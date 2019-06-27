美國九成CEO都打過校隊，哈佛「球學」創辦人：運動能成就不凡

2019-06-27 12:10 聯合新聞網 讀.書.人



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頂尖學習未必找到高薪工作或人生志業，四肢發達頭腦也能不簡單。本書作者球學創辦人何凱成以自身的成長故事為引，進而深入理解學習的多元價值、運動對人生的影響等層面。他說：「我一直想做的事，是讓運動成為教育的一環。每個人都有自己的角色，不要讓分數成為定義人生的唯一價值。」

他從運動中找到自信，學會紀律、領導、團隊合作、時間管理、溝通技巧、如何面對挫折與迎接挑戰、領導能力……，這樣的心態與能力，是無法從課堂上學到的；也唯有透過讀書來養成。兩者並重，才能成為一個更好的人。

文／何凱成

有些事讓我更堅定自己想做的事。當時我住在北京王府井，每天搭地鐵上班。有一天，在前往地鐵站的路上，看到馬路旁有人在倒立，我很好奇，走近看，發現地上放了一個碗和一張照片。照片裡，那位倒立者站在受獎台上，他是金牌得主。

後來上網搜尋，發現這個人叫張尚武，十二歲加入中國大陸體操國家隊，曾在2001年獲得北京世界大學運動會男子團體與吊環兩項金牌，當時他年僅十八歲。不過，他二十多歲受傷退休，二十五歲時因竊盜遭判刑四年半，後來減刑，提前在2011年4月出獄。

他退出體操隊後，曾經嘗試找工作，像是保全，卻因為身高只有151公分而遭拒絕；請熟人介紹工作，對方卻嘲笑他：世界金牌選手還需要找工作？張尚武在接受媒體採訪時指出，他的爺爺腦血栓，病情愈來愈嚴重，他想賺錢給爺爺治病，卻沒有一技之長，只好上街賣藝。

那個場景震懾了我。他是金牌運動員，卻沒有發揮的舞台，只能出賣多年苦練而成的技藝來掙錢。

我也是運動員，卻有這麼好的環境和機會，運動，扭轉了我的人生。兩相對照，我發現，一定是哪裡出了錯。或許張尚武曾經做錯事，但是，這個體系一定是更大的問題。我想改變這個現象。

大陸的體育人才培訓體制，延續了前蘇聯模式，一切以贏得奧運金牌為目標。所有運動員都是從小開始培養，根據身高、體重選擇合適的項目，送入培訓體系，每天訓練至少八、九小時。訓練體系完全獨立，沒有時間學習一般課業。

換言之，體育歸體育、課業歸課業。不少人退役之後，因為沒有受過良好教育，謀生無門，只能做些薪資較低的工作，甚至在街頭賣藝，或是流落街邊乞討。

張尚武就是其中一個例子。他曾說過，自己加入國家隊後，再也沒有童年，也沒有上過學。

成績頂尖卻極度忽視體育

在大陸工作期間，我也擔任哈佛大學駐北京的面試官，有機會接觸當地學生。這些學生在自己國家都是頂尖人才，人生格局卻不免受到局限。

我曾經面試一個學生，他穿著正式，準備了厚厚一疊資料，看起來充滿自信。當他坐下來，我們聊起他的人生，他開始感到困惑，為什麼我們不看他帶來的資料？

身為面試官，我的重點是要了解這個人，例如：最近讀什麼書？對什麼事有熱情？如果他談到自己有興趣的事物，而且表現卓越，都可以提升他的錄取機率。這些，是書面資料看不到的。

來面試的學生已經是頂尖中的頂尖，符合哈佛要求的還是少之又少——在我擔任面試官那年，哈佛錄取的大陸學生不到十個。

即使他們順利進入哈佛，但是碰到一群來自世界各地的人才，其中不乏比他們優秀的，他們拿到人生中的第一個「B」，常常承受不了。他們一直是人生勝利組，不曾真正輸過，沒有試過被撞倒再自己爬起來，進了大學才發現原來自己沒那麼好。有些人就這樣得了憂鬱症，有些人更因此退學。

