鍾喬／和「自己的童年」相逢

總覺得是童年的召喚，讓身體沿著驅車的蜿蜒山路，上上下下滑落在樹叢的圍繞間：天，突而陰雨起來。午後的天空變化多端。先是陽光在水庫集水區的景觀林間，畫下一個美好的圖樣。草坪可以是綠毯的想像，小葉欖仁若是稀疏的窗簾，剛好邀陽光一起前來野餐。然則，通常人們無法在這不穩定的世界，作太多幸福的白日夢。

就是這樣的春天，以瞬間的變幻，讓一個人如我，在天地的時空中穿梭，轉身在恍神間，望見山路曲折處的一株油桐花樹下，是一個看來有些疲憊的走了一段路的孩子，再定睛一看，沒想，竟是童年的自己！人與自己的童年，在時間的轉折點謀面，接下來幾乎化作一個又一個場景，如黑白電影的畫面，在身體裡重新捲動一回。的確，是一卷黑白電影的膠卷，在身體裡捲動！

約莫1960年代初期吧！才6-7歲的我，逢過年初二，搭上燒柴油的火車，從巴洛克式優美建築的台中火車站，登上緩慢拉動車廂的普通號，駛上舊山線的軌道。總是記憶猶新，每逢過一個山洞，父親便費盡雙手氣力，關上上下拉動式的車窗，以免烏煙吹進車廂，染黑了孩子的鼻孔，童年的火車經驗是豐富且充滿探奇的……故鄉三義在火炎山的坡頂，火車進入后里後，上車來的農婦或耕作的男人，開始說起故鄉的客家話，像是一條隱形的分界線：從台中到豐原，車上的語言是福佬話或有些地方腔的「國語」；后里往後一直到苗栗，則是濃濃的鄉音，總覺得像在迎接我們一家子返鄉過年。當然，火車車廂始終會有一幅圖像，掛在車廂盡頭，靠廁所的那扇灰色的立面上：一個戴墨鏡男子的頭像。兩旁標語寫著：小心匪諜／就在你身邊。

這是難忘的畫面：鄉音親切的幾乎同一時刻，仍然有戒嚴的警示，隨時宣告國體反共的權威。這種對比，對一個童年的身心，不可能沒有影響；可以說，一直是無比巨大的暗示。但，通常會被因不知其所以然，感到困惑。例如，為何共匪就戴墨鏡呢？應該就是壞人的意思吧！只能在腦海中，反覆這麼想著！漸漸地，好奇的反而是窗外鐵軌上「戈登」「戈登」而過的風景了。「到了！到了……看窗外……」記得，母親總會刻意嚇小孩般，要我們朝窗外望去！那個景象一直停留在腦海中，從兒時到現今已將近五十多個寒暑。帶著某種逗趣的微笑，彼時方少婦年歲的媽媽，會睜大眼睛故意看火車過橋時，橋下的光景。後來的火車地理常識都會告知讀者，這裡是舊山線火車最高點的魚藤坪鐵橋。現在回憶，孩童的一雙眼睛，從車窗望向少說也有三層樓高的橋下，好似凌身半空中，就差有一鐵皮的車廂，包住自己一顆懸浮般的心，每回都既振奮又害怕幾分。

腦海中的畫面，先是看著空蕩蕩橋下的芒草堆，兀自莫名地半閉起偷窺的眼睛；接下來，便是每回都會對車窗對面，那幾座用磚砌起的斷橋，感到無比的好奇！紅磚因斷裂、傾圮而顯得在空間的切割上，劃開某一種說不上來的慌亂。那是一種時間的慌亂，準確無疑！在某一個突如其來的、災難的瞬間，磚砌的立面所撐起的偉岸，突而面臨既有的破壞。這就是現在作為觀光景點，而不至於太過搶占市場、過度觀光的魚藤坪斷橋，即是官方說法的龍騰斷橋。根據記載：本斷橋毀於1935年的關刀山地震，當時距震央僅僅5公里，三義段的舊山線鐵道幾乎全毀，斷橋也因毀損太嚴重，無法重建，在其旁再重建新橋，也就是熟知的舊山線鐵道。非常值得一提的是：斷橋僅以糯米當黏著劑，經歷了關山刀地震跟921集集地震，橋墩依舊屹立不搖，可說是建築技術上的典範。

