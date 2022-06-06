《來自清水的孩子》闖進國際市場 游珮芸倉本知明暢談幕後趣事
曾榮獲台北國際書展大獎兒童及青少年首獎作品《來自清水的孩子》，日前成功售出日文版權，能將好作品售出海外版權，過程其實有許多不為人知的趣事。《來自清水的孩子》作者游珮芸與日文譯者倉本知明難得一起現身台北國際書展，並就國際出版議題，暢談以賣到國際市場為目標，連結台灣在地創作的心路歷程，以及欲出版至國際時遇到各種文化差異而衍生的趣事。
作家游珮芸提到《來自清水的孩子》主角蔡焜霖，出生在1930年代台中清水，歷經日本統治、國民政府來台、白色恐怖至解嚴後時期背景，其運用國語、台語、日語三種語言與細膩撰筆敘述方式，展現小人物對大時代的無奈變化，又突顯不屈撓的毅力精神；為了讓更多年輕人能更深入瞭解台灣歷史，本作品以簡明優雅的「漫畫」風格，呈現最真實的場景畫面。
在作家游珮芸在高雄宣傳新書時，巧遇到推廣台灣文學至海外幕後推手，也是旅居台灣10年的日文譯者倉本知明老師，他提及一開始與日本版權公司洽談過程非常不順利，因日本早期發行海外作品皆以歐美文學為主，鮮少選擇亞洲文學題材進行翻譯發售，而倉本老師每月固定撰寫台灣小說書單分享至日本公司，最後由日本岩波書店答應協助出版《來自清水的孩子》日文譯本。
倉本老師提到，其實在日本教科書，對於台灣歷史曾發生過那些事件、為何戒嚴細節皆鮮少提及，而協助日文出版的岩波書店，在日本是一間以專門出版日本文學、哲學思想與歐美文學的傳統書店，算是首次突破出版「漫畫風格」與介紹「台灣歷史議題」，實屬非常不容易。
而在翻譯至日文過程中，令不熟悉台語的倉本老師遇到難題，請教任職學校的學生和附近鄰居，發現各地台語腔調與表達方式皆不相同，甚至還引起鄰居夫妻吵架的趣事；為了能更體會書中提及的故事內容，倉本老師也巡禮走訪清水、綠島等地，搭配漫畫更有場景畫面。
因現今日本社會發展越來越不民主，導致年輕一輩認為即便選舉也改變不了現實，開始對於政治默不關心，倉本老師認為《來自清水的孩子》對日本是非常具有意義的作品，希冀透過此作品除了能瞭解台灣歷史故事，也能讓更多日本國人對自己國家有所警惕與學習。
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
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