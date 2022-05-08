OMIA線上影音平台 瑜伽天后唐幼馨5/10直播 幫媽媽找回美好體態

居家防疫這一年，你的腰間肉是否跑出來了？趁著母親節檔期，來幫自己選堂線上瑜伽課，帶著媽媽一起練身材。線上課程平台OMIA學東西即日起推出「感恩五月慶周年」活動，推出許多適合在家就能輕鬆學習的課程，除了日系水彩、手機攝影等生活嗜好課程，還推出專為女性打造的瑜伽課程，並邀請瑜伽天后唐幼馨於 5/10(週二)於OMIA網站Live直播，示範舒壓又能雕塑身形的瑜伽動作，開放學員線上提問。5月底前，登入OMIA學東西網站可領全站現折79折優惠券，周周還有指定課程驚喜75折快閃。趁現在選一堂線上課程給媽媽，讓線上課程陪伴媽媽消磨時間，還能讓她找到生活興趣。

防疫在家放鬆身心

週二OMIA免費直播搶先看

擁有28年教學經驗的瑜伽提斯老師－唐幼馨，是多位名人明星的瑜伽老師，這次將參加 OMIA週二晚上八點的直播節目，分享在家就能做的瑜伽動作，不僅有助放鬆身心，還能幫助雕塑身材。OMIA表示本次唐幼馨老師的三堂新上架課程，是特別針對現代女性所設計，有包括雕塑身材的《全身脂肪雕塑術》、幫助失眠、減少焦慮的《療癒解壓術》及能提升女人自信與氣質的《纖體美人養成術》，趁著五月感恩慶週年活動搶先購入，可永久線上觀看最划算。

與病毒共存，線上學習正是時候

在家也能培養第二技能

疫情升溫，民眾已習慣在家透過線上課程來學習各種事物，OMIA統計從去年五月至今年四月，營業額較前一年成長 40%，主要銷售的課程除了繪畫課程、軟體課程，包含特殊題材的手作課程，如錫雕、蝶谷巴特生活拼貼等，也意外受到喜愛，民眾除了可在家滿足學習的需求，也透過不一樣的課程學習過程，多了不同的生活體驗，還能專心投入培養出自己的第二專長。

五月底前於OMIA學東西網站消費滿500元就可以抽包含 ±0 空氣清淨機、Apple HomePod Mini、JBL GO 2 防水藍牙喇叭等消費好禮，每累積500元就能有一次抽獎機會，消費滿千就可有兩次抽獎機會，以此類推。快幫自己跟媽媽選一堂好課程，一起做個自信又有魅力的女人吧！

OMIA週年慶網站：https://www.omia.com.tw/202205anniversary