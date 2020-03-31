【父母心情】楊璧華／孝親費拿不拿

女兒回家過年時，閒聊中提到某位同事好可憐，每月薪水全數孝敬他母親，然後再由母親發零用錢。我和老公一聽相視而笑，我們這一輩，當年誰不是把薪水全交給父母管理的？只是現在還有如此傳統的父母嗎？

我在同學群組裡提到這件事，意外引起大家熱烈討論。

A說她每月收兒媳一萬元，畢竟同住同吃，白天還幫忙帶孫子，收這些孝親費應該不為過。B說她也是跟孩子們各收一萬元，但都幫他們存起來；老大要買房時，她就領出來給他繳頭期款，老二要結婚時正好拿來辦嫁妝和貼補婚宴。

同學問我拿不拿？這問題，以前我的答案是「不拿」，卻常引起側目。現在我都改口說：「拿呀！」不過我要她們自己去投資理財幫我管理。當有急需時，帳戶裡積蓄多寡，就各憑她們的本事囉！如此一來，反倒激起姊妹倆的良性競爭，有時還會互相切磋哪種理財方式才能獲利高、風險低。

之所以選擇這方式，是考量我和老公年紀大了，哪天老人癡呆症上身，被詐騙或是忘了放在哪裡，徒增困擾。何況老公還在工作有收入，我自己筆耕賺些稿費當零花，不愁生活費。

C更開明，他說孝親費隨孩子們的心意，他從不強求。孩子們逢年過節不是給紅包，就是買大樂透來個親子同樂，他和妻子生日時，舉家吃大餐都是孩子們輪流請客，家裡的健康器材也全是孩子孝敬的。

話題告一段落，孝親費拿不拿？各有各的想法。但彼此互相提醒，為人父母切忌以孝親費多寡衡量孩子的孝心，更別相互比較，造成下一代的壓力。畢竟親情勝於一切，誰也不想往後的日子裡成為「下流老人」。