【文學台灣：宜蘭篇2】吳敏顯／尋夢鄉野

1

上了年紀，記性大多不好。能夠想到也記得清楚的，諸多是童年往事，外加一些成長過程。耶，這大概就是人類企圖返老還童的徵兆吧！

半個世紀前，辦妥婚宴離開壯圍鄉下，定居宜蘭市區東郊延平里。除了門牌算市區，依舊屬鄉野地帶。十來坪磚牆平頂房子，由幾個當泥水師傅的表哥，打路邊菜園砌築起來。推開大門，那條地面鋪了瓷磚，攤開草蓆即可乘涼睡午覺的走道，直直通往後門外的田野及半邊天空。

六年後，和家中領導為了任教方便，三個孩子必須上托兒所，只好把家搬到市區南郊民族里一棟兩層樓。這房子有個小小庭院，我將庭院交給一棵比孩子們高不了多少的桂花樹。

這棵小樹秋冬開花，從鄉下被帶往延平里路旁那些年，委屈地站客廳窗口，常被路面揚起的灰塵撲得滿頭滿臉，像個小小蒙面盜，隔著車來車往的大路，跟對面野地裡搖頭晃腦的甘蔗玩捉迷藏。這回搬了新家，被關進矮牆庭院裡，每天只能與三個小頑童比賽身高。

這裡距離老城區確實近許多，兩百多公尺長的柏油路，路頭要斜穿過一條僅容三輪車通行的小巷弄，路尾到我鄰居門口即緊急煞車。再往前便是一畦畦稻田和菜園。想開車走這一小段民族路，必須由兩條垂直方向的道路拐繞。使我們沿途幾戶人家，彷彿住在避世隱居的小小桃源。

我在二樓小陽台擺張藤椅看閒書，可以瞧見三個小把戲放學後跑進路尾那一大片田野玩泥巴。畢竟是鄉下孩子，對分布著蓄積人畜糞尿水肥坑的遊戲場，並不嫌髒臭。還當它是教室，經常有白鷺鷥、烏鶖加入他們遊戲或上課的行列。

後來路打通了，單單來來往往的機車就逼迫我離開陽台，驅趕孩子躲回自己房間。十年過去，他們需要更大空間，於是不得不搬往更郊外的金六結，貸款買一棟較多房間的兩層樓房。

曾經暗自高興好些年，認為自己僅付了興建住宅款項，廠商竟然慷慨附贈周遭的稻田、菜園、水圳、竹圍人家、學校，以及好大個天空與越來越近的遠山。

住進巷弄仍不忘擠在小庭院裡持續作鄉野之夢。 圖／吳敏顯提供

2

記得剛簽下建屋合約時，由市區往金六結這條復興路尚未打通，比無尾路強一點是已用砂石填出雛形，汽車硬要通過，得模仿學步娃娃，邊走邊搖頭扭屁股地展現舞姿。

等路鋪好，三條巷子住滿四十幾戶人家，構成小小聚落。大路兩旁除了這個聚落，仍間雜著稻田、菜園、溝渠和竹圍，任憑陽光雨水和小鳥清風四處撒野。

不管白天黑夜，都有公雞、小狗，鵪鶉、黃鸝、野鴿子，及其他不知名的鳥禽鳴叫歌唱。每天外出工作回來，總以為回到兒少時居住的鄉野。

可惜三十多年下來，周邊田野不見了，竹圍瓦厝不見了，溝渠水塘不見了……全教密密麻麻的樓房巷弄併吞瓜分。甚至連天空都少掉五分之三。唉，天空小了，哪來地方收容好壞心情呢？

一年前，我房子左前方，直線距離百來公尺處，原先一座竹圍瓦厝地基上突然聳立十四層高的大樓，每天清早還把腦袋陰影探進我二樓陽台，晚上則舉起手掌擋住初升的月光。自認為是住著嫦娥與玉兔的廣寒宮。

