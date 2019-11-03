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【動物閃光】布朗尼飛魚／毒善其身兼善家園

2019-11-03 06:00聯合報 布朗尼飛魚

五帶葉鰕虎。 攝影／布朗尼飛魚
五帶葉鰕虎。 攝影／布朗尼飛魚
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珊瑚礁生物會使用毒素或難吃難聞化學物質禦敵的很多，毒素在身體分布位置因物種而有別，若是在體表，除了讓掠食者難以下嚥，還使寄生蟲不容易攀上、黴菌感染機會少、藻類和無脊椎動物幼蟲沒法附著生長。

葉鰕虎是體表有毒素的珊瑚礁小型魚類，定棲在枝狀軸孔珊瑚，牠的游動力不強，活動局限於枝條之間，可說終生不離住家，軸孔珊瑚是葉鰕虎的禦敵第一道防線。若掠食者伏擊成功吞入葉鰕虎，因其體表黏液含有毒素，會讓掠食者立刻吐出，葉鰕虎還是可以全身而退，毒素成為護身第二道防線。

蝴蝶魚吃珊瑚蟲，當牠們啄食有葉鰕虎居住的枝狀軸孔珊瑚時，葉鰕虎除了主動驅離蝴蝶魚，體表含毒黏液溶在水中也發揮功能，讓蝴蝶魚感知環境含毒，會離開該處另覓珊瑚。葉鰕虎體表毒素不但用來保護自己也防禦珊瑚住家，簡單說就是「毒善其身，兼善家園」。

五帶葉鰕虎。 攝影／布朗尼飛魚
五帶葉鰕虎。 攝影／布朗尼飛魚
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珊瑚寄生蟲黴菌
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