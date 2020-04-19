【生活點滴】遊俠／快與慢的距離

聯合報 / 遊俠
圖／林蔡鴻
圖／林蔡鴻

那日早上，領著一群樂齡朋友造訪一個有著夢幻人工湖的新社區，為展開一場美麗的巡禮，我們決定先來頓浪漫早餐。眾人選定一家知名的連鎖咖啡店，一進入店裡，尚未完全甦醒的靈魂，便被一整排座位區前落地窗的景色所喚醒。幾棵高聳的老樹，在冷風中只餘枝幹昂首佇立，護衛著前方一潭綠意盎然的小生態池，這唯美情景合該搭配一杯香醇的咖啡來細細品味。

到櫃台前點餐，戴著口罩的高帥男店員拋來一句提醒：「餐點要等二十分鐘。」心裡嘟嚷：「這麼久？」也罷，美好的事物值得等待。此時不經意瞥見吧台內忙碌的女店員，口罩懸在下頷，這模樣適合端出我幻想中的美好早餐嗎？同伴知我心思，豁達勸慰：「辜且當她雙手皆乾淨吧。」不好當個奧客指教她，更不想破壞那杯即將到手的咖啡為今日出遊揭開序幕的好心情，適時為一向快人快語的自己踩了一下煞車，默然披上同伴發給的這件鴕鳥式防護罩，心緒波動似也順勢暫歇，而慢活要隨性自在的生活理念油然而生，暗自提醒自己勿凡事衝快徒惹事端。

西線暫無戰事，回座靜心等候桌上的小圓盤發出震動提示。終於等到領餐時刻，走到吧台旁，女店員以老鷹捉小雞般的凌空五爪之姿，直接握住厚重的馬克杯端至我眼前。「啊，杯緣留有她的五爪印，我將如何找到安全的縫隙？」

愣住的我正思索著該如何表達疑惑又不至於讓女店員太過尷尬，或者無須張揚，只消用餐巾紙擦拭即可；猶豫間引起男店員的注目，「太重拿不動嗎？」我還沒老到那程度吧，囁嚅又詞不達意地抗議：「馬克杯不是有杯耳嗎？」年輕人反應奇快，秒回：「我幫妳換一杯。」轉身將整杯咖啡直接往水槽一倒，黑色液體不明所以，倉惶奔竄四方又宿命般地歸流入排水孔，我有點錯愕地再度回座等待那下一班的提示燈。

這下我不得不認老，店員少了一句抱歉，雖然反應迅速，卻讓反應已大不如前的我讀到他的工作情緒，也自我觀照到年輕時的自己，效率少了人性，無疑是缺憾。在年歲日增中，生活步調的快慢之間，我遊走於張揚與低調間，想要理出一個最適宜的平衡點，老子《道德經》中的「執兩端」或許是我未來的功課。

咖啡 口罩

延伸閱讀

林智堅實測藥局買口罩　向藍營喊話：少點政治口水

家長支持學校作為口罩通路 可由志工爸媽協助分裝

口罩不亂丟 萬里幼童自製口罩收納夾

別白跑一趟！ 藥局、衛生所周日不賣口罩了

相關新聞

【我見我思】古家榕／父母的責任

近日，好友受幼兒刊物銷售員遊說，整個人成了哈姆雷特，「訂或不訂」掙扎至今。有感其眉頭深鎖，我乾脆椅子一拉，坐在她對面講起故事。 多年前，我接到一通電話，來自某明星貓科動物教育月刊的銷售員。當時因預算

【家庭好時光‧網路徵文】我心中的那棵樹

日常或記憶裡，定然有棵樹存在，可能是親自種下、日日途經，或曾收納了你的心事、看顧了你的曾經，歡迎來稿你與樹的記憶。 請在「家庭好時光」部落格「我心中的那棵樹」徵文案底下留言，文長700字為佳，文中務

【生活點滴】遊俠／快與慢的距離

那日早上，領著一群樂齡朋友造訪一個有著夢幻人工湖的新社區，為展開一場美麗的巡禮，我們決定先來頓浪漫早餐。眾人選定一家知名的連鎖咖啡店，一進入店裡，尚未完全甦醒的靈魂，便被一整排座位區前落地窗的景色所喚

