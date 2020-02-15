【書評‧小說】黃崇凱／受困的普羅米修斯

推薦書：高翊峰《2069》（新經典文化出版）

眼尖的讀者大概在閱讀高翊峰新作《2069》時，辨識出幾個熟悉的名字：達利、球藻、高胖、蒼蠅、老管家等。這些都曾出現在他八年前的長篇小說《幻艙》。有別於前作高壓、密閉的地下室近身肉搏敘事，小說家徵調了一樣的名字，在新作灌注的卻是截然不同的角色性格和命運。這次他帶來的是滿溢賽博龐克（Cyberpunk）氣味的科幻寓言。

說到寓言，總有寓意在言外，某些潛藏在表面敘事夾層的其他意涵，像地下水一般靜靜深流。讀者自然可以從書名的年分、名為悠托比亞的島嶼、斷開島嶼的毀滅地震之類的設定，程度不一連結到當下的台灣處境。小說一反作者此前兩本長篇小說的曖昧敘事線，清晰述說一則死亡與覺醒的故事：在四國共同託管的曼迪德特區，出現了一個非自然死亡的住民。負責該轄區的巡護員達利，開始追查緣由，過程中捲入祕密組織的行動，步步逼近、探究事件掩藏的真相。看似簡單的梗概描述，卻可能讓讀者讀來頗感壓抑且困頓，甚至在閱讀中不時感到時間的凝滯、黏稠。這或許正是作者想達致的效果。如果菲利普．狄克要問「仿生人會夢見電子羊嗎？」，高翊峰嘗試做的就是層層剝解仿生人如何思考、言語和行動。小說的敘述口氣始終調控在濃密的機械感，沒有一個角色發出具備個性的差異聲腔，讓讀者難以投射自我、認同角色，幾乎要淹沒在疏離、淡漠的異托邦時空，同時彷若體驗了仿生人的迴路系統。

人類善於編織意義之網，也受到種種規訓，就連讀小說也可能是一種規訓。小說賦予人們觀看世界的不同視角。身處在此時此地的我們，透過這本小說遠望架空的五十年後，得到的是一幅「全控社會」的可怖景觀。在那裡，人類被嚴控在「零誕生」，只有仿生人接二連三「被誕生」。託管特區全體住民在年限中不斷老化，但所有身體器官、肢體皆可變造更替，無盡養生，難以求死。出入區域皆有管制，日常起居均有名為巡護的監控。與此對應的，則是巡護員電子腦內建所謂教育設定的迴路系統，所有思維、舉止全都被限制在固定模式中。簡單說，這是個受困的時空，從實體到虛擬，全都設置了人造的規訓之牆。對照小說，這類全控科技趨勢正在熱切發展，距離我們並不那麼遠。

驅動小說的引擎，無疑是仿生人達利莫名說了第一個謊，從而在謊言的誕生之中，找到規訓破口，學習繞開原廠設定的迴路，逐步掌握自我意識。這本身就是一個隱喻。正是藉由說謊，學會虛構，習得預測，從而能夠猜想未來。但這還不夠。小說家引導他的仿生人一步步踏上死生之辯的艱難旅程，結合推測與實踐，終於證成自我意識的完足。我不免想到，作者其實重寫了古老的神話故事：盜火給人類的普羅米修斯，被眾神懸吊在山崖，日日遭到鷹隼啄食肝臟，周而復始。人類以火開啟一連串除魅歷程，最終成為自己的神。然而，也別忘記，作者一向推崇的卡夫卡曾設想普羅米修斯的四種說法，最後一種說：「大家厭倦了這沒有意義的事。眾神厭倦了，鷹隼厭倦了，傷口疲倦地癒合了。留下的是那無從解釋的山崖。這個傳說試圖對無從解釋的現象做出解釋。由於它是從真實的基礎上產生的，最後必定也是無從解釋的。」