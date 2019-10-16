【一起來築夢】魏于婷／在雨中飛翔的鯨魚

2019-10-16 06:00 聯合報 文／魏于婷 照片提供／85後的我們團隊



邀請系上同學一起來作畫。 照片提供／85後的我們團隊 分享 facebook

採訪這天正好是「85後的我們」團隊成員的畢業典禮。典禮剛結束，校園內瀰漫著一股青春亟欲奔闖世界的氣息。

團隊召集人林宜慧和組員陳家榆見到我便說，他們其實不只有三個人，還有一位隱藏版組員！接著領我參觀他們的工作室，再帶我前往藝術與創意設計學系畢業展的展館。時間接近學期末，一旁的同學正忙著撤展。

指導教授謝明勳老師和第三位組員陳家欣剛坐定，隱藏版組員黃柏瑄帶著大家的咖啡急急趕來。

組員作畫過程。 照片提供／85後的我們團隊 分享 facebook

一切都是從淨灘活動開始的

我很好奇，為什麼會決定藉由與水源國小學童、水源社區居民共同繪製地板大型藝術創作，來呼籲大家對水資源、環保的重視？林宜慧說，最初是因為學校規定的必修學分『公民認證』課程，使他們因緣際會參與了崇德青年志工團在永安漁港、南寮漁港的淨灘活動。「其實小時候就有淨灘的念頭。」組員陳家欣附和。那次淨灘，除了撿沙灘上的垃圾，還得戴手套挖出那些被沙子埋住的。

「那些垃圾除了留在海灘，也會被沖進海裡，影響到大海裡的生物與水資源。剛好老師傳來『台積電青年築夢計畫』的徵件訊息，就想著也許可以利用這個機會，再多做點什麼。」林宜慧說。

於是「乘著雨中飛翔的鯨魚」計畫便這麼誕生了。林宜慧負責對外的聯繫與媒體公關採訪，陳家榆、陳家欣負責美宣，包含團隊logo、字體設計以及臉書粉絲團經營，黃柏瑄則機動協助計畫的相關事宜。

玄奘大學藝術與創意設計學系的學生已參與了三屆「台積電青年築夢計畫」，作為學生參加計畫的後盾，謝明勳分享，有時候外面的人會覺得念藝術設計的學生很容易跟社會脫節，活在自己的象牙塔裡。可是他認為藝術設計作為一個媒介，實際上可以幫助很多人，還是有一定的力量存在。「很希望他們可以試看看！試著透過創作或美學，去想怎樣帶起一個議題、推廣不同的活動。」謝明勳說得溫婉，卻能感受到他對學生們的殷殷期盼。

我又問，是如何決定組員的？

他們笑答：「因為大家都在同一間工作室。」幾個同學被學校分配到同一間工作室，課餘時間都一起在裡頭趕作業，慢慢培養出一股默契。再者，都待在同一個空間，「開起會來也方便。」

至於為什麼要叫作「乘著雨中飛翔的鯨魚」，陳家榆提到，因為鯨魚是海洋中最大的哺乳類生物，對他們而言，彷彿暗喻了某種生命力。而團隊最後採用感濕顏料（Hydrochromic ink）來繪製地板。感濕顏料遇水才會顯現出顏色，也就是說他們畫在地板上的圖案，是要路面被雨水淋濕後，才會出現的「驚喜」。「下雨了，地面畫的魚才會跑出來，好像世界跟著牠起飛了一樣。」關心環保議題的同時，也見到學生對生命的爛漫想像。

水源國小地板藝術前置作業。 照片提供／85後的我們團隊 分享 facebook

要克服的難題不只是顏料怎麼來

「一開始以為就拿著顏料畫在地板上就好啦！」團隊成員中有人笑言。

計畫初期，連顏料都需要一再測試可用度，「我們借學校的頂樓，偷偷試畫一小塊。」不像畫在牆壁上，只要不被陽光照射或刻意破壞就得以保存，在地板上作畫，單單上色就得先清洗過地板。顏料塗上去後，也得考慮呈色與如何維持的問題。

光找到合適的感濕顏料，就花了他們整整三個月。「原先從中國運過來的，可能材料裡含有不合法規的化學成分，賣家只說被海關擋下來了。也試過用類似感濕成分的顏料，但呈現效果並沒有很好。」

尋找感濕顏料的期間，計畫還是得持續進行。在謝明勳建議下，團隊於社區的地板畫，是使用一種雨天會排開水的防水油漆作畫。「直到在水源國小，才開始使用感濕顏料。」

「最一開始的挑戰，是要如何在沒有草稿的情況下，說服水源國小。」手上只有一份計畫書，要讓校方允許團隊進入校園、進行大型地板繪畫創作，不是一件容易的事。「但學校認同我們的理念，並且希望我們帶著小朋友一起去做。」從美學、環保教育開始，參觀自來水公司、參與地板繪畫，讓小朋友了解水資源的源頭，珍惜點滴之水皆不易。

水源國小中庭大型彩繪。 照片提供／85後的我們團隊 分享 facebook

黃柏瑄更分享，走入國小校園，讓他發現了世代間無可避免存在隔閡。「小朋友先聽你說水資源怎樣怎樣的，但當他跟你分享他平時在玩的『黑暗大法師』遊戲王卡，你就完全聽不懂。」不管是融入小朋友的圈子，或是取得村里幹事的信賴，讓他們接受團隊想傳達的理念，溝通上都有需要克服的關卡。

面對小朋友，他們選擇從手機遊戲切入，至於村里幹事那邊，「就講台語，與他們博感情！」

「乘著雨中飛翔的鯨魚」一路進行下來，除了積極投入社區活動，他們也計畫將整個過程拍成紀錄片，藉由影像傳播的方式，讓「珍惜水資源、追求生命永續」的理念如漣漪不斷擴散出去。「我們每次活動，都有一位系上的同學協助我們側錄。」林宜慧笑著補充，而這一點，也足見整個系所同學互助的好感情。影像傳播之外，他們也著手籌備出版繪本。「草稿、文案，我們差不多都畫好了。」

最後，不免好奇為什麼會有所謂的隱藏版隊員黃柏瑄的加入？黃柏瑄說自己是另一支「台積電青年築夢計畫」團隊「天使」的成員，正進行透過「捏麵人」來幫助長者手部保健的教案。「我們兩個團隊互相幫忙。」一開始送計畫沒預想會是哪一組過關，只想著哪組的計畫過了，就傾力協助那組，沒想到兩組都入選了，於是彼此互助，也多方找尋外援。

眼看關關難過關關過，接下來要面對的，卻是畢業後大家各奔東西，如何一邊工作，一邊配合彼此的行程、回到新竹繼續計畫，「我覺得這也是我們需要克服的點之一！」林宜慧笑言。

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