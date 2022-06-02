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舌尖文學夢幻升級！小美 × 聯合文學雜誌 詩光浮現咖啡館雪糕浪漫上市

聯合新聞網／ 讀.書.人
（圖／聯合文學雜誌　提供）
（圖／聯合文學雜誌　提供）

「小美雲霧系雪糕」今夏與《聯合文學雜誌》來一場視覺、味覺與心靈同步激盪的美好相遇，共同推出4款以唯美的漸層外觀，宛如雲霧仙境中的咖啡館所誕生的雅緻風味雪糕 - 咖啡拿鐵、抹茶歐蕾、玫瑰奶茶荔枝蘇打。並邀請文采各具風情的詩人盧建彰、林婉瑜、王小苗、李豪等知名作家，為「詩光浮現咖啡館」各式獨特韻味的雲霧系雪糕譜出動人詩篇。

秉持對於美型的堅持與美味的傳遞，小美雲霧系雪糕嘗試再跨進一步，追求心靈層面的美感饗宴。「詩光浮現咖啡館」系列雪糕外盒如同一小本文雅的小詩集，每款口味上皆有專屬清新的圖畫搭配特別創作的詩句，令人品嚐漸層繚繞絕美雪糕的同時品味詩意浪漫氣息，有著微風拂過的清新雅緻。

其中，最特別之處是雪糕埋藏巧妙的小伏筆，每支外盒包裝上的留白詩句，在吃完雪糕後即可看見烙印於冰棒棍上的詩眼，享受美味的同時，也一併滿足「猜詩」的雅興！

快來找尋刻在心底的詩句，到7-ELEVEN便利超商，品嚐小美 × 聯合文學雜誌「詩光浮現咖啡館」雲霧系雪糕，一起感受心靈與味蕾的美好相遇！

小美×聯合文學雜誌詩光浮現咖啡館（圖／聯合文學雜誌　提供）
小美×聯合文學雜誌詩光浮現咖啡館（圖／聯合文學雜誌　提供）

一次飽覽四款唯美口味與選詩！

品∣時光

咖啡拿鐵　柔光醇

咬下雪糕的霎那彷彿走入時光的迴廊，濃萃咖啡微酸微苦中滲透著芳醇，柔滑的奶香輕輕溜轉在深淺交錯的咖啡香氣和餘韻之間，醇厚層次堆疊如同品嚐了人生百態，陪伴每個寂寞與歡欣的片刻。

ＯＯＯＯＯＯＯ

嘴裡有些寂寞

陽光佔去你的座位

你說不來了再約

──嚴選詩人 李豪

咖啡拿鐵（圖／聯合文學雜誌　提供）
咖啡拿鐵（圖／聯合文學雜誌　提供）

味∣甦醒

抹茶歐蕾　迷霧香

深邃抹茶與純粹牛奶的結合，極品抹茶的深濃韻味迅速攻占味蕾，牛奶的純香又帶回一種輕柔平靜感，細細品嚐獨特茶香與滑順牛奶交融瞬間，深淺蔓延如同畫布般唯美繚繞，絲絲入扣的細膩質感喚醒深層的感動。

陽光照進心的暗室

ＯＯＯＯＯＯＯＯ

我被蓬鬆雲朵擁抱

有一份愛正要醒來

──嚴選詩人 林婉瑜

抹茶歐蕾（圖／聯合文學雜誌　提供）
抹茶歐蕾（圖／聯合文學雜誌　提供）

賞∣盛開

玫瑰奶茶 空氣甜

香艷玫瑰花與鮮濃奶茶美麗共舞，有機玫瑰花瓣醬微酸微甜的芬芳迷人，配上錫蘭紅茶基底的濃醇奶茶，暈粉色與奶茶色交錯彷彿花束初綻與盛開姿態，嬌豔中綻放風情萬種的誘人氣息。

交握時覆蓋彼此

雪藏的花苞

鬆手之隙

ＯＯＯＯＯＯＯ

──嚴選詩人 王小苗

玫瑰奶茶（圖／聯合文學雜誌　提供）
玫瑰奶茶（圖／聯合文學雜誌　提供）

輕∣ 漂浮

荔枝蘇打 雲水涼

沁透在悠閒地的飄忽感間，呼吸中帶著暢快的甜，甜中帶著清冽的快意， 荔枝與蘇打時而結合為甜蜜酷涼，時而各自漂浮著輕盈的甜與颯爽透涼。若即若離的滋味交觸與散開反覆迴繞，盪漾著微妙的夏日魅力。

捉住了，被你。

放開了，我自己。

ＯＯＯＯＯＯＯＯ

漂浮在輕盈眼神裡

──嚴選詩人 盧建彰

荔枝蘇打（圖／聯合文學雜誌　提供）
荔枝蘇打（圖／聯合文學雜誌　提供）


咖啡館 詩人 奶茶 荔枝 微風

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