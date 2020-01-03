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【2020數感盃 青少年數學寫作競賽 示範作】林達陽／愛與孤獨的證明

2020-01-03 00:14聯合報 林達陽

“If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound? ”-George Berkeley


確實有過這樣的困惑

如果一隻蝙蝠，或海豚

被關入一只吸音良好的房間

牠覺得自由嗎？

或者牠會察覺世界不能理解

而感到敬畏


確實也曾走入荒山峽谷

谷裡的你看見了高，還是深的感覺？

在不愛的人面前你看見消逝的刻度

還是花在凋謝

天空底下你會怎樣描述熱？

山屋裡失眠的你如何祛除冷與幻覺？

打開燈，光從什麼角度照射讓你聯想太陽

影子落在身後，你在意它縮短又拉長或者

有沒有某一瞬間

你能感知它的重量？


孤單的時候偶爾

我以為自己置身曠野

能夠恨了嗎？

如果拉滿一張弓，你能不能想像一箭之遙是怎樣的地方

或許是一片垂直斷崖

崖底的樹林有纏繞小徑

樹林裡落滿了葉子，我沒有去數

認為樹林是茂密或蕭條、樹葉增加與減少

仍有一部分取決於──

上次，我是與誰走進這片林地


那時世界仍有春日的茂密──

（當我輸入「茂密」，電腦根據數據判斷

顯示這裡要寫：貓咪

換毛的季節裡我們曾為同一隻貓過敏

打著噴嚏，紅了眼睛

但顯然貓並不清楚這之間發生了什麼事情）


貓咪後來不見了，那我呢？

穿過樹林五十步，湖邊有一小屋

以前我們總說這五十步是有意義的

來回五十便是一百

兩個五十也是一百

五十步笑一百步

「來此寧靜生活的他

嘲笑終究要回到樹林以外世界的我們」


我彷彿仍能聽見妳這樣說，像轉述別人的故事

貝殼一般的牙齒輕輕咬合

在風的潮汐裡發出微弱的聲波

微弱是相對而言

「微弱」是比妳的唇比我的喉結更平的一條弧線

我坐下來，空無一人的深山裡

試圖說話但覺得徒勞

沒有人知道，那時我們發明那麼多的符號與定義

那麼努力記錄的蛛絲馬跡

也不過想證明

在蜘蛛幾何複雜的織網與馬匹奔跑來回的軌跡之前

世界簡簡單單

曾有人走過大山大海

在此歸納經驗與想像，砍樹造屋

私密而熱切地動用全部勇氣

嘗試要在群星與眾神的注視下找尋一種

關於愛的定律


【2020數感盃 青少年數學寫作競賽】倒數兩周！

為推廣學生跨域學習並掌握數學知識與文字能力，數感盃競賽開放國高中職生投稿新詩、專題報導與短篇小說，總獎金高達54萬，暑假（適逢2020東京奧運）還能到日本東京數學參訪喔！

報名投稿至1月21日(二)23:59

競賽官網：https://pse.is/KWUSL

指導單位：中華民國科技部

主辦單位：國立臺灣師範大學

電機工程學系

承辦單位：數感實驗室

貓咪蝙蝠失眠牙齒海豚
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