大年初一像「萬聖節」？原來宋朝新年這樣過

2019-02-06 07:00 聯合新聞網 讀.書.人



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文／李開周

年年過年，年年放假，新年將近，大家無不指望著年假，那宋朝人呢？

不急，先來瞧瞧我們的年假是怎麼放。觀察最近這幾年，臺灣的新年假期通常是這樣放的：除夕放假，初五或初六開工上班。掐指算算，有時放假六天，遇上週休二日，有時放假九天。

至於中國大陸地區也差別不大，從前過年放七天假，初一放假，初八上班；現在還是七天假期，只是放假和上班日均提前一天，改成除夕放假，初七上班。這麼一改，在外地工作的上班族才能及時返家，趕在除夕和家人吃團圓飯，比大年初一才放假合情合理多了。

關於宋朝的公家機關、學生和老百姓怎麼放年假，就讓我們往下看。

過完了除夕，就是大年初一，別名「開正」，又叫「新正」，在宋朝則名曰「元日」、「元旦」。

宋朝人過年，時間跨度太長：臨近冬至就有了年味，過了元宵才宣告結束。在長達兩個月左右的馬拉松式狂歡中，隔三差五就有一個小高潮，但最大的高潮還是元日，也就是大年初一。

和現在一樣，宋朝人到了大年初一也要拜年，也要饋歲，也要給小孩子發紅包，也會有鼓吹班、子弟團、雜技藝人、傀儡藝人在震耳欲聾的鞭炮聲和歡呼聲中巡迴演出，將新年的喜慶氣氛以非常熱鬧的方式展現出來。

不過宋朝距現代畢竟有些遙遠，當時拜年的規矩肯定與現在大不一樣，發紅包的規則肯定和今天不盡相同，沿街表演的藝人在裝束打扮和演出方式上肯定也會有某些獨特之處。

假設您是一個宋朝人，一覺睡到大年初一，早晨起來出門上街。打開您家的大門之前，筆者建議一定要做好充分的心理準備，免得自己被嚇昏過去。

開個門而已，怎麼會嚇昏呢？原因很簡單，當您剛剛打開那扇門的時候，門口很可能突然冒出來幾隻青面獠牙的惡鬼，尖叫著向您猛撲過來！

這時候您千萬不要怕，最好從腰包裡摸出一把銅錢，朝那些惡鬼撒過去。常言說得好，有錢能使鬼推磨，只要掏錢，鬼就會撤；如果不掏錢，鬼會一直纏著您，堵在您的家門口，不讓離開。

這世上當然沒有活生生的鬼，現在沒有，宋朝也沒有。

既然沒有，堵在門口找您要錢的這些鬼又是從哪兒來的呢？

原來他們都是趕在大年初一早上沿門挨戶討錢的乞丐。

《夢粱錄》載：

街市有貧者，三五人一隊，裝神鬼判官鍾馗小妹等形，敲鑼擊鼓，沿門乞錢，謂之「打夜胡」。

「打夜胡」是宋朝方言，又名「打野呵」，本義是指流動藝人沿街串戲，沒有固定的演出場地，靠過往觀眾賞錢度日。乞丐並非藝人，但是作為職業乞丐，身上都有絕活，有的會翻跟頭，有的會拉胡琴，有的會唱蓮花落，有的會戴上面具扮鬼嚇人。平日裡靠扮鬼嚇人討錢，只能挨一頓打，可是到了大年初一卻能為街坊討吉利—街坊出錢讓他們離開，就等於是真正的惡鬼被趕走了，可以平平安安過大年了。

以前臺灣人過年時，也會遇到乞丐上門索討紅包，但是討要的方法不像宋朝乞丐這麼生猛，並不扮鬼嚇人，而是手執搖錢樹（用一根榕樹枝懸掛串了紅線的銅錢），口唱蓮花落：

新正發大財，財源滾滾來。

錢樹搖高高，生子生孫中狀元。

狀元子，舉子孫，一文分生查脯孫。

都是讓人聽了開心的吉祥話，一開心，紅包就遞過去了，大家皆大歡喜。

《夢粱錄》又載：

禁中除夜，呈大驅儺儀，並繫皇城司諸班直，戴面具，著繡畫雜色衣裝，手執金槍、銀戟、畫木刀劍、五色龍鳳、五色旗幟，以教樂所伶工裝將軍、符使、判官、鍾馗、六丁、六甲、神兵、五方鬼使、灶君、土地、門戶、神尉等神，自禁中動鼓吹，驅祟出東華門外，轉龍池灣，謂之「埋祟」而散。

書名：《過一個歡樂的宋朝新年》作者：李開周插畫：燕王WF出版社：時報出版出版時間：2016年01月12日 分享 facebook

大年初一前天晚上，也就是除夕當晚，民間小兒女正在守歲的時候，從皇宮裡浩浩蕩蕩開出來一隊神神鬼鬼，這批神鬼由御林軍和教坊司藝人裝扮，可比初一早晨扮鬼討錢的那些乞丐專業多了，他們除了戴面具，還化了彩妝，身上穿著戲服，手還拿著兵器和彩旗，有扮天兵的、有扮天將的、有扮判官的、有扮閻羅的、有扮灶君的、有扮土地的、有扮鍾馗的、有扮小鬼的，臉上五顏六色，旗幟五彩繽紛，彷彿百神聚會，又像群魔亂舞。

在一陣鼓吹聲中，大隊人馬出了皇宮，繞城遊行。假如我們在除夕夜來到宋朝京城，看見迎面走來無數神鬼，真有可能以為選錯了時間，沒趕上春節，卻趕上了萬聖節。

從民俗學的角度講，無論是新正早晨的乞丐扮鬼，還是除夕夜的神鬼遊行，其實都是上古儺戲的遺風。什麼是儺戲？就是以人扮鬼，演一場驅鬼的鬧劇，以此來恐嚇真正的鬼。

本文摘自時報文化出版《過一個歡樂的宋朝新年》，讀書吧電子書提供，未經同意請勿轉載。