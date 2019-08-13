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華人沒家庭觀念？瑞士地方太太臥底高薪國家的驚人發現

2019-08-13 09:10聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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瑞士的薪資水準名列世界前茅，除了本地的專業人才，這裡還有許多外國白領精英，可謂之是地表上就業市場競爭最激烈的國家。《社畜，也可以很優雅》（註）作者就是一位遠嫁瑞士，同時又投身在瑞士職場的職業婦女，面對與臺灣迥然不同的工作文化衝擊與溝通方式，以幽默輕鬆的筆法，分享充滿驚嘆號的震撼教育與體會。 想知道在這個高度競爭、薪資優渥的國家，要如何找到工作？如何優雅的處理上班遇到的各種崩潰鳥事？

：「社畜」一詞，最早這個詞彙源自日本，是基層上班族的自嘲用語，描述拼命為企業放棄身而為人的尊嚴，經常「超時加班」、「身兼數職」的賣命工作文化。近年來被各地廣為使用。）

文／瑰娜（陳雅惠）

瑞士同事竟然說華人沒有家庭觀念？！

「我發現，華人同事沒有什麼家庭觀念。」某天，當我和瑞士同事R閒聊時，她突然分享這樣主觀的看法。聽她這麼說的當下，我實在太震驚了，思路的齒輪因此停滯了幾秒、無法前進。

當我回過神來時，我已經陷入瘋狂的思考狀態，腦筋不停地轉呀轉。在臺灣，從小到大我們不是都被灌輸「天下之本在家」的觀念？傳統上，華人重視家庭，家族成員更維持緊密的關係。甚至，有的長輩會對西方的家庭文化嗤之以鼻，不屑地說：「西方人沒有家庭觀念，親子關係淡薄。如果子女長大了，父母就把他們趕出門。假使爸媽年紀大了，年輕人便送他們去養老院，讓他們孤獨終老。」

「其實，華人很像歐洲的義大利人，重視家庭關係，而且家族成員習慣照顧彼此，凝聚力很強。」我似乎在為我熟悉的文化圈做辯解，但是這的確是事實，不是嗎？

「妳為什麼會認為華人沒有家庭觀念？」我相信，R一定是見著了什麼，不然她不可能平白無故冒出這樣奇特的想法。

「我對中華文化沒有什麼概念。不過，我發現華人同事太投入工作，工作時間特別長。很可惜，這樣一來，他們便沒有時間陪伴家人。」R和我分享了她的觀察。

「妳是說，華人不注重工作與生活之間的平衡嗎？」我幫她做了重點整理。

「可以這麼說。舉同事Z為例，他擁有一個幸福美滿的家庭，一雙子女都很可愛。因為上個月某天正巧是他的生日，所以我問他會不會早一點兒下班跟家人慶祝？沒想到，Z竟然回答他有要事在身，不能早走。這樣的日子一年可是只有一次。我無法理解，為什麼他不能放下工作，把握機會陪伴家人？」R的語氣帶著深深的惆悵。

「當然，工作可以帶來成就感，擁有支持生活開銷的收入也很重要。但是，人生只有一次，事業並不是人生的全部。我寧可把更多寶貴的時間獻給家人。試想，一個臨終的人在回顧一生時，腦海閃過的畫面只有工作，這不是很可悲嗎？」R下了最後的註解。

我完全理解R的看法。對她來說，擁有家庭觀念的定義就是多花時間陪伴家人。這也是許多瑞士工作者所身體力行的。我發現，每天最早抵達公司的同事大都是瑞士人。在彈性工時的制度下，只要早上班便能早下班，因此他們可以早一點回家，享受一整晚的家庭生活。當地的公司活動，例如：團建活動與聖誕晚餐，也大都在平日時間舉行。這是因為在瑞士人的觀念裡，週末時間是留給家人的，不適合進行跟工作相關的活動。

書名：《社畜，也可以很優雅：瑞士地方太太臥底全球最高薪國家的職場必勝心法》作...
書名：《社畜，也可以很優雅：瑞士地方太太臥底全球最高薪國家的職場必勝心法》
作者：瑰娜（陳雅惠）
出版社：時報文化
出版時間：2019年6月21日
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相反地，公司的華人員工習慣晚上班和晚下班，又時不時加班。也難怪，他們會在R心中留下與家人疏離的印象。

「其實，當我說華人擁有家庭觀念，意指家人維持緊密的關係。許多父母願意在經濟上全力支持子女，同時希望孩子能依照著自己的意思過生活。另外，他們還有養兒防老的觀念，期望退休後，子女能照顧自己。」我決定對華人的家庭文化多做解釋。

「在瑞士，無論父母和子女都獨立過自己想要的生活。我覺得大家保有個人的隱私和空間應該比較好。而且，假使父母的控制欲太強，親子之間的關係也很危險吧。」R回答。

和R的對話一直縈繞在我心底。其實，無論在哪個文化圈，人們都珍愛自己的家人，享受在一起的每分每秒。不過，在西方社會，家庭成員之間的關係比較沒有牽絆，愛的定義是尊重彼此的生活；在華人社會，家庭成員習慣互相依賴，愛的體現是照顧彼此的生活。

然而，西方人重視工作與生活之間的平衡。他們願意花更多寶貴的時間陪伴家人，一起增加共同回憶的溫度與厚度。因此，我可以理解為什麼R認為在某個定義上，華人的家庭觀念淡薄了。


●本文摘自時報文化出版之《社畜，也可以很優雅：瑞士地方太太臥底全球最高薪國家的職場必勝心法》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

瑰娜（陳雅惠）

彰化人，定居蘇黎世，筆名「瑰娜」來自法文名Gwenaëlle的縮寫。在輔大主修法文、輔系義大利文，又在蘇黎世修習德文。淡江歐洲研究所時代，寫過很正經的政經論文，現在則把「瑞士」當作研究的對象。

旅遊世界30餘國，跑遍瑞士26邦。目前人生中最不可思議的事是和雙胞胎妹妹（緹琪）一起變成瑞士人妻。因為身兼蘇黎世州居民和弗里堡州媳婦，所以遊走於瑞士德法語區之間。思考模式就像家中的電視頻道，德語和法語台之間切來切去，但最溜的還是國台語。

現任瑞士官方新聞網《瑞士資訊》（Swissinfo）和天下雜誌旗下《換日線》專欄作者，著有《瑞士不簡單：從社會、文化、教育面向，走進瑞士緩慢的生活哲學》和《瑞士不一樣：顛覆你對最強小國的想像》（木馬文化）等書。


瑞士義大利職場時報出版閱讀風向球

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