【晨光幫幫忙】劉昭儀、張東君／來去動物園

有個朋友，以前跟男友約會就喜歡去動物園；結婚多年之後，兩人還是鍾情動物園……根據常客的觀察，他們告訴我：雖然沒有時鐘，可是動物園裡的動物都知道何時準備關園，在結束營業前，每隻動物都準備好要下班回到休息區。這段時間，朋友夫婦最愛觀察不同動物的動作、表情或姿態，有的厭世、有的竊喜、有的不耐煩、有的趕著回家喝一杯（喂）！

我對朋友說，這真是一個不錯的文學創作題材。但同時間，我開始對動物園的圈養文化產生興趣。

如果從教育的角度來思考，動物園的存在，必須顧及到人類與動物的關係、野生動物的福祉、以及人類自我審視的道德與倫理等種種面向的議題。

或者我們可以先來想想，如果動物園是一種必要的存在，身為家長，都有帶孩子去動物園的一次或很多次，那麼我們該如何引導孩子，認識原本應該在大自然中生活的動物們；讓孩子因為近距離的觀察動物，而更了解物種與生態，並且學習尊重生命與環境，以及豐富多元的物種形成的美麗世界！

所以我要召喚許多家長與小朋友都超喜歡的動物學家──「青蛙巫婆」張東君，請她來與家長們分享，如何帶領孩子逛動物園？觀察認識動物？並且愛上有動物的地球！

BY昭儀

一般來說，需要被召喚而來的都沒什麼好東西，像碟仙、神燈裡的燈魔；不請自來的，也通常不會是好客人，例如睡美人中詛咒公主在十六歲時會被紡錘的針刺到的巫婆，或總在別人臉書上留酸文廢言的人一樣，非常不討喜。青蛙「巫婆」在受到召喚時自然也不例外。就像前一陣子在地球日五十周年特企上，在我的照片下方有我很常說的「不是只有貓狗才是動物」，以及應該是編輯（？）感想的「她總挑剔市面上那些傳達動物的書」，找我可以，卻不保證聽得到美言好話。但是既然這次是要談動物園，那當然就二話不說的答應了。

雖然時不時就有人質疑動物園存在的必要性，但是我真的要一直說，不要跟我說想看動物去非洲就好了。假如家長連公園都沒有要帶孩子去的話，最好是會出錢讓小孩去非洲！就連比較近的東南亞的熱帶雨林，也不是很容易就看到野生動物的。何況野生動物又不是剪輯好的紀錄片，怎麼可能去了就一定看得到。

沒有在小時候於動物園實際體會大象多大、鼻子多粗，驚豔於長頸鹿好高、舌頭真長，就不會產生感動，不會隨著年齡漸長在看動物的時候開始思索為什麼那些動物在動物園裡，更不會在長大以後想要幫牠們做些什麼。

所以，帶孩子逛動物園，最重要的就是要愈小愈好、愈早愈好、愈多次愈好。因為做很多事情都有時機，沒有雜質的單純感動更是。不論小孩多大，只要是想要遛小孩，特別是才剛會走路的小孩，就帶到動物園吧。因為裡面連腳踏車、滑板車、溜冰鞋等娃娃車以外的帶輪子東西都不會在路上出現，非常安全。至於這裡說的早，是指早晨的早。反正小孩知道要去動物園時一定都起得很早，而且當動物在早上剛到展場時會展示出最多樣的行為，更是不要錯過。

台北市的小學生非常幸福，因為在學校的課程中已經安排好學生參觀教育局下面的社教機構。三年級到動物園、四年級去兒童育樂中心（在兒育中心搬到新址之前是反過來的）、五年級到天文館、六年級到美術館。也因此，台北動物園的志工中有很大部分是在帶國小教學的導覽，解說牌或摺頁、各種活動等也都是以中年級為對象。其他三個社教機構也是一樣，對於要服務的小學生都做了很好的準備。

而且只要有台北市的小學學生證，小朋友到這些地方統統免費！家長只要刷悠遊卡進園就好。要是小孩熱愛這些的某一處，家長還可以辦年票呢！非常實惠又有教育性，對大人也非常讚。我曾經去台北市立美術館看某個展覽，除了大人版以外，也要了一份兒童版的導覽手冊，然後大為驚豔。因為那完全比一般版的要簡單易懂得多啊！

說回動物園。家長最不能做的，是不懂裝懂，為了不要在孩子面前丟臉，在孩子問問題時就隨口胡說，甚至連看著解說牌念動物名字的時候都念錯。我就聽過有家長在小孩看著解說牌說「水獺」的時候大聲「訂正」孩子「水賴啦，要念ㄌㄞヽ」。家長應該要放手讓孩子帶你去他們想看的動物前面，順便發現孩子的興趣；不需要走馬看花，覺得既然到了動物園，就應該儘量多看幾種動物。其實在同一種動物前面待上幾十分鐘，甚至一整天都在同一個地方，得到的收穫絕對不會比較少，反而可能會有更深的認識，看到更有趣的行為。

我還在念研究所的時候，我們老師也是帶我們到動物園去，要我們各挑一種動物觀察，再於課堂上報告行為紀錄呢。何況台北動物園的面積很大，即使馬不停蹄地快步繞動物園，最多只是出聲念一下解說牌上的動物名稱，都需要花上十小時（台北動物園的面積有一百六十五公頃，開放參觀的部分有九十公頃，是東亞最大的動物園。附帶要說的，是日本東京的上野動物園或是北海道的旭山動物園大概都只有十五公頃）。既然在一天之內是看不完的，那就設定目標，每次只看幾個館區（例如台灣區＋無尾熊館＋兒童動物園區，或是熱帶雨林區＋熱帶雨林館＋貓熊館），或是比較進階，像在玩闖關遊戲那樣的，設個主題一路玩到累趴。例如「找黑白色的動物」、「頭上有角的動物」、「很多腳的動物」等等。這樣一來，一定會有足供回憶的快樂親子時間。

那麼，帶上環保杯或水壺，以及喜歡的零食點心，出門逛逛動物園吧。

BY東君