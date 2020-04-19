【生活點滴】遊俠／快與慢的距離

那日早上，領著一群樂齡朋友造訪一個有著夢幻人工湖的新社區，為展開一場美麗的巡禮，我們決定先來頓浪漫早餐。眾人選定一家知名的連鎖咖啡店，一進入店裡，尚未完全甦醒的靈魂，便被一整排座位區前落地窗的景色所喚醒。幾棵高聳的老樹，在冷風中只餘枝幹昂首佇立，護衛著前方一潭綠意盎然的小生態池，這唯美情景合該搭配一杯香醇的咖啡來細細品味。

到櫃台前點餐，戴著口罩的高帥男店員拋來一句提醒：「餐點要等二十分鐘。」心裡嘟嚷：「這麼久？」也罷，美好的事物值得等待。此時不經意瞥見吧台內忙碌的女店員，口罩懸在下頷，這模樣適合端出我幻想中的美好早餐嗎？同伴知我心思，豁達勸慰：「辜且當她雙手皆乾淨吧。」不好當個奧客指教她，更不想破壞那杯即將到手的咖啡為今日出遊揭開序幕的好心情，適時為一向快人快語的自己踩了一下煞車，默然披上同伴發給的這件鴕鳥式防護罩，心緒波動似也順勢暫歇，而慢活要隨性自在的生活理念油然而生，暗自提醒自己勿凡事衝快徒惹事端。

西線暫無戰事，回座靜心等候桌上的小圓盤發出震動提示。終於等到領餐時刻，走到吧台旁，女店員以老鷹捉小雞般的凌空五爪之姿，直接握住厚重的馬克杯端至我眼前。「啊，杯緣留有她的五爪印，我將如何找到安全的縫隙？」

愣住的我正思索著該如何表達疑惑又不至於讓女店員太過尷尬，或者無須張揚，只消用餐巾紙擦拭即可；猶豫間引起男店員的注目，「太重拿不動嗎？」我還沒老到那程度吧，囁嚅又詞不達意地抗議：「馬克杯不是有杯耳嗎？」年輕人反應奇快，秒回：「我幫妳換一杯。」轉身將整杯咖啡直接往水槽一倒，黑色液體不明所以，倉惶奔竄四方又宿命般地歸流入排水孔，我有點錯愕地再度回座等待那下一班的提示燈。

這下我不得不認老，店員少了一句抱歉，雖然反應迅速，卻讓反應已大不如前的我讀到他的工作情緒，也自我觀照到年輕時的自己，效率少了人性，無疑是缺憾。在年歲日增中，生活步調的快慢之間，我遊走於張揚與低調間，想要理出一個最適宜的平衡點，老子《道德經》中的「執兩端」或許是我未來的功課。