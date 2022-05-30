臺文館推歷史展　窒息年代爭口氣

長時間戴著口罩感到悶熱難受嗎？國立臺灣文學館（以下簡稱：臺文館）推出歷史事件展，看臺灣人如何掙脫令人窒息的束縛，暢快呼吸民主自由的空氣！

本展以王育德《臺灣：苦悶的歷史》拉出時間的弧線，回首力爭權益的堅毅群像，起於荷西時期牛皮騙土地的黑畫面；終於2014年，透過社群媒體快速傳播的超大型學運——太陽花學運。王育德是戰後流亡、病逝於異鄉的菁英，寫下的《臺灣：苦悶的歷史》一書記錄臺灣人追求自由與幸福的奮鬥過程，正呼應本展精神。

展品王育德《臺灣：苦悶的歷史》（圖／國立臺灣文學館 提供）

在文學裡，歷史不是等速前進的直線；而是彷若弧線，飽含深刻曲折的情感。文學家以溫暖、熱血的文句，融化冰冷的史實。日治詩人黃水沛在踏查石門古戰場遺跡時，以一句「頸血灑遍紅牡丹」，傷逝牡丹社事件時魂歸故里的琉球人。醫師蔣渭水則於1920年代，留下「同胞須團結，團結真有力」等文化語錄，評述新文化運動遍地開花的勝景。臺灣人運命而不被命運，正如紀萬生〈古井〉所言，是「一批批的野狼山豬接踵肆虐，一波波的揭竿抗暴壯闊展開」。

本展除有《美麗島》創刊號、《自由中國》創刊號、臺灣文化協會活動寫真大會照片等典藏品；亦以報架裝置呈現美麗島事件相關報導，民眾可翻閱、探看該時代官方對此事件的說法；或佇立於螢幕旁，欣賞噍吧哖事件的布袋戲作品。

臺文館選在10月17日開館，為臺灣文化協會創立日，富有人權意義；又緊鄰人權地景——湯德章紀念公園。人權議題如疫病，隨時可能蔓延全球、滲透生活。在香港的紫荊花、烏克蘭黃藍相間的國旗成為熟悉的人權符碼後，歡迎民眾前來遊走時間的弧線，遙望歷史後，繼續堅定走在追求人權的路上。

布袋戲作品《臺灣英雄傳：決戰噍吧哖》（圖／國立臺灣文學館 提供）

布袋戲作品《臺灣英雄傳：決戰噍吧哖》（圖／國立臺灣文學館 提供）