再譯《小王子》　鄭麗君：期待人們找回名為良善的力量

法國在台協會於6月3日在台北國際書展國際活動區舉辦「聚焦法國兒童文學與閱讀」講座，特地邀請法國參議員、法國兒少文學作家葛利歐，以及擔任法國文學名著《小王子》譯者的前文化部長鄭麗君與談。鄭麗君說，《小王子》之所以成為經典，是因為每個人都能用自己的經驗閱讀，而隨著社會變遷、個人經驗流轉，還能從中萃取不一樣的精華。

鄭麗君說，這次再譯《小王子》，不只因為自己是《小王子》的忠實粉絲，而是更想翻譯出一個能為孩子朗讀的版本。因此，她每翻譯一個章節，就會朗讀給孩子聽一次，藉由此過程，自己才能用孩子的視角再讀《小王子》，更能理解《小王子》其實是獻給大人的現代寓言。

鄭麗君認為，《小王子》以童書的形式出現，其實是隱喻小王子是每個人心中純真的自我。而飛行員與小王子的相遇，似乎在隱喻人們是否能在這個令人迷失的世界跟人生裡，再以純真的心與自我相遇，並開啟通往自己心靈的旅程，重新尋找生命的理想境地。

（圖／台北國際書展 提供）

鄭麗君指出，《小王子》是在二戰時期誕生的創作，對照現今，世界上依然有戰爭正在開打，這次再譯小王子，就是期待人們能從故事裡找回一股良善的力量，重新成為孩子，用天真、坦率的本心，面對未知的世界、人生。

（圖／台北國際書展 提供）