即興法漫之夜 當巴斯提昂的漫畫遇上MAFIA的音樂

台北國際書展第二天適逢端午節（6月3日），開展時間延長到晚上10點，在夜幕低垂之時，利用跨海連線的方式，讓來自法國的漫畫家巴斯提昂‧維衛斯即興作畫、《MAFIA跨域藝術》兩位音樂家張雅雯和羅翡翠跟著作畫的節奏演奏音樂，為觀眾帶來視覺與聽覺上的饗宴。

巴斯提昂在短短四十分鐘內一連畫出九張作品，包含以「在辦公室講著電話的女人」開頭，中間穿插如描繪「甫從直升機落地的成群士兵」、「講著電話且準備載客的馬車司機」、「咬著話筒的狗」、「背著十字架被信徒包圍的耶穌」，最後以「女人將電話掛上」的圖像作結，多次出現電話要素，彷彿說著現代人的忙碌且緊促。

而《MAFIA跨域藝術》的羅翡翠在作畫過程中以電子大提琴伴奏，配合作畫起承轉合，帶出琴弓與琴弦的種種互動，擦出特異火花；張雅雯則利用如鈴鼓、口風琴、響板等等多樣樂器，適時表達畫中不同階段的情緒，讓即興作畫跟音樂之間相輔相成，民眾在表演結束時皆不吝惜掌聲，給予三位藝術家鼓勵。

巴斯提昂作品《綠的滋味》、《波麗娜》的譯者陳文瑤，在書展現場連線訪談中提到，《積木文化》在今年7月將出版巴斯提昂新書《暗影之海》，將重新詮釋義大利漫畫大師雨果‧帕特筆下傳奇航海英雄科多‧馬提斯；巴斯提昂回應表示，他認為科多‧馬提斯這個角色十分迷人，加上與另一位腳本家合作，將這位傳奇人物拉到現代時空背景，一定十分有趣且不會退流行。

訪談最後，法國在台協會向大家預告在展期最後一天（6月7日），皮耶‧卡東與敖翰林將跟大家介紹利用多媒體橫向捲軸來呈現漫畫故事，喜歡漫畫、法國的朋友千萬不要錯過。

（圖／台北國際書展 提供）