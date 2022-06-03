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即興法漫之夜 當巴斯提昂的漫畫遇上MAFIA的音樂

聯合新聞網／ 台北國際書展
（圖／台北國際書展　提供）
（圖／台北國際書展　提供）

台北國際書展第二天適逢端午節（6月3日），開展時間延長到晚上10點，在夜幕低垂之時，利用跨海連線的方式，讓來自法國的漫畫家巴斯提昂‧維衛斯即興作畫、《MAFIA跨域藝術》兩位音樂家張雅雯和羅翡翠跟著作畫的節奏演奏音樂，為觀眾帶來視覺與聽覺上的饗宴。

巴斯提昂在短短四十分鐘內一連畫出九張作品，包含以「在辦公室講著電話的女人」開頭，中間穿插如描繪「甫從直升機落地的成群士兵」、「講著電話且準備載客的馬車司機」、「咬著話筒的狗」、「背著十字架被信徒包圍的耶穌」，最後以「女人將電話掛上」的圖像作結，多次出現電話要素，彷彿說著現代人的忙碌且緊促。

而《MAFIA跨域藝術》的羅翡翠在作畫過程中以電子大提琴伴奏，配合作畫起承轉合，帶出琴弓與琴弦的種種互動，擦出特異火花；張雅雯則利用如鈴鼓、口風琴、響板等等多樣樂器，適時表達畫中不同階段的情緒，讓即興作畫跟音樂之間相輔相成，民眾在表演結束時皆不吝惜掌聲，給予三位藝術家鼓勵。

巴斯提昂作品《綠的滋味》、《波麗娜》的譯者陳文瑤，在書展現場連線訪談中提到，《積木文化》在今年7月將出版巴斯提昂新書《暗影之海》，將重新詮釋義大利漫畫大師雨果‧帕特筆下傳奇航海英雄科多‧馬提斯；巴斯提昂回應表示，他認為科多‧馬提斯這個角色十分迷人，加上與另一位腳本家合作，將這位傳奇人物拉到現代時空背景，一定十分有趣且不會退流行。

訪談最後，法國在台協會向大家預告在展期最後一天（6月7日），皮耶‧卡東與敖翰林將跟大家介紹利用多媒體橫向捲軸來呈現漫畫故事，喜歡漫畫、法國的朋友千萬不要錯過。

（圖／台北國際書展　提供）
（圖／台北國際書展　提供）

2022台北國際書展三十特展 展覽訊息

2022第30屆台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2022

日期： 6月2日-6月7日

地點： 台北世貿中心　展覽一館一樓展場

展覽時間：

6/2－6/7　（週四～週二）　10:00-18:00

6/3－6/4　（週五～週六）　10:00-22:00

※展期全面開放購票入場

-

2022第30屆台北國際書展 防疫訊息

★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★

書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。

主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！

書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9

法國 台北國際書展 義大利

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