在大陸工作這一年，我體會到，美國教育體系很重視運動，把運動視為教育的一環，也藉此培養優秀人才與領導者，有九成的企業CEO，在大學時代都參加過校隊。就像哈佛，學術成就非凡，但他們的核心理念，是透過運動傳達教育的精神。反之，包含中國大陸在內的亞洲地區，多半只重視一種價值——課業成績。

即使《哈佛女孩劉亦婷：素質培養紀實》這本書在大陸大賣，「成績不代表一切」的觀念開始被接受，但幾乎每個申請哈佛的學生，特質仍是大同小異：很會念書，卻鮮少有運動的習慣。

想讓99％的人愛上運動

顯然，在大陸的教育體系裡，缺少運動這一環。我開始思考，如何擴大運動市場，讓更多人看見運動對人生的助益。

組織運動聯盟有一定的影響力，但當時NFL在大陸市場的定位，是「只要賺到1％就好」。我質疑，為什麼不是讓99％的人都喜歡上美式足球？當時我還年輕，很沒禮貌地直接質問主管：「怎麼那麼笨？這是什麼策略？」

不過，我當時的主管蕭琳（Stephanie Hsiao）很坦誠地回答我：「你想做的事，已經超過NFL的目標。」

她說的話，我到後來才明白。不可能寄望一家外商解決當地的社會問題，要改變現狀，必須讓當地的家長知道，運動對孩子的重要；也要讓學校知道，運動對學生和社會都是不可或缺的一環。

透過運動，我學會英文、交到朋友，進入哈佛，體悟到人生不應該由一種價值決定；也是在這所世界知名學府，我成為美式足球隊跑鋒，在一次次的訓練，以及1,731碼跑陣、12次觸地得分的實戰生涯中，解答了我的許多人生課題，開啟新的視野。

我就是最好的見證。

所以我不想放棄。我跑去紐約，找上一級主管克里斯多福（Christopher），表達自己的想法。結果當然沒成功，但他也建議我，可以考慮自行創業。

其實，早在遇上五月天來錄節目時，我就有創業的想法，甚至還加入創業家俱樂部（Kairos Society）。

創業家俱樂部的成員都是身價百萬美元，我之所以能加入，是因為我的夢想是把美式足球帶到中國大陸。可是，創業應該怎麼開始？如何生存？商業模式是什麼？我毫無頭緒。

書名：《球學：哈佛跑鋒何凱成翻轉教育》作者：何凱成出版社：天下文化出版出版日期：2019年6月21日 分享 facebook

競爭不該只是會考試

我在台灣出生、成長，十三歲之前的學業成績並不理想，除了籃球等運動，無法從其他領域獲得成就感。當時的我並不知道原因，但是如今我愈來愈清楚，這樣的結果不是我的問題，而是整個體系的問題。

台灣，乃至整個亞洲的教育，都太重視考試成績，甚至把智育當作判斷一個人的唯一價值，很少幫助學生探索智育之外的天賦。不少學生對未來感到徬徨，缺乏自信，不知道自己能做什麼。

我可以憑藉運動天賦進入頂尖大學，是因為美國提供各式各樣的競爭，但這種情況很難在台灣發生，因為我們的競爭只有考試。

於是，考試引導教學，相較於全美國有六成學生參加運動校隊，台灣學生參加運動校隊的比率不到3％。學生每天的生活，不是在考試，就是在準備考試，或者，不是在補習，就是在補習的路上。

然而，如同我在哈佛體悟到的，「學習如何學習」遠比分數更重要。教育的目的，應該是幫助每個人成為最好的自己，不應該過早限定未來的職涯。

在國、高中階段，教育應該幫助學生認識自己、找到自己的天賦，藉由跨領域的嘗試發現熱情所在。這也是為什麼，美國校園的運動比賽會分不同季節進行，就是讓大家有機會嘗試不同運動，找到自己感興趣或擅長的項目，不必被迫選擇某一種。

我深深感受到台灣與美國教育觀念的差異。那麼，能不能把我所獲得的恩澤與力量，帶給和我一樣的人？

我因為運動而受益，如果要做一份值得付出的工作，我希望是透過運動，改變家鄉的教育觀念，讓這裡的學生、家長、教師都能體悟，孩子的學習之路不止一種，成就也可以多元。

●本文摘自天下文化出版之《球學：哈佛跑鋒何凱成翻轉教育》，請勿轉載。欲知更多運動成就不凡的故事，立即試閱電子書。

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