【生活點滴】姜鵬珠／捨書之一舉兩得

走進珍新買的房子，立刻被客廳那面十多公尺長的書櫥吸引。珍說，去年從舊公寓搬進新大樓，室內一下子小了十幾坪，家人為了該留下哪些書吵翻天。先生大立和孩子都覺得自己的藏書最重要，她也堅持兒童文學叢書絕不可丟，最後達成公平協議：每人保有三分之一的空間。

到了搬家日，大立腳受傷，完全使不上力，珍和兒子又拉又扛，費盡九牛二虎之力才替他搬妥收藏幾十年的蝴蝶標本和專輯。大立向我開玩笑道：「我本來想既然腳痛沒辦法搬，乾脆來個『彼此互丟』，這樣最有效率、最沒有情感負擔！」

哈，這可是年前我家上演的劇碼。我一口氣清掉老公幾十本書，豈知一向溫文儒雅的他立刻翻臉，後來當我發現自己寶貝的美學、哲學書被扔到廢紙堆，心疼得不得了，立刻搶回來。經過幾次「激烈討論」才達成共識：依新房書櫥的總容量及個人藏書量調配可使用的空間，一些陪著孩子成長、有紀念價值的書另外收藏，多餘的就儘快轉送親友、圖書館等地，前後送出不下八千本書。

近年來外子醉心於書畫，我專注寫作、拉二胡，現在我家書櫃陳列的都是這類新書，以及兩人都喜歡的心理、教育叢書，方便隨時取閱。

送書讓書香處處飄，我覺得很有意義，何況還為自家換得較大的生活空間，也算是一舉兩得！