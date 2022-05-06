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人氣創,作家「蝕鶼」 獨家首發懸疑新作《迴嬰》 揭開職業婦女的社會悲歌

聯合新聞網 / 讀.書.人
文策院潛力改編入圍人氣作家蝕鶼，全新懸疑之作《迴嬰》。（圖／讀創故事　提供）
文策院潛力改編入圍人氣作家蝕鶼，全新懸疑之作《迴嬰》。（圖／讀創故事　提供）

隨著時代進步及女性意識的抬頭，社會上的職業婦女越來越普遍，而如何在時間和能力都有限的情況下，有效顧及生活與工作，絕對是一大挑戰。因應母親節的到來，5月「udn讀創故事」獨家推出，由人氣作家蝕鶼，繼《寄偶鎮--給放不下的往生者》獲選為文化內容策進院 2021 出版與影視媒合新制－潛力改編文本後，全新撰寫的懸疑奇幻之作《迴嬰》，藉著職業婦女角色及另類遊戲背景設定，帶領大家瞭解由真實事件改編的社會悲歌，同時也致敬偉大的母親們。

蝕鶼《迴嬰》。（圖／讀創故事　提供）
蝕鶼《迴嬰》。（圖／讀創故事　提供）

《迴嬰》講述剛坐完月子回公司上班的職業婦女喬欣，一日在監視器上，發現兒子的口鼻被棉被摀住，但一旁沈迷於電玩的老公卻完全無視，連忙拋下工作衝回家的她，卻早已不見兒子身影。與此同時，她開始陷入了無限輪迴的過去，還詭異的踏入丈夫沈迷的遊戲關卡裡，遊戲中一道道的關卡及選擇，到底是為了找尋失蹤的兒子？還是找回在婚姻中迷失的自己？

作者以過往擅長的懸疑、驚悚題材，首次加入奇幻、遊戲設定，帶領大家身臨其境，進入一個詭譎氛圍的遊戲中，而遊戲結合的無限輪迴關卡、要角魔嬰、打怪積分等元素，也讓讀者更有既視感。此部故事背後除了反映職業婦女的辛酸及無奈外，也希望藉此議題，讓許多渴望愛情的都會男女，都能不再盲目追求愛情、重新省思愛情的真諦。

作品詳情請見→ https://pse.is/46u9lz


愛情 婚姻 母親節 讀創故事

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