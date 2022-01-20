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2022台北國際書展大獎　四大獎項入圍名單出爐！

聯合新聞網 / 台北國際書展
（圖／台北國際書展　提供）
（圖／台北國際書展　提供）

2022台北國際書展大獎於2022年1月19日公布入圍名單！為呈現台灣年度出版趨勢、表彰華文作品的耀眼成就，台北國際書展特別設立「書展大獎」，鼓勵台灣原創、繁榮台灣出版，並作為大眾閱讀的指標。

邁入第15屆台北國際書展大獎，今年報名踴躍，徵件自2021年8月5日起至10月5日止，總件數達742件，較去年718件微幅成長。報名情況統計「小說獎」82件，「非小說獎」340件，「兒童及青少年獎」214件，編輯獎有63名編輯報名106本，較去年49名編輯報名80本，成長幅度最大。第一階段除了各選出入圍書籍10本，「編輯獎」則選出入圍編輯5名。

2022台北國際書展大獎各獎項首獎得主3名、「編輯獎」首獎1名，將於2022年4月19日舉行「書展大獎公布記者會」盛大公布，並邀請各組首獎得主榮耀現身。同時也預定將於農曆年後2月於博客來、誠品等平台舉辦線上書展，以饗讀者，敬請期待！

2022台北國際書展大獎【小說獎】入圍總評

今年「小說獎」十部入圍作品，在作者方面，包括了不同世代與性別的台灣、馬來西亞、香港作家，彰顯出台灣仍在華語出版市場扮演特定意義的角色；在類別上，嚴肅與類型分治；在題材上也包羅萬象，大膽設想如黃崇凱創造了台灣與古巴的大交換，或瀟湘神借奇幻傳說邏輯把人從台灣搬到沖繩，細緻深刻鍾文音進入女性身體與疾病日常，甘耀明借一小段歷史材料而拓展出性別、成長、族群與人性的糾纏，亦顯示出小說家的非凡功力。

台北國際書展大獎長期以來在台灣書獎中具指標性地位，一方面期望能反映過去一年台灣創作與出版的豐繁面貌，另一方面，配合國際書展的推廣與媒介性質，也期望能選出兼具藝術性與可讀性、並呈本土特色與多元想像的書單。相信今年的入圍名單能夠充分展現出上述的特質。

2022台北國際書展大獎【小說獎】入圍名單 ：

編號作者書名出版社
1甘耀明　成為真正的人 寶瓶文化事業股份有限公司
2伊格言零度分離 城邦文化事業股份有限公司
3陳信傑柴貓、夢的浮艇與德魯伊 啟明出版事業股份有限公司
4 陳 雪 親愛的共犯 鏡文學股份有限公司
5

許順鏜 如膚之深 蓋亞文化有限公司
6 黃崇凱 新寶島 春山出版有限公司
7 潘國靈 聯經出版事業股份有限公司
8 鄧觀傑 廢墟的故事 雙囍出版／遠足文化事業股份有限公司
9 鍾文音 別送 城邦文化事業股份有限公司
10 瀟湘神 魔神仔：被牽走的巨人 聯經出版事業股份有限公司

（註：名單順序依作者姓氏筆劃由少至多排列。）


2022台北國際書展大獎【非小說獎】入圍總評

今年「非小說獎」入圍的十本書，無論從文體類型、主題內容、表現形式甚至設計構成來看，都足以構成一幅百花齊放的豐盛景觀，不僅體現時代感，也交織各種思想意念。

今年入圍作品趨向，大致可歸納出五條軸線：一、非虛構報導評論：如記者深入跨國現場、探討全球假新聞問題的《真相製造》，和檢察官現身說法、反思台灣檢警與媒體共犯結構現象的《扭曲的正義》。二、自然與人文的跨域紀實探索：如作家參與遠征世界第二高峰K2的《神在的地方》，和藝術家深入部落山林進行「隘勇線」史跡踏查的《拉流斗霸》。三、對台灣文化史的再發掘：如使用大數據和詞頻分析新方法，選出台語片上百個關鍵詞進行百科式評介的《台語片的魔力》，與向電影手繪海報國寶匠師陳子福致敬的《繪聲繪影一時代》。四、風格強烈的圖像表現與裝幀設計：如活力四射、令人驚異的圖文創作《動物腥球圖鑑》，和精緻優雅呈現日治台灣文藝現代性的史料彙編《共時的星叢》。五、來自香港的深化思考與行動：如現居台灣的香港詩人廖偉棠以《玫瑰是沒有理由的開放》，廣博評介百年來經典詩人作品，以及去年台北國際書展首獎得主韓麗珠，以《半蝕》持續關照香港變局中的個體心靈處境。

