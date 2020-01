【2020數感盃 青少年數學寫作競賽 示範作】林達陽／愛與孤獨的證明

“If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound? ”-George Berkeley

確實有過這樣的困惑

如果一隻蝙蝠,或海豚

被關入一只吸音良好的房間

牠覺得自由嗎?

或者牠會察覺世界不能理解

而感到敬畏

確實也曾走入荒山峽谷

谷裡的你看見了高,還是深的感覺?

在不愛的人面前你看見消逝的刻度

還是花在凋謝

天空底下你會怎樣描述熱?

山屋裡失眠的你如何祛除冷與幻覺?

打開燈,光從什麼角度照射讓你聯想太陽

影子落在身後,你在意它縮短又拉長或者

有沒有某一瞬間

你能感知它的重量?

孤單的時候偶爾

我以為自己置身曠野

能夠恨了嗎?

如果拉滿一張弓,你能不能想像一箭之遙是怎樣的地方

或許是一片垂直斷崖

崖底的樹林有纏繞小徑

樹林裡落滿了葉子,我沒有去數

認為樹林是茂密或蕭條、樹葉增加與減少

仍有一部分取決於──

上次,我是與誰走進這片林地

那時世界仍有春日的茂密──

(當我輸入「茂密」,電腦根據數據判斷

顯示這裡要寫:貓咪

換毛的季節裡我們曾為同一隻貓過敏

打著噴嚏,紅了眼睛

但顯然貓並不清楚這之間發生了什麼事情)

貓咪後來不見了,那我呢?

穿過樹林五十步,湖邊有一小屋

以前我們總說這五十步是有意義的

來回五十便是一百

兩個五十也是一百

五十步笑一百步

「來此寧靜生活的他

嘲笑終究要回到樹林以外世界的我們」

我彷彿仍能聽見妳這樣說,像轉述別人的故事

貝殼一般的牙齒輕輕咬合

在風的潮汐裡發出微弱的聲波

微弱是相對而言

「微弱」是比妳的唇比我的喉結更平的一條弧線

我坐下來,空無一人的深山裡

試圖說話但覺得徒勞

沒有人知道,那時我們發明那麼多的符號與定義

那麼努力記錄的蛛絲馬跡

也不過想證明

在蜘蛛幾何複雜的織網與馬匹奔跑來回的軌跡之前

世界簡簡單單

曾有人走過大山大海

在此歸納經驗與想像,砍樹造屋

私密而熱切地動用全部勇氣

嘗試要在群星與眾神的注視下找尋一種

關於愛的定律

