udn電子書，6/2 ~6/7邀您雲端逛書展！

2022年第30屆台北國際書展，6月2日至7日於台北世貿一館展開！今年書展日期欣逢端午佳節連續假日，如果您考量疫情關係，想減少外出，避免人員聚集，聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」特別推出「udn電子書 2022線上書展」邀您一起來雲端逛書展，6/2 (四)~6/7(二)期間限定，電子書、雜誌結帳再享8折，好書線上選，優惠購回家！

本次台北國際書展「法國」主題國的精神標語「我閱讀、故我在 Je lis, donc je suis.」期望倡議閱讀、每個人都可以面向自我，在疫後時代體驗知識的啟發，徜徉閱讀之樂。「udn讀書吧」呼應此一主題，在此為您推薦法國當代感官史巨擎阿蘭．柯爾本（Alain Corbin）的作品《惡臭與芬芳：感官、衛生與實踐，近代法國氣味的想像與社會空間》，「嗅覺」因其虛無飄渺難以形容，往往被打入感官世界的冷宮。本書透過氣味、香水、身體與疾病、城市與空間等角度，描述十八世紀的法國社會隨著科學及醫學的進步，人們如何開始重視味道，整治環境，藉由嗅覺建構自我認同、區分身分階級、甚至防疫保命。從不同氣味的認知與感受，走入近代歐洲人生活的世界！

第二本介紹的是《法國經典建築紀行》作者為資深建築師羅慶鴻，以歷史穿針引線，清楚扼要說明了法國27座代表性建築物形成的時空背景與地理條件，更深入分析這些建築物的結構特色與風格。深入淺出的歷史故事，輔以呈現建築精彩樣貌的照片，讓讀者可以透過閱讀欣賞法國經典建築，理解這些建築成為人類寶貴文化遺產的原因，也對法國的歷史文化和現代生活形態有更深切的認識。無法出國的時候，讓這本書帶你去法國旅行！

《惡臭與芬芳：感官、衛生與實踐，近代法國氣味的想像與社會空間》臺灣商務印書館；《法國經典建築紀行》大塊文化。（圖／讀書吧 提供）

接下來介紹的書是《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦【全新增修版】》，作者郭強生2021年獲第八屆聯合報文學大獎。在這本書中作者聚焦「自己」與「文學」的關係。從這本書讀者可以更清楚看見郭強生始終不懈的文學身影——「不管是所謂嚴肅的純文學，還是商業的類型小說，要能打動讀者造成風潮，其實都一樣的辛苦。即便我未曾有機會（或說沒有能力）轉戰類型文學的跑道，但是大家或許可以從《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》看見，在這場文學的長跑中我從未劃地自限。」本書看似集結了一篇篇的文學漫談，實則是郭強生文學人生的十年縮影。

最後一本介紹的是《從弘法寺到天后宮：走訪日治時期臺北朝聖之路》作者王曉鈴曾任報社旅遊記者。本書詳細走訪日治時期臺北朝聖之路，不論在西門町商樓裡的臺北天后宮，或是日式建築鮮明的北投普濟寺，亦或是北投山間的石佛小祠，穿梭在大廟小祠間，你可以尋找日本佛教在臺北的足跡，以及的八十八尊石佛留下的遺跡，發現臺北新四國八十八所靈場石佛群的現況。書寫日治時期日本佛教諸神以身相守，具像留在臺灣守護台灣人；重視歷史情感的臺灣人，成了日本諸神的守護者，表現臺灣民間對信仰的包容與變通。

《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦【全新增修版】》木馬文化；《從弘法寺到天后宮：走訪日治時期臺北朝聖之路》時報出版。（圖／讀書吧 提供）

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