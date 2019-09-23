【因為有愛，人生翻轉】莊碧環／後來怎麼了？

2019-09-23 06:00 聯合報 文／莊碧環 圖／Y ART - ty.HSU



圖／Y ART-ty.HSU 分享 facebook

二十五個年頭累積下來的點滴

每個人都有故事，我很高興在第一社會福利基金會服務的二十五年裡，不但編織了自己的人生故事，也見證了許多人的故事，並進一步了解心智障礙者的世界。

起初，我如同所有的北漂青年一樣來到台北找工作，會進入這個領域是偶然也是緣分；所以，我常對新人說：「我在找有緣人。」因為我們服務的對象在一般人眼裡並不可愛，甚至會讓人害怕，害怕他們會不會打人、會不會很容易受傷？他們有些有合併各種肢體、語言、行為等障礙，有些有著奇特的動作、怪異的想法，甚至無法與人溝通，然而這些問題在「有緣人」眼裡都會轉換成可愛、單純和喜歡。

十四年前的早療日子裡，最常聽到家長問：「我孩子以後會講話嗎？她以後會走路嗎？可以上學嗎？未來能做什麼？」當初努力配合早療的孩子們，後來都怎麼了呢？

這些年來陸陸續續得知他們的近況：有位罹患罕見疾病的個案，出生時醫生說他活不了，也說這種小孩不會長牙齒、不會流汗，並給了「視多障」的診斷。但是，在保母及父母的細心照顧下，這孩子奇蹟地存活了，而且經過這些年堅持不放棄的訓練及學習，現在不但早已長出牙來，還可以自己吃飯、能扶走、喜歡看電視、和大家一樣上學去了。另外有位只會尖叫哭鬧的四歲自閉兒阿華，經由與幼稚園的充分溝通後，在持續接受輔導下進入融合教育，聽說現在已經考上明星高中了。還有一位因學習障礙大班緩讀的小宣，由於到了七歲都還不會讀注音，也不會數學加減，前來接受早療，在我每天晚上透過電話教學，陪她一個注音一個注音地讀，前年得知她不但通過烘焙證照考試，現在也已經上班工作了。

當初家長的擔憂不再，這些孩子已有能力走出自己的路。

生命影響生命，我的人生因此豐富

「生命總是會有光明出現。」這是每次看到這些孩子後來的故事時，總會想起的一句話。這些孩子從以前到現在都很努力地生活，在他們的故事中，我讀到了每個生命的奮鬥史。

現在，我轉換到愛立發展中心服務成人，陪他們好好度過下半輩子，而他們總會在我心情低落時，帶給我一個超然的世界，體會一般人無法體驗的生活。從他們的世界裡，我看到了沒有不可能的事，一群無法溝通的孩子，學會了使用溝通本：一位原本只會用「耶」來表示尿尿的阿婷，學會了清楚表達「上廁所」這三個字；沒經過傳統教育的阿文，竟然學會使用打字溝通，注音、英文都難不倒他；服務對象阿靖可以輕而易舉地告訴我萬年曆；另一位阿慧則曾突然站在我前面對我心靈開示：「不懂事比較快樂。」這些生活點滴，都是一趟趟奇幻旅程。

看到中心可愛的寶貝們為了參加啦啦隊比賽，利用中午午休時間一遍又一遍地排練，即使大家都累了，但只要聽到音樂響起就馬上認真練習的模樣，真的教人感動。中心的服務對象阿豪和阿平每天勤勞上學努力了兩個月，就為了集滿四十點能和主任一起中午外出用餐……我小小的付出，在他們眼中卻是大大的鼓勵。

這就是這份工作的使命：幫一群孩子在這個社會中擁有一般人的生活品質。這個使命讓這份工作變得有價值。

生命影響生命，我的人生故事因他們而豐富，而他們的人生故事是否也因為我而有什麼變化？感謝第一基金會的服務對象──從早療到成人的服務，我明白豐富的人生不是賺很多錢，而是身邊有很多人因為你的陪伴感到幸福。

愛讓我們的人生一起翻轉，我和這些服務對象圓滿了彼此的人生，在平凡的日子中守著平凡的幸福，一起攜手向前行。

●本文作者為第一社福辦理新北市愛立發展中心主任。

邀請您一同參與第一社會福利基金會「身心障礙者全方位需求支持服務」勸募活動，詳情請見：https://www.diyi.org.tw/，劃撥帳號：05175271，或撥捐款專線：02-27224136。