沿著魚藤坪往勝興車站方向驅車前行，打算到三義街上，重遊兒時逢年節，與父母親共度炮竹聲的日子。現在是年過元宵後的春天時節，家鄉的一座教堂響起禮拜的唱詩聲；更遠的小山坡，可以隱約聽到幾些鞭炮聲，但那可並不是過年的炮竹聲，而是從兒時至今仍霹靂啪啦作響的墳地鞭炮聲。客家不稱掃墓，稱「掛紙」。那家鄉墳頭上，親人群聚一堂，燒香拜祖，敬緬先人時刻不能少；更多時候，則是談話家常，說說這一年來的家業、事業或學業……客家通常先吃得飽，再談思得深與否。怎麼說？便不須下些判斷的結語了！

然則，我為何而來？來到這裡與童年的自己重逢？我這樣問自己時，腳底下的步子，像是寸寸移回了時間的彼岸。童年時的光景，和此時類似，都不免會在突而陷入光與影的沉寂時，徘徊在一處鋪滿枯葉的荒涼小徑口。在小徑的入口，我遇見了尚且中壯年的父親。瘦瘦的身子，沒有什麼福態的臉頰，總是睜著雙眼，用一種不免讓人覺得很直接而不經修飾的腔調，說著家鄉的種種雜事。

這一天，他在走到斷橋下時，突而開始和與他同行的一位家鄉的親族，竊竊私語起來。而後，望著童稚的我，一張不知為何的表情。他的臉色顯得有些和先前不同，稍顯滯重而久久未語。我的耳際似乎仍漂浮著剛剛他同親族的一句客語：「就跑路人啊……」然後，便是漫長的沉默，在枯葉鋪滿的小徑，留下似乎沉重的踩碎落葉的腳步聲……直到我們終而抵臨竹叢圍繞裡的大院，那是親族的一幢客家伙房，院裡擺了幾張準備上菜的團圓桌。這時，廚房裡有吆喝的聲響，談話的聲響，熱絡的氛圍。幾位嬸嬸端著手上的滷豬腳、客家小炒、薑絲大腸……上了桌，等待客人陸續進到大院來，坐下來，互道恭喜。一陣鞭炮響在院牆外，又是一個難忘的童年回憶，在過年的這一天。

「跑路人」，對呀！誰是「跑路人」？什麼是「走路人」？

多年以後，在爬梳1950年代地下黨人的事蹟時，父親在我童年的耳際彷然飄逝又停留的「跑路人」三個字，似乎循著山路的腳蹤，又回到我的身體裡。我因此重又有機會閱讀簡國賢的事蹟。最早，劇作家的蹤跡，悄然踏進桃園十三分山區革命基地，後因蔡孝乾投降，地下組織瓦解，簡國賢一夥人轉往苗栗三義鯉魚潭酸柑湖一帶流亡，山路蜿蜒曲折、地形隱蔽、利於躲藏。隨著流動的燒炭工人，在山區流亡。在魚藤坪，不知是現在魚藤斷橋的何方，或許是我童年曾經路過卻不曾發現的某個草叢間，有地下黨人的基地，在蔓草橫生的工寮、樹林、草叢以及炭窯間，以游擊樣態出現，並將祕密文件密藏於附近墳堆的骨灰甕裡；再往深山裡行去，據出土的機密檔案顯示：會發現幾些仍留有洞口的小山洞，躲進洞裡，赫見一丘像是燭台的小土堆，或許曾是劇作家和他的革命夥伴，在此停留並夜讀的某處據點。那些革命書籍的字句，如何在他胸臆間波動或者激盪，只能從留下來的文章或詩句中，猜測些許……那時，他就曾看著山下的燈火，留下一行詩句，成為漫長壓殺時空中，一則無聲的吶喊：

「北風啊！你盡情地吹吧！地下人憤怒地看著繁華的街燈！」

這無聲的吶喊，似乎曾經停留在我與父親走過的枯葉沙沙的小徑中；而後，一直徘徊於我回想童年的時間長廊間，不曾消失……

不曾消失……只是漸漸被遺忘！