【親子之間】劉愛玲／密碼爭奪戰

2019-10-18 06:00 聯合報 劉愛玲



圖／錢錢 分享 facebook

三年前，我們母子曾展開一場「遙控器爭奪戰」，自嘲為「虎媽」的我因為薑還是老的辣，險勝一籌。殊不知不甘失敗的孩子暗地裡正策畫另一場密碼爭奪戰，暗潮洶湧向我襲來，渾然不覺的我成了一位被孩子唬弄多時的「唬」媽。

有次半夜尿急，起床發現書房正燈火通明，自以為是的我心中不禁一陣竊喜，以為此次會考失利，孩子終於大徹大悟，想提醒他別只顧著讀書，還是要早點就寢，但當我推開門，母子倆都驚呆了：孩子驚恐的眼神掩藏不住熬夜的疲倦，手忙腳亂地卸下耳機線，擺放在滑鼠與鍵盤上的手不知所措地亂按一通，勞累的電腦當場發出嚴正抗議，當機不玩了。

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犯錯的孩子一陣認錯求饒後恢復一片寧靜，獨留冷氣機力抗溽暑的聲響。我整晚輾轉難眠，百思不得其解。電腦密碼因孩子的破解換過幾次，為慎重起見，此次設置得非常複雜，有時開機連自己都要思考一番，不是趁孩子不在家，就是讓他轉過身去我才解開密碼，難道平凡笨拙的我生出一個有特異功能的孩子？

在威逼利誘之下，孩子終於招供了。原來他將外子的手機開啟錄影功能，藏在一個既隱密又剛好對著鍵盤的地方，想當然耳，只要我開啟電腦，密碼自然被這隻「千里眼」盡收眼底。

有了前車之鑑，為了避免兒子也「覬覦」起我的手機，我將手機密碼改成指紋辨識，畢竟他再厲害也無法把我的手指剁下來吧？卻又在某天發現原先擺放桌上的手機，再次跑到玩得興致盎然的孩子手上。

此次向孩子「討教」破解之法，只見兒子輕描淡寫地說：「這更簡單，有膠帶就行了。」看我一頭霧水，乾脆示範一次給我看：先將膠帶在我手指上黏一下，再將印上指紋的膠帶往手機上一靠就大功告成了！更絕的是，孩子破解我的指紋後，為了一勞永逸，乾脆連他的指紋也加了進去，無論我如何換指紋，他的指紋早占有一席之地。孩子的此番舉動，讓我目瞪口呆，只能甘拜下風。

可是兒子啊，如果你將聰明才智用在學業上，會考成績一定是5A++，高中豈會讓你讀到發配邊疆的偏遠學校，每天交通得花兩小時呢？