【這個職業有祕密－護理師篇】Karis／我們活在與死神拔河的邊界

「登、登、登……」生理監視器持續傳來聲響。

「是哪一床的機器alarm？」資深學姊從遠方大聲問。

「啊，血壓掉到七十啦，XXX幫我call值班醫師，他推病人出去做檢查了，問他要不要先給一包點滴？」主護焦急地說。

「引流管一直出血，血輸多少了？中心靜脈壓力很高，心跳數值快，血壓下降，值班醫師回來了沒？看起來像心包填塞，XXX趕快幫忙維持引流管通暢，要不要問醫師先抽個動脈血氧分析看會不會酸？輸血輸多少了？人看起來很蒼白，血紅素多少？凝血功能數值多少？要不要再叫血回來輸？肚子呢？有脹硬或壓痛嗎？四肢是冰冷的嗎？」資深學姊上前幫忙查看。

「學姊，剛剛已經輸過兩袋血，引流管我每半個小時就看一次……啊，VT了！（註）」

主護在向學姊報告的同時，生理監視器發出急促的聲響，「快幫我推電擊器、急救車，call醫師，跟他們說先電兩百焦耳。」大家放下手邊的工作，準備電擊與壓胸，與死神拔河。

這情況在我的世界裡常上演，但許多民眾不知道的是，對於初來心臟外科加護病房的值班住院醫師而言，這些狀況其實並非日常，他們必須仰賴護理師的經驗，再思考該給予怎樣的醫囑處置。倘若碰上值班醫師臨時不在現場，搶救生命就必須依賴護理師提供的全面性評估報告，再由醫師透過電話給予初步的緊急醫療處置。

護理師是病患接觸到的第一線角色，其重要性無庸置疑，如果你不會叫醫師為「小醫師」，那就不該稱呼我們護理師為「小姐」、「小護士」。

也許看起來冷血，其實是無暇處理心中的柔軟

另一回的情況，是我們已經CPR三分鐘，團隊一邊持續搶救，一邊報告主治醫師，並等待總醫師趕到。在搶救過後，雖然病患恢復了自主心律，但仍有瞳孔放大的情形，於是準備做進一步的電腦斷層檢查。

醫師向家屬解釋時，他們哭得非常慘烈，我聽了也為之鼻酸，回憶起這位病患在清醒的時候，一直很配合我們的醫療處置。然而，即便心中充滿感慨，很想給予家屬更多支持，可同時間還有其他病患需要我們的治療，只能看著家屬傷心的神情，協助他們填寫同意書，並準備迎接下一床病患。

後來，那位病患做完電腦斷層檢查，被發現腦出血且血塊壓迫到腦幹，神經外科醫師認為要緊急進行腦部手術，並向家屬解釋其中利弊，也坦白救治機會不大；不過，家屬仍表示希望能積極搶救。或許，會決定開刀，開的是一個希望與放不下。

幾天後，這位病患仍離開人世。聽聞此消息，我忽然想起他在清醒時曾告訴我：「希望能夠活下去。」頓時心頭一緊，眼眶紅了。即使我們盡人事，但病情變化如此快速，結果依舊只能聽天命。

積極搶救的背後，對於預後有多少幫助？「善終」簡單兩字，牽扯的是一個家庭的希望與愛，還有病患的個人意願。護理師這個職業極具挑戰，而其中一個挑戰，是我們對病人的不捨。

註：VT（Ventricular tachycardia）心室性心搏過速，為致命性心律，沒有血壓時，必須立即給予電擊處置矯正，若未恢復，須執行胸外按壓急救處置。