2022台北國際書展大獎【非小說獎】入圍名單：

編號作者書名出版社
1小高潮色計事務所動物腥球圖鑑大塊文化出版股份有限公司
2林奎章台語片的魔力：從故事、明星、導演到類型與行銷的電影關鍵詞游擊文化股份有限公司
3吳忻穎扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體聯經出版事業股份有限公司
4高俊宏拉流斗霸：尋找大豹社事件隘勇線與餘族遠足文化事業股份有限公司
5陳德政神在的地方：一個與雪同行的夏天新經典圖文傳播有限公司
6陳允元 黃亞歷等共時的星叢原點出版社
7黃翰荻、林欣誼、陳雅雯繪聲繪影一時代：陳子福的手繪電影海報遠流出版事業股份有限公司
8廖偉棠玫瑰是沒有理由的開放--走近現代詩的40條小徑新經典圖文傳播有限公司
9劉致昕真相製造：從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編春山出版有限公司
10韓麗珠半蝕讀書共和國文化有限公司


2022台北國際書展大獎【兒童及青少年獎】入圍總評

今年「兒童及青少年獎」參評圖書，類型包括圖畫書、漫畫、小說、散文、詩、童話、傳記等，涵蓋文學、藝術、自然與社會科學等領域。評委需考量不同類型圖書各別的標準以及各年齡層讀者不同的需求，既要表彰創作與出版的成熟和創新，也力求為讀者提供有深度樂趣並擴展視野的閱讀經驗。經過一個多月認真閱讀每一本書後，初選出36本書進入第二階段評選，再經過熱烈討論、辯論和反覆審視，選出十本入圍書，包括四本具童趣與藝術創意的圖畫故事書、四本巧妙呈現知識趣味的科普書，兩本動人的文學小說。

長篇小說、童詩和散文是本屆明顯的少數，期待未來有所成長。圖畫故事類呈現多元豐富的面貌，但許多作品未能兼顧兒童、藝術與文學而顯得不夠完整。科學類圖書的編排設計影響內容的傳達，也引導讀者的理解和感受，值得更加重視。

2022台北國際書展大獎【兒童及青少年獎】入圍名單

編號作者書名出版社
1王文華/王秋香時光小學2：我的便利貼媽媽財團法人國語日報社　　　　　
2王春子大家來玩躲貓貓遠流出版事業股份有限公司
3吳亞男/柳壟沙不一樣的1信誼基金出版社
4陳儷文/森酪梨學會照顧自己的38個健康Q&A財團法人國語日報社
5陳彥伶企鵝演奏會信誼基金出版社
6張友漁/貓魚我的同學是一隻熊親子天下股份有限公司
7黃春興/ Sonia Ku中小學生經濟生活觀察日記：時間和金錢有限，學習做最好的選擇財團法人國語日報社
8貓魚怪獸媽媽遠見天下文化出版股份有限公司
9鄭一帆/鄭皓謙/賴織美動手玩自然晨星出版有限公司
10賴以威/桃子、大福草莓賴爸爸的數學實驗：15堂趣味幾何課遠流出版事業股份有限公司

（註：名單順序依作者姓氏筆劃由少至多排列。）


2022台北國際書展大獎【編輯獎】入圍總評

台灣文化研究與書寫熱烈進行的今天，年度編輯獎的參賽出版品充分反映了這個現象。民間信仰、文學、音樂、建築、族群、產業等等的主題依舊方興未艾。就中電影藝術的相關書籍量多於往年：百年台灣電影史、台語片關鍵詞、可以普及全台的台北海報畫師、地方的戲院小史和看板畫師……試圖喚醒人們往昔生活的記憶。

學術研究、學位論文改寫成普及讀物也值得注目，陽明山茶的產業史、建教合作制度、超商店員、台語電影等等，都是研究踏查轉化的寫作。公部門與出版社合作的出版品：人權博物館的文學編選、電影及視聽文化中心集學者撰寫的電影史、交通部四個局（航管、氣象、鐵道、觀光）「迂迴」故事化繪本等等，呈現了多元的樣貌。

凡此種種書籍，每一位編輯人大都必須面臨題材的選擇，讀者的定位，既要深度還須平易等等的工作日常與考驗，而每本書又各自具有接近和相異的挑戰。評選委員盡力從資料研究、文本閱讀、辨認編輯努力的跡痕、考量不同類型書籍的差異之後，交換意見，達成共識。

2022台北國際書展大獎【編輯獎】入圍名單

編號作者書名出版社
1林怡君幸福路上1+2套書

秘密耳語之怪獸圖鑑

秘密耳語1

成為洞穴

情批

大塊文化出版股份有限公司
2胡文青　圖解台灣陣頭：宋江系統武陣

跟著日本時代建築大師走：一次看懂百年台灣經典建築

圖解台灣問俗小百科：100個日常民俗生活的問答題

賽德克族神話與傳說

賽德克族文化誌

晨星出版有限公司
3胡淑雯靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選套書春山出版有限公司
4黃靜宜曲盤開出一蕊花：戰前臺灣流行音樂讀本遠流出版事業股份有限公司
5楊惠君世紀之疫：揭開COVID-19下，人性、病毒、新世界的深度紀實城邦文化事業股份有限公司

（註：名單順序依作者姓氏筆劃由少至多排列。）


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