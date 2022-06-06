白先勇談《孽子舞台劇2020全紀錄》帶來的感動與驚豔

昨（5）日台北國際書展的壓軸演講，由白先勇老師談書籍《孽子舞台劇2020全紀錄》的創作歷程，以及在《孽子》舞台劇的製作中，劇本遇見的種種挑戰，以及挑戰過後，所帶來的感動與驚豔。

白先勇向台下民眾說，年紀大的自己加上曾在美國生活的經驗，看過的舞台劇、電影、戲劇看過太多；但2014、2015年的《孽子》舞台劇，卻十分奇怪，在初入劇場、看見全戲正式演出後，全身上下彷彿有股電流，去電動、感染大家，勾動人心。然而他發現，儘管《孽子》表面在描述同志故事，但他的內涵，便是跨越性別，討論人的處境，談人心。

（圖／台北國際書展 提供）

來到2020年，轉換表演形式的《孽子》舞台劇，卻帶來同樣、甚至更深遠的感動。對白先勇而言，文學最大功用便是情感教育；我們都想過上理想生活，但大部分人卻總事與願違。文學正是向讀者描繪，人在使自己完美的過程中，對理想、對愛情、為成功的掙扎。

《孽子》描述這群因同志戀愛，而被趕出家庭、學校、社會的年輕人，尋找救贖的歷程；當中提及的父子、母子、朋友、愛人等等人的關係，正是一種天倫之歌，不同觀眾都可以各取所需，從中獲得不同感動。這也正是《孽子》舞台劇成功的原因。

因應故事情節複雜的情感糾葛，《孽子舞台劇2020全紀錄》提到，劇中將大量對話改以舞蹈方式呈現，避免觀眾在三小時沈悶的情節中失神；並且在籌備一年的過程中，將40000張照片精選出182張收錄書中，加上學者、專家、學生來自各界的聲音，都讓《孽子舞台劇2020全紀錄》成為白先勇讀者非看不可的集大成之作。

（圖／台北國際書展 提供）