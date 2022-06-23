報稅季荷包縮水 想省錢就來讀創故事

你報稅了嗎？隨著新冠肺炎本土疫情持續延燒，今年的報稅季延長至本月底(6/30)，政府也提供了「多元」繳費管道，僅需動動手指、短短幾分鐘就能輕鬆完成報稅。但話說回來，在這個荷包失血的月份，辛苦賺來的錢更需要花在刀口上，尤其國內疫情仍未趨緩，雖然大家渴望出遊或聚會，但仍會選擇減少群眾與外出，是以待在家中的時間相對增加，除了宅在家追劇、玩遊戲外，還有什麼方法是既能打發時間，又能不花一毛錢呢？

聯合線上旗下的原創小說平台「讀創故事」，提供海量內容並集結多元題材，更有多部備受矚目跨足於出版、有聲、影視改編的原著小說，如已由聯合文學出版的《歡迎光臨忘憂早餐店》、《愛我》、《擱淺的Blue Whale》、《少女皮膚之島》；影視開發中的《香菇嫁給我之後》、《判決人生》、《寄偶鎮--給放不下的往生者》、《同年》、《不要笑話我》等作品。不論你是喜愛玄幻懸疑的解謎和靈異一族，或是著迷於戀愛的酸甜苦辣的言情小說控，都可在「讀創故事」中挑部作品，讓自己沈浸在劇情中一整天！

另外即日起至6/30前，想省荷包的朋友們千萬別錯過，讀創故事集結「免費看」專區，讓您不需花一毛錢，即可暢讀所有小說，以及「賺點數」專區，凡收藏指定精選小說，閱讀點數輕鬆入袋，收藏愈多還可賺愈多！

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