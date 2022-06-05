再譯《小王子》 鄭麗君：期待人們找回名為良善的力量
法國在台協會於6月3日在台北國際書展國際活動區舉辦「聚焦法國兒童文學與閱讀」講座，特地邀請法國參議員、法國兒少文學作家葛利歐，以及擔任法國文學名著《小王子》譯者的前文化部長鄭麗君與談。鄭麗君說，《小王子》之所以成為經典，是因為每個人都能用自己的經驗閱讀，而隨著社會變遷、個人經驗流轉，還能從中萃取不一樣的精華。
鄭麗君說，這次再譯《小王子》，不只因為自己是《小王子》的忠實粉絲，而是更想翻譯出一個能為孩子朗讀的版本。因此，她每翻譯一個章節，就會朗讀給孩子聽一次，藉由此過程，自己才能用孩子的視角再讀《小王子》，更能理解《小王子》其實是獻給大人的現代寓言。
鄭麗君認為，《小王子》以童書的形式出現，其實是隱喻小王子是每個人心中純真的自我。而飛行員與小王子的相遇，似乎在隱喻人們是否能在這個令人迷失的世界跟人生裡，再以純真的心與自我相遇，並開啟通往自己心靈的旅程，重新尋找生命的理想境地。
鄭麗君指出，《小王子》是在二戰時期誕生的創作，對照現今，世界上依然有戰爭正在開打，這次再譯小王子，就是期待人們能從故事裡找回一股良善的力量，重新成為孩子，用天真、坦率的本心，面對未知的世界、人生。
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
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