聞部記者群出版社：聯合報系出版時間：2016年7月7日 分享 facebook

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大陸抗戰館資料 常張冠李戴

大陸多處抗戰館或遺址資料，除了誇大八路軍的戰功，還有一部分是沒有太多的史料，只好張冠李戴。陸軍軍官學校史政顧問丘智賢說，他經常發現各地紀念館的錯誤，不是戰役內容錯，就是將領照片弄錯。

此外，各地普遍欠缺資料，江西高奉戰役就是一個例子，重建的紀念碑，氣勢宏偉，雖然知道戰死六百餘人，但名字只有二百多人。同樣情形也在四行倉庫紀念館出現，四行倉庫參戰官兵四百多人，目前只有二百多人的名單。在南京航空烈士墓的英烈碑應刻上三千五百人，仍有近兩百人未核實刻上。

檔案都帶來臺灣 陸資料空洞

丘智賢說，抗日主要戰場在大陸，但政府遷臺後，所有檔案都帶來臺灣，大陸只知有戰役但不知道內容細節，在各地重建紀念館或遺址公園，死傷人數、戰役、戰場怎麼打的，都很空洞，他建議臺灣應該協助大陸各地抗戰館充實資料，國防部的抗戰資料，也應該重新編修，且對外公開出版、上網。

還有像「白團」（協助台灣防衛抵抗中共的日本軍事顧問團）資料放在國防大學地下室，裡頭抗戰史資料五、六千份，完全塵封，也很可惜。

汪山烈士公墓 臺商捐贈史料

為能充實大陸多處抗戰遺址資料，重慶汪山空軍烈士公墓最近獲臺商捐贈一批文物，補充部分官兵資料。汪山空軍烈士公墓，是國民政府在抗戰期間埋葬、祭奠中美抗日空軍將士修建，安葬了武漢保衛戰、長沙會戰、壁山空戰，以及在其他地方犧牲的二百四十二名抗戰空軍官兵。

二○一五年五月，臺商將當年陣亡的周志開少校後人流傳出來的文物捐贈給重慶，一百卅多位烈士名字及位置序號清楚可見。這份汪山空軍烈士次序圖表，讓原本的烈士墓園都有了名字。

●本文摘自聯合報系出版之《被遺忘的戰士：抗戰勝利七十年 增訂版》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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