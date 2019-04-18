年輕職場女性價值高？擺脫年齡騷擾從心出發

2019-04-18 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



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「女人越年輕越好」的觀念早已深植在每個人的心中，即使是女人本身也不例外。

閱讀小貼士

女人不喜歡被叫「阿姨」，喜歡被叫「姐接」，甚至聽見被叫「大嬸」、「歐巴桑」都不覺得只是單純的稱呼，認為這不但是性別歧視、存有貶低的意味的詞彙，更是一種年齡騷擾！

其實這都是所謂的「厭姥心態」在作祟，為什麼女人的年齡比男人的年齡，更容易被放大檢視？哪些無意識的發言，其實潛藏著根深柢固的年齡歧視？《年齡騷擾》本書作者從女性隱瞞年齡的心理因素談起，剖析生理成因，以及家庭、職場等情境下，長久以來年齡就不只是數字而已，其實女性無形之中深受年齡騷擾與歧視的案例與現象。

文／田中光

受年齡威脅的女人們

女藝人謊報年齡，是因為出道時越年輕對自己越有利。同樣的情況也能套用在一般社會。女性在投入新的職場之際，也就是求職時的年齡越低越有利，越高越不利。

在2001年至2002年之間，由上智大學教授岡本英雄及國立女性教育會館研究員大槻奈巳所率領的團隊，進行了一項名為「女性年齡歧視相關研究」的調查，以下我將參考其研究成果來審視現實狀況。這項研究針對居住在日本東京都練馬區的25歲至54歲女性進行了一場問卷調查，考察其中有效回收的一○四三份問卷。

根據這項問卷調查的結果，「居住在大都市的一般女性」之中，約有「三成」在求職及錄取時遭遇過年齡歧視。由於問卷調查的對象並沒有限定在曾有求職經驗的女性，如果這麼限定的話比例還會更高。所謂的年齡歧視，指的是徵人啟事上明訂了年齡限制，因而使人無法應徵，或是因年齡因素而未被錄取。甚至有些女性還不到30歲，就已經因為年齡的門檻而無法應徵某些工作。

因此接下來針對「取消錄用年齡限制對妳來說有多大的必要性」這個問題，回答「非常需要」及「略需要」的人數就佔了百分之九十以上。針對這種雇用上的年齡歧視，「覺得不合理」、「覺得無奈但沒有辦法」或「覺得理所當然」的三選一問題中，則可看出年紀越輕的受訪者對年齡歧視表現得越寬宏大量。當然，這可能意味著她們還沒有實際因年齡歧視而吃到苦頭。

耐人尋味的一點是，明明同為女性，但在二十多歲的受訪者之中，約有百分之-二十認為35歲的婦女因年齡限制而遭淘汰是沒有辦法的事。相較之下，幾乎沒有受訪者認為35歲的男人應該因年齡限制而遭淘汰。

這項問題還牽扯到兩個相關的題目，分別是「是否認為女人的魅力在於『年輕』」及「是否認為男人的魅力在於『年輕』」。針對前者回答「是」及「大致算是」的比例佔全體問卷的百分之十九‧九，但針對後者回答「是」及「大致算是」的比例則佔全體問卷的百分之七‧八。若只鎖定30至35歲的受訪者，在「是否認為女人的魅力在於『年輕』」這個問題中，回答「是」及「大致算是」的比例為百分之二十八‧四，在「是否認為男人的魅力在於『年輕』」這個問題中，回答「是」及「大致算是」的比例為百分之十一‧三，這兩個數字都比其他年齡層高。而我必須再次強調，受訪者全都是女性。

雖然這些數字以百分比而言都不算高，但男女差異卻頗為懸殊。而且最贊成「女人的魅力在於『年輕』」的年齡層，並非正在享受青春的二十多歲女性，而是青春年華已接近尾聲、三十歲出頭的女性，或許意味著這百分之二十八‧四的女性受訪者正深刻感受到來自年齡的威脅。「女人越年輕越好」的觀念早已深植在每個人的心中，即使是女人本身也不例外。

書名：《年齡騷擾：「阿姨」、「大嬸」、「歐巴桑」為什麼被討厭？》作者：田中光出版社：臺灣商務印書館出版時間：2019年4月15日 分享 facebook

這項「女性年齡歧視相關研究」還針對求職、轉職年齡限制的實際狀況進行了一些專訪調查。根據專訪結果，可以感受到現實中的職場存在著相當嚴苛的年齡限制。

許多受訪的女性都表示，三、四十歲的婦女要以正職員工的身分獲得錄取實在是相當困難，部分求職婦女因而將目標鎖定在年齡限制較寬鬆的外資企業。有些女性對徵人啟事上標註年齡限制感到不舒服，但也有些女性反而認為既然有年齡限制，最好是在徵人啟事上清楚註明。後者秉持的理由是，如果資方打從一開始就不打算錄用自己，大老遠前往面試實在是浪費時間。

我在此介紹一個專訪的實際案例。某位女性原本的工作是警察，結婚後依然持續任職，直到第二個孩子出生時才離職。在第三個孩子上小學的時候，已經35歲的她找到了一份兼差的事務工作。剛開始的時候，公司說這份工作可以做到50歲退休，但過了幾年之後，卻突然改成三年一聘，這名女性因而在任職四年又十個月的時候遭到解雇。接替她職位的新人，是個年紀二十出頭的約聘職員。她只得重新開始找工作，卻深深感受到「一旦超過四十歲，能找的工作實在少得可憐」。42歲的時候，她終於找到了一份每月續聘的約聘職員工作，但並沒有因此滿足，還是繼續積極尋找待遇更好的工作，直到有一次，她「打電話到一家以35歲為年齡上限的企業，卻遭到對方不留情面地嚴詞拒絕，因而大受打擊，從此沒有再找新的工作」。

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接下來則是一名42歲女性到某大型連鎖咖啡廳應徵服務生的遭遇：

面試是以兩人為一組。面試官不斷拿我跟另一個女學生比較，一下子說「妳本人看起來比履歷表上的照片更老」，一下子又說「這位女同學就跟照片一樣年輕呢」，擺出一副我根本不該應徵這份工作的態度。平常我有時會光顧這家咖啡廳，但如今卻對這家店充滿了不信任感。 （《朝日新聞》專欄「職場的真心話」，二○一一年一月十一日）

我讀了這篇文章，不禁心想那名女學生不知是覺得「幸好我還年輕」，或是開始對年齡的增長感到不安。

我也有一個四十多歲的朋友在應徵某項打工時，面試官委婉地告訴她：「我們這裡的員工大多是二、三十歲。」這位朋友不希望因年齡而顯得突兀，最後決定放棄那份工作。

這些女性只不過是每年增加了一點年紀而已，體能並沒有衰退。而且她們擁有豐富的工作經驗，照理來說工作能力應該比年輕時更強，然而卻因為年紀的關係屢屢遭到淘汰。就在某一天，她們赫然發現眼前矗立著一道「年齡的高牆」。女人遇上這道「牆」的時間，比男人還早得多，有很多三、四十歲的女性因為這道牆的關係而放棄了就職，或是為了跨越這道牆而努力考取各種證照。近年來佯裝成介紹家庭代工或販售證照教材的詐騙手法在社會上相當猖獗，正是看準了這些女性所遭遇到的困境。

●本文摘自臺灣商務印書館之《年齡騷擾：「阿姨」、「大嬸」、「歐巴桑」為什麼被討厭？》，請勿轉載。欲知更多年齡騷擾的成因與擺脫方式，立即試閱電子書。

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