【家有喜事】劉雲英／我要當奶奶了

我要當奶奶了。 這些日子以來，無論走在街上或閒坐家中，總忍不住嘴角上揚，想到將有個粉嫩的小東西讓我擁抱入懷，再過兩年，她會揮舞著小拳頭搥打我痠痛的肩膀……我在夢裡都會笑出聲來。多年前曾讀到作家廖玉蕙

【生活趣聞】馥芙／睡袋

女兒上幼稚園時，由於學校離外婆家比較近，所以每天早起先到外婆家吃早餐，等祖孫的晨間時光結束，我再送孩子去學校。入學前，我忙手忙腳地替她準備上學用品，媽媽在一旁看我這新手家長心急如焚的，也來幫我湊齊東西

【生活點滴】孫若梅／當春雨來訪沙漠

今晨，我被叮叮咚咚的雨聲喚醒。雨聲節奏悅耳，令人聯想到白居易〈琵琶行〉裡的「大珠小珠落玉盤」。春雨來訪沙漠，我當然要去會一會稀客；不僅因為它難得來，還因為它來時，總會帶上禮物。撐起一把傘，我緩步走向雨

【女性成長】翁淑慧／綑綁

年紀尾數每逢零或五之際，總想特別做些改變。 跨過三字頭中線後，即將奔四的我格外思變，彷彿不做些什麼就是對不起自己。 在新歲數來臨之前，為了答覆生日蛋糕上那個被吹熄的問號，我終於決定實現懸宕多年的想

【兒女心情】思微兒／她的忘性復萌

「再怎麼教妳都不會，改回傳統手機啦！」、「反正妳只有打電話接電話，又沒要上網，幹嘛要用智慧型手機？」被「諮詢」到不耐煩的弟弟總會這樣回媽媽。氣極時甚至會遷怒於我：「都是妳啦！幹嘛要給媽媽換智慧型手機，

【為人父母】羽毛／關於哄睡

「妳兒子以前應該是個弓箭手。」我望著兒子熟睡的姿勢對老婆說。「臨床」觀察數月，已習慣雙手引箭拉弓、雙腳準備跨步向前的姿勢是兒子熟睡時的奇特景象，但弓箭欲射向何處卻無人知曉。 「哄睡」為新生兒照護的難

【主婦心情】紫堤／就愛不沾鍋

因為不喜歡刷鍋子，我對不沾鍋是情有獨鍾。覺得此物對主婦來說是最佳幫手，堪稱股肱。於是，不管是逛賣場、百貨公司或看電視購物台，不沾鍋總能牢牢抓住我的目光，平素花錢一向謹慎的我理智線即刻斷裂。 每當我手

【住在陰陽海邊】施岑宜／在還不是的時候相遇

我學過幾年鋼琴，但基本上能力已歸零，這其中有許多的原因，我沒有太多的興趣，而母親催促著我學琴可能是想彌補自己小時候的遺憾；動機不足外，這門需要時間苦練的功課，也不對無法吃苦的我的味。 歷經幾任鋼琴老

【日常紀事】暮熹／生活的歌

冬春交替時分，氣溫涼暖參半，忽冷忽熱，如生活一樣喜怒無常，但影響心情的不僅僅是多變的體感溫度，人們也會將情緒交付於一些音樂、幾部電影，又或是某個節日，好似只要與自己的心理狀態產生共鳴，那便是一個良善又極具意義的寄託。

熱門新聞

「疫」想不到香蕉危機！中研院用「香蕉身分證」抗病及守護臺蕉專利權

【讀＋新聞】新冠肺炎籠罩　2020年世界閱讀日新樣貌

【真愛——我是80's偶像粉】可樂王／80's偶像珠玉集

【惠風如是說】洪惠風／可是，我也怕啊

段莉芬／貓踹破了我的杯子

【圖個簡單】艾瑪．布洛克／跟狗狗學習如何過日子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。