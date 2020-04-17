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【兒女心情】思微兒／她的忘性復萌

聯合報 / 思微兒

「再怎麼教妳都不會，改回傳統手機啦！」、「反正妳只有打電話接電話，又沒要上網，幹嘛要用智慧型手機？」被「諮詢」到不耐煩的弟弟總會這樣回媽媽。氣極時甚至會遷怒於我：「都是妳啦！幹嘛要給媽媽換智慧型手機，自找麻煩！」

當初因為門號續約，電信公司有加購手機的優惠，我便幫媽媽買了一支智慧型手機，好趕上時代潮流。媽媽雖然躍躍欲試卻感到困難重重，但她依舊很努力學習，並在學會照相功能之後，對新手機可以隨時隨地拍照這點深感滿意。

昨天媽媽突然問我哪裡可以買到傻瓜相機和該去哪裡沖洗，我問她現在不是都用手機拍照了嗎？而且照片存放在手機裡更容易點閱，何必要洗出來不可？

原來，前幾天弟弟帶她跟姊姊一家聚餐，媽媽把握「現場教學」的機會，趕緊提問一些自己弄不明白的手機照相功能。大家輪流解釋了老半天依然教不會媽媽，於是在場的每個人，從姊姊到外甥、弟弟到弟妹，都口徑一致地要媽媽以後改用傻瓜相機拍照就好了。

「屢教不會」確實是挑戰耐心的極大考驗，我也有過多次被媽媽來電要求「隔空排除」她手機障礙時，怎麼講都無法讓她了解而瀕臨崩潰的經驗。我可以同理大家當時的情緒反應，但一想到媽媽遭到「群起圍攻」的畫面，依舊感到心疼。

我幫媽媽在雲端設置了相簿，挪出手機的記憶體空間，讓她可以繼續用手機照相。看著媽媽戴著眼鏡，認真又不靈活地「複習」所學，我知道下一次她還是會「忘性復萌」地來求援，到時我要提醒自己一定要不厭其煩，努力做到恆久忍耐、凡事包容，因為這不就是愛的真諦嗎？

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