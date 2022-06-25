udn好書日 每月25-26日，閱享優惠時光
夏天是浮躁與暴烈的季節，許多心緒為外界所擾，難尋心安。幸好，讀書總能讓人沉靜，重新向內尋求安頓。夏日炎炎，不如就躲到書中尋一處清涼所在吧！聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」為回饋讀者，推出「udn好書日」，6/25(六)~6/26(日)，電子書、雜誌結帳再打82折，邀您一起來讀書。
「udn讀書吧」在此為您推薦幾本新書。第一本是《半導體投資大戰：為什麼美、中、台、韓都錢進半導體？了解全球半導體商機的第一本書》，作者金榮雨為SK證券研究中心高級研究員，被譽為「韓國最可靠的分析師」。台灣電子業在國際最受矚目、占最大市值、投資者最多，是產業最重要的一環。本書由目前最熱門的中美兩強半導體競爭態勢說起，畫出半導體產業的全覽圖及未來可能的趨勢走向，對於業內人士而言，有翔實的資訊整理，對財經主題讀者而言，可了解產業大方向，對投資人而言，可作為投資標的的提點。一本書，讓你全盤掌握半導體商機！
第二本《數據的假象：數據識讀是深度偽造時代最重要的思辨素養，聰明決策不被操弄》，我們每一日都會接觸到滿滿的數據，但有圖不一定有真相，數字不一定會說話。統計、圖表、懶人包，常是理性裝扮的鬼扯，點贊、分享、演算法，助長了類事實瘋傳成禍。在深度偽造時代，如何偵測科學鬼扯？又該如何識破數據資料不合邏輯的破綻？本書兩位作者在華盛頓大學開設同名課程，受到極高的討論和迴響。他們以生動幽默的方式，帶你檢視我們的生活多麼容易受到各類數據假象的影響。只要善用本書的思考方式，人人都能拆穿假象。
第三本介紹的是《我對抗跟蹤狂的七百天戰爭》本書作者內澤旬子於網路上認識Ａ男，她在兩人交往八個月後提出分手，原本以為這段關係會就此結束，不料對方卻搖身一變，成為糾纏不休的跟蹤狂！這是一本可能發生在任何人身上的騷擾犯罪實錄！訊息轟炸、發文攻擊、威脅公開私密照片，不分男女，在社群媒體時代都可能面臨這些危機，該如何自救？又該如何尋求幫助？台灣跟騷法上路後，每一個人都該閱讀的書。
最後一本介紹的是台灣新銳小說家陳又津的作品《我有結婚病》，本書由九篇鮮活且極具畫面的人物故事集結而成，紀錄身處不同角色裡的現代女子群像：想要結婚的三十世代女子、渴望掙脫「母親」標籤的人妻、為丈夫兒子模糊了自己的家庭主婦、只要小孩不要婚姻的文藝女青年、為愛孤注一擲的離家少女等。感覺荒誕離奇，卻讓人有所共鳴。閱讀過程中，像是觀看朋友、或我們自己本人的故事。
炎炎夏日，讓我們一同去書卷中，尋找一份閒適與安寧！立即到udn讀書吧挑一本電子書：https://udnreading.pse.is/49ml34
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