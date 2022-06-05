有圖、聲、字、動 突破跨領域之作《世界之樹》

《世界之樹》是來自法國，書長兩公尺高，且全球僅此一本的繪本。（圖／台北國際書展 提供）

法國在今年是第四次承接台北書展主題館的國家，以「我閱讀，故我在」的精神標語來貫穿這次活動。

今日(5)在國際活動區，也找來賽西兒帕盧辛斯基進行「跨域互動的世界之樹：新傳播型態的誕生」。塞西兒．帕盧辛斯基是孔雀羽有聲書協會會長，也是在法國主要推動有聲之書的重要人物。在現場介紹了這本介紹兩公尺高且全球僅此一本的繪本《世界之樹》，結合圖畫、詩、音樂、動畫、App互動。

「世界之樹」專案是希望藉由跨媒體的創作，以社會議題的概念為出發點。塞西兒．帕盧辛斯認為世界上有跨領域的藝術家，跳脫書本的思維，將平面的書本以更多元化更創新的方式來呈現，因此在這個作品也找了有名的配音員來配音。

世界之樹蒐集了各世界的樹木的特色依照現實來創作這個作品，而更有趣的APP互動，能讓小孩用智慧型手機拍攝之後，就能呈現出動畫，這樣沉浸式的藝術，希望能讓所有人在全世界新冠疫情之下，也有走出戶外、走出世界的感受。

塞西兒．帕盧辛斯對社會議題、環保的概念相當重視，她藉由這樣的使命感帶領團隊完成《世界之樹》，也說到這並不是她一個人的成就，而是所有團隊的功勞。

最後也提到，這次的確非常不容易來到台灣，也希望能夠去造訪台灣的森林，有機會收入在之後的創作當中。

（圖／台北國際書展 提供）