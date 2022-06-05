有圖、聲、字、動 突破跨領域之作《世界之樹》
法國在今年是第四次承接台北書展主題館的國家，以「我閱讀，故我在」的精神標語來貫穿這次活動。
今日(5)在國際活動區，也找來賽西兒帕盧辛斯基進行「跨域互動的世界之樹：新傳播型態的誕生」。塞西兒．帕盧辛斯基是孔雀羽有聲書協會會長，也是在法國主要推動有聲之書的重要人物。在現場介紹了這本介紹兩公尺高且全球僅此一本的繪本《世界之樹》，結合圖畫、詩、音樂、動畫、App互動。
「世界之樹」專案是希望藉由跨媒體的創作，以社會議題的概念為出發點。塞西兒．帕盧辛斯認為世界上有跨領域的藝術家，跳脫書本的思維，將平面的書本以更多元化更創新的方式來呈現，因此在這個作品也找了有名的配音員來配音。
世界之樹蒐集了各世界的樹木的特色依照現實來創作這個作品，而更有趣的APP互動，能讓小孩用智慧型手機拍攝之後，就能呈現出動畫，這樣沉浸式的藝術，希望能讓所有人在全世界新冠疫情之下，也有走出戶外、走出世界的感受。
塞西兒．帕盧辛斯對社會議題、環保的概念相當重視，她藉由這樣的使命感帶領團隊完成《世界之樹》，也說到這並不是她一個人的成就，而是所有團隊的功勞。
最後也提到，這次的確非常不容易來到台灣，也希望能夠去造訪台灣的森林，有機會收入在之後的創作當中。
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
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