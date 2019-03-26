三毛沒告訴你的沙漠故事─女人與黑袍

2019-03-26 16:11 聯合新聞網 讀.書.人



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如果可以選擇，哪個女人願意將自己打扮成無臉男？ 我總認為女人是被迫的，然而那是我一廂情願的想法。

閱讀小貼士

3月26日是臺灣著名散文作家三毛冥誕，提及她不免讓人聯想到她筆下飽含傳奇色彩的、瑰麗的撒哈拉沙漠，以及浪漫的異國婚姻生活。

不過，沙漠旅行不一定都是美好的。

也許沙漠冒險之旅是許多人一輩子都無法想像的事，本書作者親自感受文化、體驗生活，並且寫下自己的觀察筆記，為大家揭開不一樣的沙漠冒險故事。

文／林純如

我的黑袍

在台灣，出門的第一件事就是打扮自己。在沙烏地阿拉伯，出門的第一件事就是用一塊黑布把自己包起來。這塊黑布叫「Abaya」，是一種長罩袍，通常沒有腰身，原是伊斯蘭世界的女性傳統服飾，後來卻像遮羞布般，用來遮掩女性的身材曲線，好不去刺激或提醒男性聯想到性。Abaya可以是任何顏色，但是在沙烏地阿拉伯，永遠只有黑色。不管你是當地人還是外國人，只要是女人，出門就得穿Abaya。雖然我認為真正該遮的不是女人的身體，而是男人的眼睛。

沙烏地阿拉伯女人第一次穿Abaya的時間點，就跟台灣女人第一次穿胸罩的時間差不多。一個女孩轉變成一個女人，進入生命的另一個階段，同樣都是在宣告童年的結束，一個遮住了曲線，一個則凸顯了曲線。我很難想像，當自己的身體出現變化、胸部隆起、初經到來、旋即被告知必須將自己遮掩起來，是什麼樣的感覺。話說回來，每天穿著鋼絲胸罩出門，似乎也好不到哪裡去。

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蒙面女人，漂亮男人

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我從來都不知道阿拉伯女人如何可以忍受這一切，就算是逼近攝氏五十度的高溫，我還是會看見她們緩緩走在大太陽底下，身上吸足了沙漠的光與熱。就算是身上著火了，她們也絕對不可能把黑袍脫掉。

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比起女人，男人美得像是孔雀開屏。他們永遠在端詳自己。經過櫥窗玻璃、黑色車窗等任何反光鏡面會停下來的，永遠是男人。他們對著鏡中的自己左看看、右看看，多半是調整自已的頭巾。我非常驚訝於一個男人會願意在出門前花一番心思在頭上纏來纏去，只為了讓紅白頭巾呈現出完美的弧度。裙子般的白色長袍配上長髮般的頭巾，讓他們看起來非常女性化，他們必須小心翼翼，縮小動作，才不至於亂了整身裝束。他們老像個美麗倩影般，陰柔而優雅地端坐在咖啡館外頭，手拿著菸高舉在耳後，一邊與別的男人聊天（當然是男人，男女必須分開坐），一邊像撥弄長髮般，將頭巾撥到肩後去。對阿拉伯男人來說，頭巾是一個美麗的裝飾，只有在沙塵暴來襲時，他們才會突然想起頭巾原來的作用，趕緊拆下來摀住自己的口鼻。

女人的頭巾則非常盡責的，用最黯淡的顏色（想當然耳是黑色）讓女人看起來更加黯淡。它的功能只有一個：滴水不漏地遮住一頭長髮，與黑色Abaya一體成型，彷彿女人身上沒有一處不引起男人興奮。在伊斯蘭世界，女人的長髮是最性感的部位，要好好地藏起來。我曾經到東非坦尚尼亞同樣信奉伊斯蘭教的桑吉巴島旅行，那裡的女人完全按照自己的意志決定自己的裝扮，對自己的身體感到非常自在，她們穿著低胸細肩帶洋裝，露出黝黑的胸脯與臂膀，唯一堅持的，就是把頭髮包起來。

女人外出要不要戴面紗，到底應該包到什麼程度，多由家中最有權力的男人來決定。家裡比較虔誠的女人會被要求出門蒙上面紗，但也有許多女人是自發的。一位希臘太太卡崔娜的遭遇讓我匪夷所思，曾經有一個阿拉伯女人走向她，跟她說話，並且要她把臉蒙起來。

專門販售Abaya頭巾與面紗的店面有個統一的特色：整間店都是黑的。但即使是一塊面紗，也有千百種款式，端看妳想要包到什麼程度。可以看見額頭的？露出一雙眼睛的？或是連眼睛也蓋住的？最高境界便是連雙手都戴上黑手套，沒有任何縫隙可以看見一點點肌膚，如同整個人被簽字筆給塗黑，如果再加上一個白色面具，就是《神隱少女》裡的無臉男了。

書名：《蒙面女人‧漂亮男人：那些三毛沒告訴你的沙漠故事》作者：林純如出版社：時報出版出版時間：2016年08月05日 分享 facebook

如果可以選擇，哪個女人願意將自己打扮成無臉男？我總認為女人是被迫的，然而那是我一廂情願的想法。在我還未來到這個世界以前，女性朋友問我，如果這裡的女人都蒙面，妳也會蒙面嗎？我心想這是什麼問題。沒想到四個女性朋友之中，有兩個說會。問這問題的時候，我們在台北，台灣的首都。她們說，如果環境就是這樣，那麼蒙起來會比較安全。我大概可以想像，如果把同樣的遊戲規則搬到台灣來，大概有一半以上的女人會自動把自己藏起來。也許這一切與地域無關，與文化無關，與教育程度無關，與文不文明無關，只與一個女人的個體心靈有關。不是每個女人都願意、或者放心地向外界展現自己。

不管是黑色罩袍、黑色頭巾、黑色面紗，或是黑色手套，對某些女人來說，能蒙得住的，也只有她的身體。儘管包得密不透風，她還是有辦法展現她的女性特質。如果她只剩下一雙眼睛，那她就用那雙眼睛來展現性感，上面有她充滿心機的精緻眼妝，你看不見的地方，就是那雙眼睛的美麗延伸，帶著濃濃的香水味。她用高挺的鼻子撐起黑夜般的面紗，用遮掩身體的黑色罩袍營造自己的神祕感，勾起你更多想像空間。她不小心露出來的手腳肌膚在黑色的神祕背景下，一點點小動作都會引人遐想。瞧，她還踩著一雙紅色高跟鞋。想用服裝規定來遮掩她的魅力，真是白費工夫。

儘管如此，第一次看見一群只剩黑影的女人集體移動時，還是叫我膽顫心驚。那是在Shopping Mall，當地女人最愛去的地方。看見一群黑影在明亮櫥窗前游移，我感覺自己進到一個恐怖的奇異空間，像一個剛出生的嬰兒，一張開眼，發現自己置身在一個被黑影環繞的世界。她們沒有臉，沒有腳，在你身邊緩慢移動。她們和你說話，但是你看不見她們。如果讓自己的女人與女兒打扮成無臉男可以阻斷其他男人覬覦自己的財產，那麼我必須說，這個方法真的有效。安柏說，他剛來到這裡時，遇上迎面而來的女人，他連她們的眼睛都不敢看，不僅性趣全無，甚至寒毛直立。

●本文摘自時報出版《蒙面女人‧漂亮男人：那些三毛沒告訴你的沙漠故事》。欲知更多沙漠旅行的觀察紀錄，立即試閱電子書

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