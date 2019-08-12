【惠風醫言堂】洪惠風／迷人的病徵

2019-08-12 06:00 聯合報 文／洪惠風 圖／錢錢



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我覺得我已經有答案了

「開完刀後，走路都很喘，這一個禮拜胸口很悶，又會痛。」四十幾歲的女病人來看診，娓娓道來。「三天前躺在家裡時，看東西都模模糊糊的。」

病人第一次來，她的體型微胖，眼睛黑白分明，溫和有禮，雖然說話又急又快，但醫師一開口就會立刻停嘴，全神貫注，仔細聆聽每一句話，注意醫師的每一個舉動。

看到她的外貌和言語動作，再看一眼她在外面大堂量的血壓148／78，心跳116，心中已經有些譜了。

開完刀後的胸悶胸痛跟喘氣，要想的東西很多，包括肺動脈栓塞、開刀或是壓力性潰瘍引起的貧血、冠心症發作、麻醉插管之後的氣管或是肺部合併症、開刀後沒運動引起的肌肉萎縮……但是這次我的想法跟問診方法卻完全不一樣。

「手會抖嗎？」

「不會。」

「會怕熱或怕冷嗎？」

「怕熱。」

「會拉肚子嗎？」

「拉肚子三年了，看腸胃科拿藥吃有比較改善。」

「體重有增加或減少嗎？」

「這幾年掉了三、四公斤。」

理學檢查發現心跳變成112，血氧非常好，沒有發燒，沒有貧血，甲狀腺好像大一點，頸靜脈沒有鼓，心臟有些小雜音，腳有些腫。之後我請病人去做些檢查，但檢查報告還沒出來，我就對跟診護理師說：「我覺得我已經有答案了。」

「哦，是什麼病？」

「她應該是甲狀腺功能亢進。」

「為什麼？」

「我有好幾個甲狀腺亢進的病人，都非常有禮貌，非常專注，眼神都有光，而且就算正在滔滔不絕，但只要醫師一開口，就會立刻停止，全神貫注，聰明有禮，反應迅速，讓人感覺很舒服，非常迷人。」

「真的嗎？」

中午抽血報告回來，證實了我的診斷，便把她轉給下午的內分泌科醫師接手，但不禁有些飄飄然。

這位從體重看來並不典型，以「開刀後走路很喘，跟胸口悶痛」的主訴來到心臟科門診，我卻給了一個她意想不到的答案，且讓我自我感覺良好一下；我想，我應該是個還過得去的醫生吧。（當然猜錯時，就不會寫出來漏自己的氣了。）

迷人的病徵可能是魔鬼的安排

百年來，有醫師非常著迷於這類病態的美感，因為甲狀腺亢進的患者，常常是年輕女性，而這個病又會讓人體重減輕、性急、怕熱、手抖、眼突……在病情還不太嚴重時，不就是個窈窕、大眼、專注、開朗爽快、不拖泥帶水的夢中情人嗎？

以前有醫師因為生病需要服用甲狀腺素，他告訴我，他喜歡維持自己的甲狀腺功能比正常稍微高一點點，這樣既可以讓他覺得體力充沛，充滿幹勁，維持體重，又不會拖泥帶水。我也見過減肥診所或是來路不明的減肥藥物，使用甲狀腺素讓人減肥，但最後卻常常演變為「生病就醫」來收場。

有的疾病在外觀上非常明顯，一眼就能診斷，像耳垂的皺褶預測了心血管疾病，脖子粗短加上說話鼻音代表了呼吸中止症，而法國研究說額頭上的皺紋暗示著心臟病風險增加……不過，這些疾病都不吸引人。

維多利亞時代有一種疾病讓大眾著迷，還成了時尚，如果是年輕女性得到這種病，會使體態窈窕，並因貧血使膚色看來白皙，輕度發燒令眼睛發亮、瞳孔放大，兩頰像抹胭脂般紅潤，嘴唇則像塗了口紅，變成林黛玉般柔弱的病美人。這個疾病，是現代人為之色變的「肺結核」，但那時的女性卻把它的病情視為美麗的標準，浪漫了它的症狀，還有人會為了這些病徵，故意去得到肺結核，最後卻付出了生命的代價。

許多疾病引起的病徵讓人變得更迷人，但這些卻是魔鬼的安排，裹著糖衣的毒藥，長時間下是來對健康非常不利的。