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從「郭董」到「果凍」 郭台銘回首創業45年打拼路

2019-07-02 12:45聯合新聞網 讀.書.人

國民黨總統初選參選人郭台銘（右）昨天與館長陳之漢登象山。攝影／記者　曾原信（圖／...
國民黨總統初選參選人郭台銘（右）昨天與館長陳之漢登象山。攝影／記者　曾原信（圖／聯合報系新聞資料照片）
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很多人形容跟我接觸後，才發現我雖然霸氣，但其實身段柔軟，人也樸實。

霸氣只是我在領導決策上的特質。

閱讀小貼士

國民黨總統初選參選人、前鴻海集團董座郭台銘以庶民參政的訴求投入總統大選。為了淡化過去身為企業領袖強勢、威權的形象，拉近與民眾的距離，郭台銘頻頻在鎂光燈下展現出前所未見的形象。從政見發表會使用布袋戲偶等道具到參加「館長」陳之漢的直播，今日（2日）更是在第一本親自授權著作《從郭董到果凍：相信郭台銘》中，讓讀者看見他從「郭董」到「果凍」，一路走來生命中不為人知的故事。

文／郭台銘，林靜宜


訂單是柔軟身段換來的

我創業與結婚同一年，虧欠前妻林淑如最多。結婚時沒錢，她跟著我吃苦，只買了一個達新牌衣櫥，在衣櫥上貼兩個囍字，在地板上睡了半年。接著，大兒子郭守正出生，有次深夜一、兩點，我回到家，聽到兒子在哭，才知道家裡早就沒有奶粉錢，她又不想讓我煩惱，只能讓小孩喝米湯。守正出生後的三年，曉鈴也來報到，兩個小孩都是淑如在照顧。我一直到守正就讀弘道國中一年級，才買了自己的房子，之前都是跟別人租房子。一九七七年，我到美國芝加哥拜訪客戶，才有機會順便帶淑如補度蜜月。

我請當地經紀人約好客戶時間，按時程表出發。當我跟著經紀人按約定的下午一點出現時，客戶卻說星期五下午不上班，給了一張藍圖，要我先回去報價，星期一再來。

這下糟了！過去出國只能帶旅行支票，那時還是美元對新台幣滙率為一比四十的年代，臨時要多留三天，本來我跟太太一天餐費是十五美元，只能除以三，變成五美元。這三天也沒有多餘的錢租車，只能住在走路就能到的旅館。

我跟太太每天吃一餐，五美元只夠點一份漢堡，一人分一半。幸好，旅館有提供免費的蛤蜊濃湯，其他兩餐我就喝蛤蜊濃湯，喝到飽為止。然後，星期一早上，我們依約到達，結果對方又說星期一上午的慣例是不見供應商，要我們下午再來訪。我們只好先回旅館辦退房，因為也沒錢再住一晚，拉著行李去跟客戶開會。

書名：《從郭董到果凍：相信郭台銘》作者：郭台銘，林靜宜出版社：天下文化...
書名：《從郭董到果凍：相信郭台銘》
作者：郭台銘，林靜宜
出版社：天下文化
出版日期：2019年7月2日
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回想起來，很多人形容跟我接觸後，才發現我雖然霸氣，但其實身段柔軟，人也樸實。霸氣只是我在領導決策上的特質。鴻海的客戶都是世界級的企業，在公司名不見經傳時，也是我一個個去拜訪，一張張訂單簽下來的，跑過業務的人都知道，身段柔軟之必要，而且我白手起家，所謂「高大尚」的貴氣本來就不是屬於我的原生世界。

我的兩個二十年都在為鴻海工作，第二個二十年也讓鴻海做到世界第一，不過目標轉向成為了興趣工作。回首來時路，我的興趣就是喜歡創新，翻轉沒有效益的舊模式，坦白說，鴻海的最大競爭對手是自己，我們不斷透過全球化分工架構、提升製造科技、培育人才、分權分利給員工等重要策略，持續累積創新經驗，我們在產業價值鏈上改變，在人力結構上轉變，在全球運作系統上應變。

這個階段的我也發現，自己的興趣還有做慈善。早在十年前，我就不只一次在集團相關演講或公開活動上說，我的錢都要用在投資科技、慈善公益事業上，個人的九成財產都要捐出去。我也為自己訂了第三階段的目標：不為物欲、不為虛名、享受工作、享受挑戰，要為理想工作，為理想貢獻。我沒想到的是，人生的第三部曲，竟然包含參選中華民國的總統。

●本文摘自天下文化出版之《從郭董到果凍：相信郭台銘》，請勿轉載。欲知更多郭台銘故事與鴻海集團成功祕訣，立即試閱電子書

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作者簡介

郭台銘

鴻海科技集團、永齡基金會創辦人。中國海事專科學校（今台北海洋科技大學）航運管理科畢業。1974年，郭台銘以母親以標會的十萬元創業，從黑白電視機旋鈕製造起家。1981年，鴻海成功開發連接器產品，轉型生產個人電腦「連接器」。1982年改名「鴻海精密工業股份有限公司」。1985年成立美國分公司，此後更在中國大陸、香港、歐洲、日本、印度、南美洲等地設置據點，2001年，鴻海的營業額，超越科技業霸主台積電，成為台灣第一大民營企業；2005年更超越國營公司中油，成為台灣最大企業，並持續迄今。2009年，個人投資的群創光電合併奇美電子。2016年鴻海精密工業收購日本夏普（Sharp），並持有其股份66%，成為最大股東，2018年鴻海更榮登《財星》全球前五百大企業的第24名。


林靜宜／採訪撰文

國立台北大學企管所畢、國立成功大學醫學院老年學研究所。曾任《遠見雜誌》記者、《30雜誌》主編，現為作家，HCW Architects & Associates 企劃總監。主要作品有《誠品時光》、《微笑走出自己的路：施振榮的Smile學，20堂創業、創新、人生課》、《新時代，心王道》、《鼎泰豐，有溫度的完美》、《台積電的綠色力量》、《捷安特傳奇：GIANT全球品牌經營學》、《時尚是門好生意》、《改變成功的定義：白袍CEO蔡長海的利他願景學》、《愛，讓孩子做自己：我這樣教出季衡與季剛》、《淚光奇蹟：陪伴曉鈴的病床手記》（以上均為天下文化出版）等十餘本書，及策展「造境：陳其寬大師版畫展」。


郭台銘郭董陳之漢天下文化閱讀風向球

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