我住家右後方，隔著兩排房舍和一條道路，最近赫然出現已經興建到十六樓，且持續綑綁鋼筋，持續灌漿的龐然大物。

巷內鄰居自嘲，遇有颱風來襲，它們會幫忙擋風呀！

看來，聚落周遭已經跟舊城區面貌酷似，似乎成了連體嬰，任誰也找不出它們分割的界線。

田野不斷消失，地景不斷改變。回顧以往，原本很神氣地自封是開疆拓土的元老，如今垂垂老矣，已逐漸丟失了先前掌控的版圖。

過去看到和眼前所見，仿如舞台上表演著變臉戲碼，瞬間即更換完全不一樣的面貌，記性再好也無可奈何呀！

古公廟是吳敏顯讀小一的教室，兩年前被拆掉了。 圖／吳敏顯提供

3

所幸自己從嬰幼兒時期至高中畢業前，能夠安穩地住在壯圍鄉下，那個到處路小天空大的曠野，讓我心胸永遠有空位去框住自己喜愛的地景。

我出生壯圍鄉土圍村，後來與美間村合併後改名美城村。三歲時，全家坐著牛車往南搬，跨過宜蘭河定居鄉公所前面。兒少歲月及當兵前的青春期，全都在那兒度過，也就等同一輩子依託的家鄉。

至於土圍村的老竹圍大瓦厝，早拆掉了；三歲到進小學期間住的雜貨店倉庫，拆掉了；小學一年級上課的古公廟，拆掉了；少年到高中畢業所住的檜木板房子，拆掉了。

這些房舍，卻是幾十年來睡不著覺或午夜夢迴的去處，不管它多老舊多殘破。連同那些老鄰居，全屬一輩子忘不了的人物。

當過村長的「黑頭仔」，在村頭開著碾米廠，後來由他第二個兒子「紅毛順仔」接手。鄉公所前開雜貨店的老闆，則是黑頭仔的長子「紅毛乾仔」，曾經出租雜貨店緊鄰的庫房，供我們全家住了幾年，直到父親買下同一排的檜木板牆房子。

一位被全村叫他黑頭仔的長者，竟然生下兩個紅毛仔，一直是我們小時候解不開的謎。後來長大讀過幾年書，約略懂得隔代遺傳，才想起大家都沒看過兩個紅毛仔的阿公阿嬤阿祖阿太。

村裡還有幾個名人。包括專門幫人埋葬死嬰和夭折幼童的天送仔；懂得在溪河裡布竹笱抓鮘魚的黑番；撐著駁仔船載甘蔗的石順伯。另外，小孩子必須保持距離的，則是手持銅搖鐘，胸前掛隻牛角，頭戴紅色船形帽的紅頭司公，他專門在水溝涵洞口驅鬼逐妖，幫人收回被驚嚇走失的魂魄。

成群頑童中，喜歡當頭領的是個講話有點結巴，而被大家喊他大舌仔的少年。他家原先是市區有錢人家，搬來鄉下衣著照樣顯眼，講起話來嗓門特別大，只是每每重複又重複。

鄰近竹圍有個農夫，某天看到縣太爺神氣地坐著黑頭車下鄉巡視，心裡很不服氣。立刻把圈養的鴨群放出來，手上拎著半水桶泥鰍和小魚，朝曬榖場繞圈子，嘴裡「巴巴巴巴」叨念個不停，整群鴨子緊跟著他拐過來彎過去的兜圈子。

他鄭重地向圍觀的大人小孩宣布，他也是縣長。果然，直到他變成白髮蒼蒼反應有點遲鈍的老人，包括鄉長、警察、雜貨店老闆、學校老師、剃頭師傅……照舊喊他縣長。

而每天踩著腳踏車經過鄉公所門口，往宜蘭街殺豬賣肉的「大棵亮仔」，應該是全鄉首屈一指的大胖子。一九六○年代之前，鄉下人營養不良，根本找不到肥胖的人，大棵亮仔卻胖到手腳鼓出一球又一球肉坨坨，更不用說其他部位。全村人看到他，都要為他那輛越來越顯單薄瘦弱的腳踏車叫屈，擔心某一瞬間被大棵亮仔壓垮。

