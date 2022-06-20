國資圖與中信銀行首次棒籃強強聯手　2022閱讀全壘打贈萬張球票挺閱讀

愛運動、挺閱讀，「2022閱讀全壘打－夢想象前行」（以下簡稱：閱讀全壘打）活動開跑！國立公共資訊圖書館（簡稱：國資圖）連續七年攜手中國信託商業銀行（簡稱：中信銀行）舉辦「閱讀全壘打」活動，今（2022）年首度串聯棒籃推廣「閱讀x運動」，由中信兄弟棒球隊（簡稱：中信兄弟）明星一壘手許基宏與新北中信特攻籃球隊（簡稱：中信特攻）最夯人氣球星魏嘉豪共同代言。首波活動由棒球先發，自今年6月28日起至8月7日止，民眾借閱書籍即能兌換中信兄弟主場球票；10月起籃球接力助攻，民眾完成任務即獲贈中信特攻主場門票，預計活動將送出逾14,000張球票。

「閱讀全壘打」今（20）日舉辦記者會，教育部常務次長林騰蛟、國資圖館長劉仲成、臺中市文化局局長陳佳君、運動局局長李昱叡、中國信託金融控股公司暨中國信託銀行行政長高人傑、中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂」）董事長陳國恩及活動代言人魏嘉豪共同出席。今年活動主題為「人生教練學」，強調每個人心中都有一個教練，引領自己步上人生正軌、擁有信念。中信育樂董事長陳國恩表示，社會安全對國家十分重要，藉由運動與下一代溝通且打造正確的人生觀有其必要性，「閱讀全壘打」讓籃球、棒球不只是運動，更能發揮社會影響力，帶給臺灣更多正能量。根據國外經驗，讓孩子對運動、閱讀等活動產生興趣，是遠離毒品誘惑最好的方法，所以中國信託投注資源支持體育產業，將運動做為公益引擎，「閱讀全壘打」更串連閱讀、運動、反毒，鼓勵民眾與閱讀、運動零距離。

教育部林騰蛟次長為活動開場致詞時，以偉大城市奠基於文化深度與圖書館為由，相當看好本次跨界推廣活動。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

國資圖館長劉仲成致詞時以暢銷書《原子習慣》書中「微小的改變可以帶來巨大複利」不只為活動揭開序幕，更期許活動後續越來越多人加入響應。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

臺中市運動局李局長致詞時，不只希望看見「運動」加乘「閱讀」激盪出不同的火花，更期許民眾一起關注運動賽事的同時，也能看見運動空間加入閱讀角的無限可能性。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

「閱讀全壘打」推動迄今，足跡遍布全臺17縣市、119所圖書館，逾91萬人次參與，連結一靜一動的閱讀及棒球，文武結盟的模式獲得國際認證，經導入「社會投資報酬率」（Social Return on Investment, SROI），每投入1元可創造8.99元社會價值，原本沒有閱讀習慣的家庭，因為參加活動而走進圖書館；也有父子因「閱讀全壘打」開始討論起棒球知識，增進親子互動與感情。教育部常務次長林騰蛟特別感謝中信銀行與國資圖聯手「閱讀全壘打」活動深耕公益，透過球星推廣，讓運動、閱讀成為時下年輕人最潮的活動。而活動獲得SROI的國際認證，也呼應了聯合國針對人類面臨共同的挑戰，所致力推展的17 項永續發展目標；國資圖館長劉仲成指出「閱讀即生活」，活動結合「閱讀x棒球」，即是要傳達身心均衡發展的重要，透過跨領域的結合，給予民眾多元的體會、探索與樂趣，使之身心靈獲得提升，邀請國人透過活動，以閱讀結合棒球鍛鍊自我軟實力；代言人許基宏及魏嘉豪都強調參與「閱讀全壘打」推廣閱讀和運動，讓他們先發和助攻任務格外充滿意義。

「2022閱讀全壘打－夢想象前行」今年共5縣市、30所圖書館串連響應，首波活動自今年6月28日起至8月7日止，民眾至參與活動的圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，即可兌換中信兄弟平日主場內野門票1張；10月起由中信特攻接棒助攻。另有「人生教練學」主題書展於全國圖書館展出，結合博客來、金石堂、讀冊生活、udn讀書吧電子書、樂天Kobo電子書、HyRead電子書、i聽聽有聲書、鏡好聽有聲書等平臺一同響應，從「韌性教練學」、「理財教練學」、「居家教練學」、「關係教練學」等面向，透過好書提供全方面的教練學，邀請民眾用閱讀開啟未來，一切學習的基礎都自閱讀開始。

為嘉惠學子，活動今年第四度攜手青春博客來舉辦「閱讀全壘打─校園閱讀徵文獎勵」，號召全臺國、高中學生投稿讀後心得，得獎者有機會至臺中洲際棒球場觀賽。代言球星魏嘉豪也會前進圖書館參與親子理財講座，與理財專家對談理財觀念。更多「2022閱讀全壘打－夢想象前行」活動內容請洽官網或臉書粉絲專頁查詢。