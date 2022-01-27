過年到udn讀創故事抽紅包讀小說 禮券餐券大獎等你抽

辛苦一整年，期待已久的年節長假即將到來。年假適逢疫情不穩定，即使是難得的9天長假，走春遊玩的外出行程不如就改為在家好好修身養息，多讀幾本小說吧！聯合線上旗下閱讀服務平台「udn讀創故事」在年節期間邀請大家每天到站上抽紅包。紅包內除了閱讀小說用的U利點數之外，還有家樂福購物金、王品集團餐券，獎項超過600個，最高價值2,000元，每天都能抽一次，連假期間歡迎每日到讀創故事抽紅包讀小說！

虎年始發，「udn讀創故事」從熱門的作品中推薦幾種不同類型的金質強作，推薦您連假期間選讀。

故事有新意 老題材依舊吸引力十足

女主重生復仇的故事大家都不陌生，不過重生後遇上前世夫君的叔叔這種劇情走向，實在讓人難以克制想要一頁翻過一頁的衝動，《剩女寶典》就是如此吸引人的一部精彩作品！另外，穿越的題材雖然算是爛大街了，穿成庶女為保平安嫁給外室之子的《外室之妻》在老梗背景之下因為劇情設定十足有趣，依然受讀者們的歡迎。

介紹完以古代為背景的小說，接著推薦在讀創故事歷久彌新的都會愛情好作品。代姊出嫁，男女主角雙雙批馬甲上陣的《頂級寵婚：高冷老公惹不起》，逼近30萬的閱讀，如果假期只想專注閱讀一本小說，強烈推薦就挑選這一本！第二本推薦《蝕骨寵婚》，看似平凡的相遇，在關鍵時刻向女主遞出橄欖枝，人生太苦，讀這本過個甜甜的年吧！

原創作家出新招 帶領讀者穿越時空

「疫情改變後的世界、兩對身不由己的男女。因為病株，被迫展開反烏托邦生活……」《病株#8》是由兩位醫生作者互掐脖子所創作出來的成果，作品以「疫後」的世界為背景，雖是小說，卻穿插許多讓讀者感同身受的情節，也讓人直覺聯想到當今社會面臨的問題與情境。情節跌宕且扣人心弦，對話時有幽默，篇篇精煉又精彩。另外若是喜歡奇幻故事，《Spectrum of Solace》絕對要列入必讀書單，創,作家ire以驚奇絕妙的世界觀，建構出一個以身分階級為主的西方城市，並在詭譎局勢中發生一場場的皇室鬥爭，細膩的文筆如同一張密密織就的網，畫面感十足，就像與主角一起見證這個城市中的暗潮洶湧！

（左）「疫情改變後的世界、兩對身不由己的男女。因為病株，被迫展開反烏托邦生活……」《病株#8》，作者：梁蜀，（圖／讀創故事 提供）（右）「離開杜博拉拉之時，他便發誓，再也不涉足任何一場爭鬥。然而，當遠方低沉悠揚的號角聲響起，他發現，事情並沒有原先預想的容易脫身。」《Spectrum of Solace》，作者：ire（圖／讀創故事 提供）

介紹完以上兩部完結作品，另外還要推薦大家的則是目前尚在連載中的校園愛情故事《邪皇戲月》，這部作品講述身世不明的孤兒，一層又一層揭開隱藏多年的祕密及自己的真實身分。而身為讀者的我們，將透過閱讀挖掘故事秘密並與作者鬥智鬥勇的過程中，找到推理的樂趣，絕對是部吸引眼球、挑起讀者好奇心的作品。

「『他』立志要報答『長腿叔叔』的恩情，卻遇到了轉變一生的人。也才知道自己真實的身份，和隱藏多年的祕密。」《邪皇戲月》，作者：X.H夜月獨步（圖／讀創故事 提供）

看言情到讀創 經久不衰 讀言情溫柔浪漫度好年

讀言情小說的樂趣之一是經由小說中的角色，體會不同的人生滋味，嘗到戀愛的酸甜苦辣。在讀創故事，禾馬文化與狗屋出版提供了多樣且精彩的言情小說，近期新月文化與飛象文化的加入，帶入更多不同面向的優質言情小說。看言情到讀創，歡迎讀者們到出版社專區挑選喜愛的言情作品，一嚐戀愛中的苦辣酸甜！

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