4

村莊裡最精巧漂亮的房子，是一座新蓋的教堂。早先幾年，有傳教士跟賣雜細攤販一樣，胸前掛著手風琴騎腳踏車從宜蘭街下來。在岔路口教孩子們唱：「來信耶穌，來信耶穌，你若信耶穌，你就快樂，大家攏來信耶穌！」每回唱得最大聲的，可以領取一張上頭寫著彎彎曲曲字跡的耶誕卡片，去討好女生。

教堂蓋好之後，彈手風琴的阿督仔不再從街上下來。住教堂的傳教士，跟我們同樣膚色，講同樣話語，他沒掛手風琴，也不要我們唱歌，經常將自己和教堂一起關在庭院裡。

我們上學放學的路隊經過，會自動解散幾分鐘，各自攀住玫瑰花圃的圍牆欄杆，透過空隙往裡瞧這座令人覺得神祕的房舍和傳教士。

小腦袋瓜裡，總忘不掉老一輩嘴角那句話：「吃教死沒人哭」，「小心，那個假督鼻仔會把小孩子騙去美國做苦工」。因此，對這棟有圍牆和花圃區隔的漂亮房子，多少懷著幾分恐懼。除非整支路隊經過，幾個人彼此壯膽，才敢在玫瑰盛開時節朝牆內多瞥兩眼。

另外一種考驗，發生在放學時刻。路隊拐出校門，經過一家理髮店一家小小雜貨店及一座竹圍之後，在竹圍另一側交界處，隆起一座頗具規模的墳墓，它面向公路盯著我們，好在路隊人多。可難免還有男生戲弄女生，高年級欺侮低年級，故意踢動路側的細碎石子，謊稱墳墓裡蹦出鬼魂朝大家丟石頭。

好像只有同班玩伴，心底比較踏實自在些。究其緣由，是我們入學那年學校教室不足，全班借村裡古公廟上課。古公三王每天隨我們讀1234，讀ㄅㄆㄇㄈ，大家則和古公三王一塊兒呼吸炷香氣息。

與王公相處兩個學期，讀書遊戲全在那極其有限的空間，玩躲貓貓、踢毽子、射橡皮筋、甩尪仔標，王公隨時緊盯在我們身旁加油打氣。正如我們每個人怕老師那樣，相信所有妖魔鬼怪都怕守護在我們身邊的神明。

5

鄉公所和住家門前那條公路，頂像繫住平原的腰帶。

朝西通往山邊方向，可以路過宜蘭街。那個只要有錢便能夠買下很多物品的熱鬧市街，不管吃的喝的穿的用的全找得到。

反個方向調頭朝東去，差不多走相同距離，大海會及時攔住所有人車。那片藍汪汪波濤，正是地理課本說的太平洋，學校牆壁上地圖中必須塗掉大半桶藍色油漆的地方。

沿途居民一年到頭忙著插秧種菜栽瓜果，也忙著下海抓魚蝦。一旦洗淨手腳泥垢，求神拜佛只求日子過得安穩。不管販售魚蝦果蔬，從市街買回物品，甚至把棺材抬到海邊沙崙墳地埋葬，通常不是往東就是往西走那麼一趟。

鄉野人的夢境和實景，很多時候跟野台戲劇情一樣，午場晚場很難做區隔，更難割捨。

有時候，必須與外地朋友連絡，若單單報稱「我是吳某某」，對方往往要隨著複誦之後才恍然大悟；如果我報出名號是「宜蘭吳某某」，回應狀況則大不同。

當一輩子宜蘭人，最值得安慰是，很多時刻能夠自以為是。窩居在家，自以為是古書冊裡的隱士；踏出門檻走下台階，自以為是擁有整個平原的帝王。

頭頂的天空，眼前的稻穗蔬果，前呼後擁，統統朝著你歡呼。