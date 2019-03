校園槍殺兇手母親沉痛自白:不公開它,將避免悲劇再發生

2019-03-25 16:50 聯合新聞網 讀.書.人



圖/Unsplash 分享 facebook

媒體承認了維特效應存在,無疑是救人性命。你或許曾注意到新聞很少報導自殺案件,尤其是青少年自殺。這並非巧合......

閱讀小貼士

「無差別殺人事件」、「校園霸凌」報導層出不窮,引發家庭、教育、社會等議題討論與關懷。「當所有母親都在祈禱孩子平安,我卻得祈禱自己的孩子能在傷害任何人之前死去……」這是來自本書作者,一個心碎的母親打從心底最自責的告白。她的孩子狄倫在1999年4月20日,18歲的狄倫跟朋友持槍攜炸藥走進科倫拜高中,殺害了12名學生及1名老師,傷及其他24人,然後自殺身亡。這是史上死傷最慘重的校園槍擊案。

作者直視痛苦回憶,深入探究悲劇發生始末,字裡行間也令人感同身受,她意圖用最沉痛、也最誠摯的自白和見解,企圖阻止更多悲劇發生。

但是你真的瞭解你的孩子嗎?

文/蘇.克萊伯德(Sue Klebold)

「地下室錄影帶」是槍擊案前幾週,狄倫和艾瑞克在不同時間、地點拍下的影片。許多影片是在艾瑞克家地下室的臥房拍攝的,難怪媒體會取這個名字。

我們完全不知道有這些錄影帶存在,但影片一開始播放,我就明白對兒子的生活、對他死前的種種舉止、對他犯下的暴行所假想的一切,我都必須拋開。

一看見狄倫,聽見他的聲音,我差點心碎欲絕。他看起來、聽起來就像是我記憶中無比思念的兒子。但過沒幾秒,注意到他說的話後,我的腦袋彷彿天旋地轉。我從椅子起身,心想不知來不來得及在反胃前趕到廁所。

他和艾瑞克模樣可笑,搔首弄姿,為彼此、為隱形的觀眾作秀。我從未見過狄倫露出如此高高在上、不屑一切的表情。聽到他們的用詞時,我嚇得張口結舌,兩人滿嘴惡言,把種族歧視的蔑稱、貶詞掛在嘴邊。我們在家從未說過也從未聽過這些髒話。兩人的互動如今一目瞭然,令人恍然大悟。儘管錄影帶的內容很重要,我連眼睛都不想眨,但腎上腺素在我體內竄流,實在難以全神貫注。

在第一段影片中,我們看到艾瑞克扮成主持人,介紹他想在影片中流芳百世的主題,狄倫則輕蔑地在旁助陣。乍看之下,艾瑞克泰然自若、神智清醒,反而是在背景的狄倫暴跳如雷。顯然狄倫的憤怒在兩人互動中扮演重要的角色。艾瑞克一而再、再而三要他「感受那股怒氣」,狄倫乖乖照做,拚命把自己鎖進狂怒狀態,無法自拔。他連念幼稚園時受的氣都搬出來,實在荒謬。

看過帶子的心理學家都會下類似的結論:艾瑞克靠狄倫心中醞釀的那股鬱悶怒火,來助長自己的殘虐聲勢,狄倫則利用艾瑞克毀滅性的衝動,化被動為主動。我將花上數年才能理清我在影片聽到的一切,瞭解狄倫的怒氣在他自我毀滅傾向中扮演何種角色。

*

最後一段影片最短,也是我看了最難受的一段。影片中,兩名男孩在前往學校執行計畫之前,頓了一下,說了幾句告別的話。他們四周堆滿裝備,就像要啟程去探險。艾瑞克交代家人要如何分配他的遺物。

狄倫沒說任何氣話,言談間也不帶仇恨。他沒提到即將大開殺戒、大搞破壞。不像在前幾段影片那樣,他完全沒自吹自擂,他也沒哭,一臉淡然無奈。不管他還打算做什麼,他去學校是為了赴死。他別開頭沒看鏡頭,彷彿在自言自語。然後他輕聲說:「你們只要知道我將去更好的地方。我不太喜歡活著……」看這段影片時,我必須緊咬嘴唇,以免大聲尖叫:住手!住手!不要去。不要離開我!別這麼做,不要傷害那些人。給我個機會幫你!回來。可是不管狄倫身在何方,他再也聽不到我的聲音。

圖費克奇:「在我看來,將那些帶子公諸於世有弊無利,只可能造成重大傷害。」 ——與社會學家澤依內.圖費克奇(Zeynep Tufekci)談話的筆記,二○一五年二月(備註1)

數年後,為了不讓所謂的地下室錄影帶公諸於世,我和湯姆將據理力爭。

*

我們很確定接觸到自殺或自殺行為,可使其他脆弱的人依樣畫葫蘆。 (備註2) 世界各地有逾五十項研究提出有力證據,顯示自殺仿效事件層出不窮,跟新聞報導自殺脫不了關係。此效應稱作「自殺傳染」,又稱維特效應(Werther effect),這個詞是一九七○年代社會學家大衛.菲利浦(David Phillips)自創的。從其名稱可見此現象為人所知已久:十八世紀時,有一群年輕人模仿歌德小說《少年維特的煩惱》(The Sorrows of Young Werther)中的主角自殺身亡,赴死時還打扮得跟他一模一樣,身穿黃色褲子及藍色夾克。

媒體承認了維特效應存在,無疑是救人性命。你或許曾注意到新聞很少報導自殺案件,尤其是青少年自殺。這並非巧合,而是因為媒體遵循經疾病管制中心(Centers for Disease Control)及國家心理衛生研究院(National Institute of Mental Health)許可的指引,兩者都表示限制自殺報導並禁止炒作可救人一命。這些指引建議媒體避免重複、渲染、聳動的報導,且切勿簡化自殺的原因。自殺手法不應繪聲繪影討論,也不該重印遺言。死亡地點、紀念址、遺族照片都有可能搧風點火,必須加以避免。

書名:《我的孩子是兇手:一個母親的自白》作者:蘇.克萊伯德(Sue Klebold)譯者:李之年出版社:商周出版(城邦)出版時間:2018年月日 分享 facebook

一旦主要媒體成員有了共識,不把自殺當成受人矚目的犯罪報導,而是以公共衛生議題看待,就等於挽救了生命。不過有兩方面是例外,一是家喻戶曉的名人自殺,二是謀殺後自殺。我可沒天真到認為像羅賓.威廉斯這樣的知名人物自殺,或像桑迪胡克小學槍擊案這樣的事件不會上新聞。這些憾事雖不幸,但畢竟還是新聞話題。即使如此,媒體報導這類事件時應更謹慎,也有人極力呼籲媒體應責無旁貸。我尤其認為我們應負起責任改變謀殺後自殺的報導方式。

越來越多研究指出,美國大規模槍擊案數目逐年增加,跟媒體報導此類案件的方式息息相關。 (備註3) 而且高性能槍枝取得容易,大眾對大腦健康議題所知甚少、意興闌珊,也與媒體脫不了關係。若媒體報導會遏制或引發模仿效應,那我就同意媒體專家法蘭克.奧赫伯格(Frank Ochberg)博士與澤依內.圖費克奇的看法,當務之急是要替謀殺後自殺事件的報導重擬一套指引。

合法主流新聞組織報導這些事件多半照規矩來,跟網路最深、最黑暗的角落,或甚至二十四小時播放的有線新聞台的確已如天壤之別。記者兼教授的梅格.莫瑞茲(Meg Moritz)曾仔細研究科倫拜事件的媒體報導。 (備註4) 他提醒我,記者常是在萬不得已下做出決定。即便如此,要求合法新聞組織循規蹈矩,應該也算合情合理。

在這些指引中,有不少是「不該做的事」。不要公開槍手的影像,尤其是槍手持武器或身穿大開殺戒當天的服裝的樣子。不要公開兇手使用的武器或其他物證。不要一直重複槍手的名字,而是稱之為「兇手」或「殺人犯」。不要直播或公開兇手自製的影片(如地下室錄影帶),或是犯人在社群媒體上發布的宣言。不要拿兇手跟其他兇手做比較,尤其是強調他們殺了多少人。澤依內認為,如多少人喪命、多少人受傷、多少顆子彈射出這類的數目和照片,可作為一較高下的指標,尤具煽動性。不要大肆渲染暴力或屍首數目——「國內史上死傷最慘重的血案!」不要過度簡化犯行背後的動機。

最重要的是,千萬別不經意將兇手捧為英雄。這些似乎不言自明,但發生這類重大案件時,難免會巨細靡遺(在我看來是病態)地提及兇手使用何種武器、如何藏匿行頭、行兇那天做了什麼、吃了什麼。他們的名字家喻戶曉。我們知道他們喜愛的食物、電玩、樂團。當然,或許這些細節終究免不了見天日;資訊難免外流,網路可是無遠弗屆。但若這些影像及細節會加劇暴力、激發暴行,美國有線電視網(CNN)就不該播個沒完沒了。

備註

1. 和澤依內.圖費克奇博士的對談,二○一五年二月十二日。

2. 可至reportingonsuicide.org參考此研究的摘要。我強烈建議所有記者報導自殺時,都應參考這些指引(reportingonsuicide.org/wp-content/themes/ros2015/assets/images/Recommendations-eng.pdf)。這些指引是由美國自殺學協會、美國自殺防治基金會、安能堡公共政策中心、美國聯合報業總編輯協會、坎特貝里自殺計畫─紐西蘭基督城奧塔哥大學、哥倫比亞大學精神科學系、安全連結論壇、情緒科技、國際自殺防治協會的媒體與自殺工作小組、維也納醫學大學、國家心理疾病聯盟、國家心理衛生研究院、國家媒體攝影師協會、紐約州精神科研究院、物質濫用與心理健康服務署、自殺覺察與教育組織、自殺防治資源中心、疾病管制與預防中心、加州大學洛杉磯分校公共衛生及社區健康科學學院協力擬定。

3. 澤依內.圖費克奇,"The Media Needs to Stop Inspiring Copycat Murders. Here`s How," The Atlantic, December 19, 2012, www.theatlantic.com/national/archive/2012/12/the-media-needs-to-stop-inspiring-copycat-murders-heres-how/266439,二○一五年五月取得。Christopher H. Cantor, et al.,"Media and Mass Homicides," Archives of Suicide Research, vol. 5, no. 4 (1999), doi: 10.1080/13811119908258339。

4. 莫瑞茲執導了《報導科倫拜》這部紀錄片,片中探討了媒體報導這起慘案對社區和報導記者的影響。

●本文摘自商周出版/城邦文化《我的孩子是兇手:一個母親的自白》。欲知更多兇手母親真摯細膩的反思回憶錄,立即試閱電子書

更多相關好書推薦閱讀:

☞捷運隨機殺人、遊樂場意外爆炸、槍手突闖銀行濫射,反恐專家教你轉危為安

☞菲律賓人質事件倖存者,怵目驚心的療傷旅之旅

☞世界失速,我們活著,該如何不跟著瘋狂?